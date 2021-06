3 meilleures actions du Nasdaq à acheter

Ils sont parmi les plus grands et les meilleurs dans ce qu’ils font. Et aujourd’hui, trois des principales actions du Nasdaq sont prêtes pour les portefeuilles des investisseurs. Jetons un coup d’œil à ces graphiques de prix préparés pour l’achat et rendus plus exploitables avec des stratégies bien alignées et couvertes qui évitent intelligemment d’autres dangers potentiels en 2021.

Risque sur. Sans risque. Cela a été difficile pour plus de quelques actions cette année. Capitale de Churchill (NYSE :CCIV). Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT). Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE). Tilray (NASDAQ :TLRY). Bien sûr, certains pourraient dire qu’il s’agissait de situations spéciales dans les SPAC, les cryptos et le cannabis surchauffés qui les avaient à juste titre. Je ne porterai pas de jugement là-bas.

Mais le traitement moins agréable du risque arrive aussi aux meilleurs et aux plus grands d’entre eux. je fais référence à Nasdaq les actions qui dominent leurs industries et dont les valorisations ne manqueront pas de gêner et de remonter le moral des investisseurs indiciels.

Aujourd’hui Pomme (NASDAQ :AAPL) et Amazon (NASDAQ :AMZN) font partie de ces actions du Nasdaq témoignant de la réalité. Sans demander pourquoi, et je suis sûr que Wall Street a de nombreuses raisons à blâmer, les actions du Nasdaq et les leaders du marché irréfutables continuent de démontrer une faiblesse relative et absolue des prix alors que nous entrons dans le marasme estival notoire, mais pas toujours précis.

En tant que meilleur des meilleurs, Wall Street est sûr de changer de ton sur les actions AAPL et AMZN. Mais pas aujourd’hui. La bonne nouvelle en ce moment est que certains de leurs pairs tout aussi formidables du Nasdaq se préparent pour des achats exploitables en ce moment.

Actions du Nasdaq à acheter : Microsoft (MSFT)

Le premier de nos actions Nasdaq à acheter est Microsoft. Parfois appelée M. Softy et la deuxième société de capitalisation du marché, MSFT semble prête à faire preuve de puissance technique et à combler l’écart de valorisation avec AAPL.

Comme le révèle le graphique des prix hebdomadaire, cette action de premier plan du Nasdaq a récemment confirmé un creux de pivot à double chandelier. La tendance haussière, ainsi qu’une stochastique de survente qui commence à s’aplatir, suggèrent que le canal des actions MSFT formé à partir du creux du marché baissier de Covid en mars dernier, est loin d’être terminé.

Nous avons observé qu’un rallye visant à améliorer le canal pourrait porter les actions de Microsoft vers 275 $ et peut-être jusqu’à 300 $ d’ici la fin de 2021. Pour gagner en exposition et s’assurer contre des pertes plus importantes dues à tout développement baissier, je suggérerais le collier de juillet 250 $ / 260 $ stratégie d’achat sur cette action du Nasdaq.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Alphabet est la prochaine de nos actions Nasdaq à négocier. Le géant de la technologie diversifiée a un canal ascendant remarquablement similaire aux actions Microsoft. Aujourd’hui, cependant, nous envisageons une situation améliorée, axée sur l’élan.

Techniquement, l’action GOOGL est positionnée dans une petite base en forme de coupe qui se forme autour de la ligne de tendance supérieure de l’action. Cela a agi comme une résistance, mais pas de manière écrasante. Et étant donné la tendance haussière à portée de main, une cassure serait un signe certain d’un élan accru. De plus, avec des stochastiques formant juste un croisement haussier en territoire neutre, les chances d’un rallye significatif de cette action du Nasdaq semblent considérablement améliorées.

Pour mieux jouer sur l’élan de GOOGL et éviter un sommet où vous vous retrouvez à tenir le sac, je recommanderais le spread d’achat haussier de 2 500 $/2 600 $ d’août pour un profil risque-rendement attrayant.

Actions du Nasdaq à acheter : Tesla (TSLA)

Le dernier de nos actions Nasdaq à acheter est Tesla. Je n’ai pas besoin de vous dire que TSLA est le gorille incontesté de 800 livres du marché des véhicules électriques. Ce n’est pas non plus une nouvelle de dernière minute que Tesla a dominé contre toute attente pendant la pandémie mondiale. Ce que je dirai aux lecteurs, c’est qu’aujourd’hui, la route à parcourir pour les actions TSLA semble aussi solide qu’elles le sont.

Techniquement, les actions de TSLA se négocient légèrement au-dessus d’un double creux correctif confirmé. Avec le modèle durable trouvant un support sur un support multicouche et une stochastique survendue signalant un croisement haussier, les actions se préparent bien pour retrouver un rôle de pole position pour les actions du Nasdaq.

Optez pour un collier de septembre à 620 $/750 $ et préparez-vous à recharger votre portefeuille de bénéfices et à laisser le marché baissier de Tesla dans le rétroviseur !

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.