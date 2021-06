3 meilleures actions de cybersécurité à acheter pour de gros gains en 2022

Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, la cybersécurité est d’une importance primordiale pour les entreprises. En conséquence, les actions de cybersécurité sont l’un des investissements les plus lucratifs du marché boursier aujourd’hui. Une grande partie du battage médiatique entourant le secteur est due aux attaques de cybersécurité très médiatisées au cours des dernières années. Le plus récent sur le pipeline Colonial a forcé toutes les opérations à l’arrêt, affectant près de 50 % de l’approvisionnement en carburant de la côte est.

Les entreprises se méfient des menaces posées par le monde numérique, surtout après le changement de paradigme apporté par la pandémie. Selon Quince Market Insights, le marché mondial de la cybersécurité était estimé à 162,5 milliards de dollars l’année dernière et devrait atteindre 418,3 milliards de dollars d’ici 2028.

Avec l’augmentation du nombre de menaces de cybersécurité dans le monde, les entreprises de cybersécurité ont également dû évoluer. Pour se tenir au courant des dernières tendances du secteur, ils doivent continuer à investir dans l’amélioration de leurs services. Cela étant dit, jetons un coup d’œil à trois actions de cybersécurité de haut vol avec une incroyable croissance à venir.

CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ :CRWD)

Docusign (NASDAQ :DOCU)

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER)

Actions de cybersécurité : CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

CrowdStrike fournit des solutions basées sur le cloud pour la protection des points de terminaison et des charges de travail cloud. Il fournit ses services via un modèle commercial d’abonnement très réussi, qui a connu une croissance de 82 % d’une année sur l’autre du nombre de clients au cours de l’exercice 2021. La croissance de son chiffre d’affaires sur 5 ans a dépassé 100 % en moyenne, ce qui éclipse les moyennes du secteur. De plus, l’action CRWD a connu une course incroyable sur le marché, enregistrant une croissance de plus de 130 % au cours des 12 derniers mois.

La société utilise un modèle SaaS pour élargir sa base de revenus. 92% de ses revenus sont basés sur des abonnements, et malgré son nombre de clients, c’est une entreprise relativement petite avec une piste de croissance massive. La société a augmenté ses revenus à 1 milliard de dollars pour la première fois au cours de l’exercice 2021.

De plus, il prévoit que ses revenus augmenteront de 3 milliards de dollars d’ici l’exercice 2025, ce qui implique un taux de croissance cumulé d’environ 30 %. Bien que le stock soit cher, il vaut bien le prix en ce moment.

Actions de cybersécurité : DocuSign (DOCU)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

DocuSign est un leader du secteur des solutions de signature électronique basées sur le cloud. Il automatise efficacement les processus d’accord pour réduire les coûts pour les entreprises. Son offre de produits de base permet aux utilisateurs de signer des contrats par voie électronique, rationalisant ainsi différents types de travaux contractuels. Au cours des quatre derniers trimestres, la société a généré environ 1,45 milliard de dollars de revenus, ce qui témoigne de son utilité pendant la pandémie.

Le stock de DOCU a connu une année 2020 exceptionnelle, car davantage de processus de flux de travail ont été déplacés en ligne. La pandémie a été un catalyseur majeur pour pousser à l’adoption de la plate-forme. En conséquence, le marché de la signature électronique connaît une croissance incroyable de 20 % par an, et la société estime un marché adressable total de 25 milliards de dollars.

La grande chose pour l’entreprise est que 95% de ses revenus sont basés sur des abonnements, qui ont été considérablement accélérés par la pandémie.

Cloudflare (NET)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Cloudflare exploite une plate-forme cloud robuste qui lui permet de fournir divers services réseau à ses utilisateurs. La société a connu une croissance effrénée et a étendu son marché total adressable à 72 milliards de dollars, une augmentation de 125 % depuis son introduction en bourse en 2019. De plus, elle s’étend à d’autres services en plus de sa diffusion de contenu traditionnelle.

Cloudflare dispose de plusieurs catalyseurs qui continueront de stimuler la croissance dans un avenir prévisible. Premièrement, il prévoit de s’étendre dans des domaines adjacents, notamment la cybersécurité, le MPLS/SD-WAN et d’autres services à marge élevée. L’objectif est de devenir un guichet unique pour tous les services de sécurité et de mise en réseau pour ses clients. De plus, il a extrêmement bien réussi à augmenter ses grandes cohortes de clients et a embauché une équipe de vente d’entreprise pour continuer à rechercher des comptes plus importants. Par conséquent, l’action NET est bien placée pour continuer à afficher de solides gains pour ses actionnaires à court terme.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.