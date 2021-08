3 meilleures actions énergétiques à acheter maintenant : APA, CLR, EOG

Cela a été une course intéressante pour un certain nombre de valeurs énergétiques ces derniers temps. La semaine dernière, les prix du pétrole étaient en baisse. Cela a été motivé par les craintes d’un ralentissement de la demande causé par la propagation continue du nouveau coronavirus, qui a conduit à de nouvelles fermetures dans des pays comme le Japon et la Nouvelle-Zélande. Pour aggraver les choses, les données économiques terribles de la Chine, le plus grand importateur de brut au monde.

Mais après la pire séquence de défaites depuis 2019, les prix du pétrole ont rebondi cette semaine, les ventes semblant exagérées. Il y a eu moins de cas de COVID en Chine, ce qui en soi crée un meilleur environnement de demande. Mais deuxièmement, le dollar américain s’est retiré de ses récents sommets, fournissant une base pour les matières premières en général.

Ce rebond a conduit à une croix d’or sur le graphique hebdomadaire du pétrole. Une croix dorée se produit lorsque la moyenne mobile à court terme d’un actif dépasse sa moyenne mobile à long terme. Cela s’est produit lorsque la moyenne mobile sur 50 semaines du pétrole brut a dépassé sa moyenne mobile sur 200 semaines.

Le mouvement indique une nouvelle hausse, c’est pourquoi les investisseurs devraient considérer ces actions énergétiques.

Société Apache (NASDAQ :APA)

Ressources continentales, Inc. (NYSE :CLR)

Ressources EOG, Inc. (NYSE :EOG)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions énergétiques à acheter maintenant : Apache Corporation (APA)

Apache Corporation est le coup d’envoi de notre liste d’actions énergétiques à acheter. APA est une société d’exploration et de production indépendante. Elle est engagée dans l’exploration, le développement et la production de gaz naturel, de pétrole brut et de liquides de gaz naturel. Les opérations de l’entreprise sont aux États-Unis, en Égypte et dans la mer du Nord du Royaume-Uni.

Aux États-Unis, elle opère principalement dans le bassin permien. En tant que l’un des plus grands producteurs de pétrole du Permien, la société possède plus de 2,9 millions d’acres bruts dans la région, avec une exposition au bassin de Midland, au bassin du Delaware et à la plate-forme du bassin central. Sa découverte importante est Alpine High, qui est située dans la partie sud du bassin du Delaware. Cela devrait être un moteur essentiel de croissance des volumes à l’avenir.

APA est également impliquée dans les activités intermédiaires via sa filiale permienne cotée en bourse, Altus Midstream Company (ALTM). Cette filiale exploite ses actifs de collecte et de traitement dans la région. En dehors des États-Unis, ses activités sont concentrées en mer du Nord et en Égypte, où APA est le plus grand producteur de pétrole et détenteur de permis.

De plus, les découvertes de la société au Suriname, via une joint-venture avec TotalEnergies, devraient devenir un actif important, offrant un potentiel de trésorerie énorme. APA a une note globale d’achat, qui se traduit par une note d’achat dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note Momentum de A, car l’action est en hausse de 31,5% pour l’année et de 16% au cours de la semaine dernière.

APA a également une note de qualité de A en raison d’un bilan solide comme le roc. Ses ratios actuels et rapides sont supérieurs à 1, ce qui signifie que la société dispose de suffisamment de liquidités pour gérer ses obligations à court terme. Nous fournissons également des notes de croissance, de valeur, de stabilité et de sentiment pour l’APA, que vous pouvez trouver ici. APA est classé n° 5 dans l’industrie de l’énergie — pétrole et gaz. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

Continental Resources, Inc. (CLR)

CLR est un producteur américain de pétrole et de gaz ciblant les schistes de Bakken dans le Dakota du Nord et les gisements Scoop/Stack en Oklahoma. Dans l’Est, la société a des positions à bail non aménagées. De plus, ses actifs stratégiques en eau ajoutent une valeur considérable à ses opérations à Bakken et en Oklahoma.

