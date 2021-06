3 meilleures actions technologiques à acheter dans le secteur des logiciels d’entreprise

Les actions technologiques ont été parmi les grands gagnants en 2020, une année mémorable pour le krach boursier historique américain de mars. Et le retour rapide des actions qui a eu lieu depuis et a entraîné une année de grande volatilité pour l’investissement en actions.

De plus, Reportlinker.com a récemment publié un rapport intitulé « Global Enterprise Software Industry » mentionnant les points saillants suivants :

«Le marché mondial des logiciels d’entreprise atteindra 650,2 milliards de dollars d’ici 2027 – Au milieu de la crise COVID-19, le marché mondial des logiciels d’entreprise estimé à 415,4 milliards de dollars US en 2020, devrait atteindre une taille révisée de 650,2 milliards de dollars US d’ici 2027, avec un TCAC de 6,6% sur la période d’analyse 2020 -2027. La planification des ressources d’entreprise (ERP), l’un des segments analysés dans le rapport, devrait enregistrer un TCAC de 6,4% et atteindre 64,2 milliards de dollars d’ici la fin de la période d’analyse. Après une première analyse des implications commerciales de la pandémie et de sa crise économique induite, la croissance du segment Business Intelligence (BI) est réajustée à un TCAC révisé de 7,1% pour la prochaine période de 7 ans. – Le marché américain est estimé à 120 milliards de dollars, tandis que la Chine devrait croître à 10,2% TCAC.

Ce taux de croissance annuel composé de 6,6 % sur les années 2020-2027 est considéré comme à la fois satisfaisant et durable, car un taux de croissance plus élevé serait probablement sujet à révision et pourrait également être fragile. Il est très difficile pour les entreprises ou les secteurs d’avoir des taux de croissance très élevés sur une longue période, c’est donc une approche plus prudente de sélectionner des actions qui devraient connaître un taux de croissance de leur bénéfice par action (BPA) qui est durable plutôt que être trop élevé au début, puis diminuer trop rapidement.

Dans l’ensemble, la croissance, de bons fondamentaux et une valorisation attrayante sont d’une importance primordiale. Ainsi, comme j’ai exclu plusieurs actions avec des pertes et des valorisations élevées, j’ai réduit ma sélection aux trois actions technologiques suivantes que je considère maintenant comme intéressantes à acheter sur la base de caractéristiques hautement quantitatives. Elles sont:

Adobe Inc. (NASDAQ :ADBE)

salesforce.com (NYSE :CRM)

VMware (NYSE :VMW)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions technologiques à acheter : Adobe Inc. (ADBE)

Source : r.classen / Shutterstock.com

Les actions technologiques sont censées être principalement des actions de croissance. L’action ADBE la dernière fois qu’elle a eu une surprise négative pour le BPA était de retour en décembre 2018. Elle a une croissance prévue du BPA pour les 3 à 5 prochaines années de 18,3%.

L’action ADBE est en hausse de 6,7% en 2021 et a un rendement sur un an de 34,3%. Les choses que j’aime là-dedans ? Une croissance des ventes positive sur les cinq dernières années, une croissance du résultat net positive et impressionnante pour la même période, et une croissance du résultat net notable de 78,3 % en 2020, qui a laissé l’entreprise dans une très bonne situation financière et à l’abri des crise pandémique et un ratio d’endettement actuel (D/E) relativement faible de 0,30.

Le titre a également une solidité financière et une rentabilité très élevées. Selon MorningStar, la marge nette de 40,88% est la plus élevée de 2016 à 2020, et l’un de mes indicateurs clés préférés des flux de trésorerie disponibles par action est également à son plus haut niveau de 10,09 $ pour la même période de 5 ans. La société a mentionné qu’elle disposait d’un programme de rachat d’actions actif jusqu’à la fin de l’exercice 2021. Une autre raison d’être optimiste pour le titre.

