3 meilleures actions de cannabis à acheter sur Robinhood maintenant

Alors que les républicains au Congrès font un nouvel effort pour la légalisation fédérale du cannabis, c’est le bon moment pour détenir des stocks de cannabis de qualité. On s’attend à ce que le marché légal du cannabis puisse valoir 100 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis d’ici 2030.

De plus, le Canada est déjà un marché attrayant et le cannabis médicinal gagne du terrain en Europe. Chrystal Capital Partners s’attend à ce que le marché mondial du cannabis représente 350 milliards de dollars d’ici 2030. La société d’investissement a lancé le plus grand fonds de cannabis médicinal au monde.

L’industrie surmontant progressivement les vents contraires de la réglementation, la croissance des revenus des entreprises de cannabis peut être robuste. En outre, certaines des principales sociétés de cannabis ont pris des mesures pour réduire la consommation de liquidités et se concentrer sur quelques marchés en croissance.

Cette chronique traitera de trois stocks de cannabis qui semblent être positionnés pour bénéficier des vents favorables de l’industrie. Ces sociétés ont un bilan relativement solide avec une flexibilité financière pour poursuivre une croissance dynamique.

Examinons de plus près trois actions de cannabis qui valent la peine d’être achetées Robin des Bois à présent.

Tilray (NASDAQ:TLRY)

Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL)

Stocks de cannabis: Tilray (TLRY)

Source: Jarretera / Shutterstock.com

Après l’achèvement de la fusion avec Aphria, le stock de TLRY est probablement parmi les meilleurs stocks de cannabis à envisager d’acheter sur Robinhood.

La fusion a créé une entité avec une position de leader dans le cannabis récréatif au Canada. De plus, Tilray a désormais une présence croissante en Europe et aux États-Unis. Avec un grand marché adressable du cannabis récréatif et médicinal, la société est positionnée pour se développer.

Au Canada, Tilray détient une part de marché de 17,3%. Avec le lancement des produits à base de cannabis 2.0, la société est susceptible de constater une amélioration de sa marge. Cependant, il convient de noter que l’entreprise propose des produits premium plus, premium et économiques. Cela donne à l’entreprise une plus grande portée de clients sur le marché de détail canadien.

En Europe, la société dispose déjà d’une installation de culture et de production de cannabis certifiée EU-GMP au Portugal. Une autre installation ultramoderne est en cours de création en Allemagne. Le pays possède déjà un grand marché du cannabis médicinal. Par conséquent, Tilray semble faire les bons choix.

La présence de la société aux États-Unis se fait actuellement par la vente de produits de marque à base de chanvre et de CBD. Tilray a accès à 17 000 magasins en Amérique du Nord. De plus, Aphria avait acquis SweetWater Brewing Company, ce qui aidera l’entreprise à percer sur le marché des boissons au cannabis.

Dans l’ensemble, l’action TLRY semble positionnée à la hausse, la légalisation potentielle au niveau fédéral étant un gros déclencheur.

Croissance de la canopée (CGC)

Source: Jarretera / Shutterstock.com

Le mois dernier, les analystes de la Bank of America ont estimé que les actions TLRY et CGC valent la peine d’être achetées. La principale raison est la «capacité d’entrer sur le marché américain en cas de légalisation fédérale de la marijuana et de la distribution de boissons CBD».

Le stock de la CCG a été en grande partie de côté au cours des six derniers mois. Cela semble être une bonne opportunité d’accumulation.

Canopy Growth s’est fixé un objectif de croissance ambitieux de croissance des revenus nets à un taux de croissance annuel composé de 40% à 50% au cours des trois prochaines années. La société s’attend également à un EBITDA ajusté positif au second semestre 2022. Au cours des deux prochaines années, la société s’attend à ce que la marge d’EBITDA augmente à 20%.

Canopy est le deuxième acteur en importance après Tilray sur le marché canadien du cannabis récréatif. Grâce à l’innovation continue des produits, la société est susceptible de conserver une part de marché saine sur un marché clé.

En outre, la société a une forte présence de cannabis médicinal en Allemagne avec C3 et des ventes médicales en gros. En fait, l’entreprise a conservé une part de marché de premier plan dans le secteur des fleurs en Allemagne.

Aux États-Unis, la société cherche à se développer grâce à des marques axées sur le CBD. Avec la légalisation fédérale à l’horizon, la croissance peut potentiellement s’accélérer.

Dans l’ensemble, les actions de CGC semblent attrayantes avec un objectif de croissance ambitieux. La société s’attend à réaliser un cash flow libre positif d’ici 2024. Cela semble réaliste avec une forte croissance; réduction des coûts et lancement de produits haut de gamme.

Stocks de cannabis: Sundial Growers (SNDL)

Source: Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

Le stock SNDL est un autre stock de cannabis à considérer. L’action a atteint un sommet de 3,96 $ en février 2021 et s’est fortement corrigée aux niveaux actuels de 76 cents par action.

La correction porte sur le compte de résultat et sur une dilution importante des capitaux propres. Avec le programme de levée de fonds, la société a déclaré une trésorerie et des équivalents de 873,5 millions de dollars au premier trimestre.

Avec une forte flexibilité financière, Sundial semble positionné pour poursuivre une croissance organique et inorganique agressive. En mai, la société a annoncé l’acquisition de Esprit intérieur pour une contrepartie de 131 millions de dollars. Le franchiseur et exploitant de magasins de vente au détail de cannabis compte déjà 86 magasins en activité. Au quatrième trimestre de 2020, Inner Spirit a enregistré un chiffre d’affaires de 9,2 millions de dollars et une marge d’EBITDA ajusté de 19%.

Sundial a également une joint-venture 50-50 avec Groupe SAF. La société a engagé 188 millions de dollars dans la coentreprise pour investir dans des instruments de capitaux propres, de dette et hybrides à l’échelle mondiale dans le secteur du cannabis.

La société a déclaré 74% des ventes de cannabis de marque pour le premier trimestre. Sundial a également déclaré un BAIIA ajusté positif de 3,3 millions de dollars pour le trimestre. La croissance du BAIIA a été soutenue par des revenus de 15,7 millions de dollars provenant des investissements de portefeuille liés au cannabis.

Il semble que l’action SNDL ait atteint un plancher. Avec le coussin de trésorerie actuel, il est probable que la croissance des revenus et de l’EBITDA s’accélérera au cours des prochains trimestres.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.