La position de l’entreprise dans la région de Bakken est de bon augure. Cette zone de schiste, qui est l’un des plus grands gisements de pétrole onshore du pays, produit un brut de première qualité. CLR a adopté diverses mesures pour réduire les coûts dans le bassin, 70 % des économies de coûts étant structurelles. Ses opérations dans les zones SCOOP et STACK de l’Oklahoma génèrent également des bénéfices considérables pour l’entreprise.

CLR a généré un cash-flow libre de 1,2 milliard de dollars au premier semestre de l’année et prévoit de générer 2,4 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année. Avec une production d’équivalent pétrole qui devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 8 à 10 %, le cash-flow libre annuel de la société devrait se situer entre 3,5 et 4 milliards de dollars sur les cinq ans.

Le flux de trésorerie disponible a ouvert la porte à la société pour restaurer son dividende qui a été réduit au plus fort de la pandémie. CLR a jusqu’à présent augmenté les versements de dividendes et repris son programme de rachat d’actions. La société a une note globale de B et une note d’achat dans notre système d’évaluation POWR. CLR a une note de croissance de B alors que les ventes ont grimpé de 604,9% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre.

Les analystes s’attendent à ce que les ventes augmentent de 96,3% pour l’année. CLR a également une note de qualité de B en raison de solides fondamentaux. Par exemple, la situation de trésorerie de l’entreprise à la fin du trimestre était de 150 millions de dollars comparativement à presque aucune dette à court terme. Pour le reste des notes de CLR (Valeur, Momentum, Stabilité et Sentiment), cliquez ici. CLR est classé n°12 dans l’industrie de l’énergie — pétrole et gaz.

Actions énergétiques à acheter maintenant : EOG Resources, Inc. (EOG)

La dernière de nos actions énergétiques à acheter est EOG Resources. EOG est principalement impliqué dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Les opérations de la société sont réparties aux États-Unis, en Chine et à Trinidad. Pour évaluer les puits et les gisements de gaz, la société calcule le taux de rendement en fonction de la rentabilité des puits pour produire des volumes de pétrole et de gaz optimaux tout en minimisant les coûts.

Aux États-Unis, EOG exploite des ressources prolifiques avec des réserves massives de pétrole et de gaz naturel. Ces bases de réserves devraient stimuler la production de pétrole et de gaz naturel de la société au cours des prochaines années. La société possède des superficies importantes dans des zones de schiste bitumineux telles que Permian, Bakken et Eagle Ford. EOG compte environ 11 500 emplacements premium nets non forés, dont 6 300 dans le seul bassin du Delaware.

La société utilise des technologies telles que le forage horizontal et des techniques de complétion avancées pour maximiser sa production à partir de ces puits. En fait, EOG est l’un des opérateurs les plus compétents techniquement de l’industrie. Ses taux de production initiaux à partir de ses puits de schiste dépassent constamment les moyennes de l’industrie.

La société a récemment publié de solides résultats au deuxième trimestre 2021 en raison de l’augmentation des prix des matières premières et des volumes de production. EOG a une note globale de B, se traduisant par une note d’achat dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note Momentum de A, car son action est en hausse de plus de 35% pour l’année et de 4,5% pour la semaine.

EOG a également une note de sentiment de B, ce qui signifie que les analystes pensent qu’il a plus de place pour fonctionner. Sur la base d’un agrégat d’objectifs d’analystes, l’action a un potentiel de hausse de 50 %. Pour accéder à toutes les notes d’EOG (Croissance, Valeur, Stabilité et Qualité), cliquez ici. EOG est classé n ° 9 dans l’industrie de l’énergie – pétrole et gaz.

A la date de publication, David Cohne n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Cohne a 20 ans d’expérience en tant qu’analyste d’investissement et rédacteur. Avant StockNews, David a passé onze ans en tant que consultant fournissant des recherches et du contenu d’investissement sous-traités à des sociétés de services financiers, des fonds spéculatifs et des publications en ligne. David aime faire des recherches et écrire sur les actions et les marchés. Il adopte une approche quantitative fondamentale dans l’évaluation des actions pour les lecteurs.