Salesforce (CRM)

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

L’un des meilleurs moyens de poursuivre la croissance en tant que décision stratégique et mise en œuvre consiste à utiliser des synergies ou des économies d’échelle. salesforce.com, inc. a annoncé l’acquisition de Slack Technologies, Inc. (NYSE :TRAVAIL). Investor’s Business Daily a publié que « Salesforce a accepté de payer 27,7 milliards de dollars pour le fabricant de logiciels de collaboration sur le lieu de travail Slack Technologies (WORK) le 1er décembre. Cela représentait une prime de 55 % par rapport au cours de clôture de Slack le 24 novembre, avant que les rapports sur l’accord ne fassent surface ». En outre, l’article mentionne que « depuis l’annonce de l’accord Slack, l’action Salesforce a sous-performé Composite Nasdaq au milieu des inquiétudes sur la croissance organique et les marges d’exploitation.

Ces inquiétudes semblent être en quelque sorte injustifiables maintenant. L’action CRM a une croissance attendue du BPA sur 3 à 5 ans de 18,44 %, et selon MorningStar, la marge d’exploitation a chuté à 2,1 % en 2021 par rapport à une marge d’exploitation de 2,7 % en 2020, mais pour les douze derniers mois, elle s’est redressée à 4,2 %.

De plus, les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 ont été meilleurs que prévu.

Certains points clés notables sont :

« La société de logiciels d’entreprise a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,21 $, en hausse par rapport au BPA de 70 cents enregistré au trimestre de l’année précédente. Les analystes avaient prédit un BPA de 0,88 $. Les revenus au cours de la même période se sont élevés à 5,96 milliards de dollars, en hausse de 23 % en glissement annuel. Wall Street avait prévu 5,89 milliards de dollars de revenus. Les revenus au cours de la même période se sont élevés à 5,96 milliards de dollars, en hausse de 23% en glissement annuel. Wall Street avait prévu 5,89 milliards de dollars de revenus.

Le stock de CRM a au moins deux tendances financières clés au cours des cinq dernières années que j’aime. La croissance moyenne du résultat d’exploitation sur 5 ans est de 31,68 % et la croissance moyenne du BPA sur 10 ans est de 43,60 %. Et pour moi, c’est ce qui compte, la rentabilité et la croissance que les deux devraient continuer.

Actions technologiques à acheter : VMware (VMW)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action VMW a augmenté de 15,55 % en 2021 et affiche une performance sur 1 an de 11,93 % au 8 juin 2021. Et bien que d’autres actions technologiques se soient davantage redressées, certaines caractéristiques font de cette action un achat intéressant à long terme. Je ne suis pas toujours en faveur de la stratégie d’achat et de conservation, surtout en période de volatilité accrue des marchés boursiers. Mais ce stock est une exception.

Ce n’est pas seulement la croissance du BPA attendue sur 3 à 5 ans de 25% selon Zacks. L’action a un ratio PEG de 0,93 ce qui implique qu’elle est sous-évaluée. J’aime le fait qu’au cours des 16 derniers trimestres, l’action a eu un BPA positif dans 15 d’entre eux. Cela montre la cohérence.

Le dernier rapport sur les bénéfices était solide.

Les revenus totaux, les revenus des abonnements et des SaaS ainsi que les revenus des services ont augmenté. Les revenus des licences ont diminué de 2,1 % en glissement annuel à 646 millions de dollars », mais « le bénéfice ajusté a grimpé de 16 % en glissement annuel à 1,76 dollar par action, dépassant l’estimation consensuelle de 1,73 dollar par action. »

Le titre affiche une très forte rentabilité avec une marge d’exploitation de 20,7% pour 2021 selon MorningStar et une marge nette de 17,49% également. La marge nette a cependant fortement baissé par rapport aux 59,31% de 2020. Cela nécessite une analyse plus approfondie. Mais la tendance des flux de trésorerie d’exploitation et la tendance des flux de trésorerie disponibles sont toutes deux positives et solides et avec une croissance moyenne du bénéfice net de 18,94 % sur 10 ans, j’aime la cohérence.

Ces trois valeurs technologiques sont rentables, ont une forte croissance attendue et, en général, de très bons fondamentaux. Leur valorisation semble également attractive. Qu’est-ce que ne pas aimer ?

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.