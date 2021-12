3 meilleures actions de paris sportifs pour 2022 à acheter maintenant: DKNG, EBET, GAN

Les paris sportifs deviennent rapidement courants à mesure que de plus en plus d’États les légalisent. Plus récemment, la légalisation dans l’État de New York et au Canada a fourni des vents favorables pour le segment. Après tout, c’est une source constante de recettes fiscales. De plus, à mesure que l’esport gagne en popularité, Wall Street accorde également une attention accrue à ce segment. Par conséquent, discutons des trois meilleures actions de paris sportifs à acheter pour 2022.

Des recherches récentes suggèrent que le marché mondial des paris sportifs devrait dépasser les 140 milliards de dollars d’ici 2028. Une telle croissance signifierait un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10 %.

De plus, les actions de paris sportifs ont enregistré des rendements importants en 2020, en particulier au plus fort de la nouvelle pandémie de coronavirus, lorsque de nombreuses personnes sont restées à la maison. Cependant, 2021 a été une autre histoire, car les investisseurs se sont détournés des actions à forte croissance.

Par exemple, le ETF de paris sportifs et iGaming Roundhill (NYSEARCA :BETZ) a baissé de 26 % au cours des trois derniers mois. Et depuis le début de l’année (YTD), le fonds est en baisse d’environ 9,5%.

Malgré la récente baisse à Wall Street, les estimations de croissance du segment restent optimistes pour 2022. Dans cet esprit, voici les trois meilleures actions de paris sportifs à acheter qui pourraient générer des rendements lucratifs en 2022.

DraftRois (NASDAQ :DKNG)

Technologies de l’esport (NASDAQ :EBET)

GAN (NASDAQ :GAN)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Meilleures actions de paris sportifs : DraftKings (DKNG)

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 25,80 $ – 74,38 $

DraftKings, basé à Boston, dans le Massachusetts, est l’un des noms les plus en vue dans le domaine des jeux et du divertissement sportifs en ligne. En plus des sports fantastiques quotidiens et de l’iGaming, le groupe développe des logiciels de plateforme de paris sportifs et de jeux de casino.

La société propose actuellement des paris sportifs mobiles dans 14 États. Il a également été récemment approuvé en tant qu’opérateur à New York, un marché qui pourrait ajouter 1 milliard de dollars aux revenus bruts annuels des jeux. De plus, en août, la direction a annoncé qu’elle achèterait Jeu en ligne Golden Nugget (NASDAQ :GNOG) pour 1,56 milliard de dollars, entièrement financé en actions.

De plus, DraftKings a publié ses résultats du troisième trimestre début novembre. Le chiffre d’affaires a augmenté de 60 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 213 millions de dollars. La perte nette s’est élargie à 545 millions de dollars, ou 1,35 $ par action diluée, contre 395,7 millions de dollars, ou 11,1 $ par action diluée, au trimestre de l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont clôturé la période à 2,9 milliards de dollars.

À propos des résultats, le directeur financier Jason Park a déclaré : « Nos indicateurs de performance clés ont également continué de croître, les payeurs uniques mensuels ayant augmenté de 31 % et le revenu moyen par payeur unique mensuel de 38 %. Nous augmentons le point médian de nos prévisions de revenus pour 2021 et introduisons des prévisions de revenus pour 2022 qui indiquent une autre année de forte croissance dans les États existants pour DraftKings. »

Le chouchou des paris sportifs prévoit que les revenus de 2021 atteindront 1,26 milliard de dollars, en hausse de plus de 100 % en glissement annuel. Cependant, Wall Street s’inquiète du niveau de consommation de liquidités, car l’acquisition de nouveaux clients a été coûteuse.

Dans l’ensemble, l’action DKNG oscille actuellement sur le territoire de 28,50 $, en baisse de 39 % depuis le début de l’année. Il bénéficie d’une valorisation premium à 10,6 fois les ventes de fuite. La prévision de prix médian sur 12 mois pour l’action DraftKings s’élève à 63 $.

Technologies de l’esport (EBET)

Source : sutadimages / Shutterstock

Plage de 52 semaines : 16,29 $ – 54 $

Esports Technologies, basée à Las Vegas, Nevada, propose des produits de paris eSports et développe des technologies de jeux prédictifs esports. Sa plate-forme, Eaffiliates.com, permet aux affiliés de recevoir des commissions basées sur les dépôts et les revenus confirmés.

En octobre, la direction a annoncé l’acquisition de la société maltaise Aspirer à l’échelle mondiale‘s (OTCMKTS :ASPGF) entreprise à consommateur (B2C) pour 75,9 millions de dollars. En conséquence, Esports Technologies obtient une licence de jeu sur les marchés européens réglementés tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne et le Danemark.

La société a publié les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 le 15 novembre. Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 16,4 millions de dollars, contre 16,2 millions de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente. Il a déclaré une perte nette PCGR de 500 000 $, ou 3 cents par action, contre une perte nette de 1,8 million de dollars, ou 15 cents par action, au trimestre de l’année précédente. La trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à 900 000 $.

Concernant les indicateurs, le PDG Grant Johnson a déclaré : « Avec le bon début de l’exercice 22 et la poursuite de l’élan de notre entreprise, nous réitérons notre attente que Esports Entertainment éclipse plus de 100 millions de dollars de revenus cet exercice. »

L’action EBET est proche de 18,40 $, en baisse d’environ 44% au cours des trois derniers mois. Les actions soutiennent actuellement une évaluation raisonnable à seulement 2,2 fois les ventes de fuite. Ainsi, les lecteurs intéressés pourraient envisager d’investir autour de ces niveaux.

Meilleures actions de paris sportifs : GAN (GAN)

Source : NYCStock / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 8,80 $ – 31,81 $

Notre stock final est le GAN basé à Irvine, en Californie. Il fournit des solutions SaaS (Software-as-a-Service) pour les jeux en ligne ainsi que des applications de paris sportifs. La plate-forme GameSTACK au niveau de l’entreprise propose des solutions clé en main telles que des services de paiement, des analyses et la gestion de compte.

Gan a publié ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 21 début novembre. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 32,3 millions de dollars, en baisse de 7 % par rapport au trimestre précédent. En raison de la baisse des marges des paris sportifs, la perte nette s’est élargie à 7,9 millions de dollars, ou 19 cents par action, contre 2,7 millions de dollars au trimestre précédent. La trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à 50,3 millions de dollars.

À la suite de l’annonce, le PDG Dermot Smurfit a déclaré : « Nos résultats financiers du troisième trimestre étaient conformes à nos attentes, car les revenus de notre segment B2B ont augmenté.

5% par rapport au trimestre précédent, tandis que nos revenus B2C ont connu une saisonnalité après un deuxième trimestre record. »

Malgré les résultats mitigés, les investisseurs ont noté la croissance aux États-Unis, car le cœur de métier américain a connu une croissance de 80 % en glissement annuel. À l’avenir, être un nom SaaS est susceptible d’aider la direction à se développer et éventuellement à diversifier ses opérations.

L’action GAN se vend environ 8,65 $ par action, en baisse d’environ 57 % depuis le début de l’année. Les actions se négocient à 3,5 fois les ventes de fuite, et la prévision de prix médian sur 12 mois pour l’action GAN est de 23 $.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus d’avoir suivi des études supérieures dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.