3 meilleures plates-formes de staking de crypto pour les meilleurs rendements Août 2021 ⋆ Crypto new media

in

Le jalonnement cryptographique s’est rapidement développé pour devenir l’une des facettes les plus excitantes de l’industrie. Plusieurs plateformes ont ouvert des services de crypto staking, permettant aux investisseurs de générer des revenus passifs à partir de leurs pièces. Alors que le marché de la cryptographie revient aux sommets atteints début mai, les investisseurs recherchent différentes façons d’augmenter leur richesse. Le jalonnement est devenu un canal important pour eux.

Jalonnement : gagnez des intérêts sur vos pièces

Le jalonnement crypto est le processus de verrouillage de vos pièces sur une plate-forme et de gagner des intérêts dessus au fil du temps.

Le jalonnement est la prémisse centrale de la toute nouvelle technologie de preuve de participation (PoS), que de nombreuses blockchains adoptent maintenant. Avec PoS, les participants verrouillent (ou « jettent ») leurs pièces sur un protocole.

Normalement, vos chances de gagner des récompenses sont proportionnelles au montant d’argent que vous avez dans le pool de jalonnement – plus vous misez d’argent, plus vous gagnez. Le jalonnement a gagné en popularité, plusieurs projets enregistrant des gains importants.

Le contrat de jalonnement Ethereum 2.0 est actuellement le plus grand détenteur de jetons ETH, avec plus de 7,16 millions de jetons Ether évalués à 21,7 milliards de dollars, au moment de la publication.

Ci-dessous, nous vous proposerons certaines des meilleures plateformes de jalonnement cryptographique à considérer.

3 meilleures plates-formes de staking de crypto pour les meilleurs rendements Août 2021

1. eToro

eToro est devenu très populaire au fil du temps, en particulier parmi les passionnés de crypto-monnaie. Bien qu’elle ait commencé comme une application de négociation d’actions, elle s’est rapidement développée pour devenir l’une des plateformes FinTech les plus populaires et les plus polyvalentes, offrant des investissements dans plusieurs classes d’actifs, y compris les crypto-monnaies.

Outre la négociation d’actions, eToro dispose d’une plate-forme de jalonnement cryptographique.

Connu sous le nom d’eToro Staking, ce service vous permet de verrouiller vos pièces et de gagner des récompenses. Les clients qui misent avec eToro reçoivent leurs paiements déposés dans leur portefeuille mensuellement.

Le jalonnement eToro prend actuellement en charge le jalonnement crypto dans Ether (ETH), Cardano (ADA) et TRON (TRX). L’ADA de Cardano est la crypto-monnaie la plus mise en jeu avec plus de 60 milliards de dollars de valeur verrouillée, par données de StakingRewards.

Il y a neuf jours d’introduction de jalonnement avant que les récompenses ne soient calculées pour ADA. Alors que TRX a sept jours d’introduction de jalonnement.

eToro paie un pourcentage de récompense du rendement de mise mensuel basé sur le système de niveau du club d’adhésion eToro. Les investisseurs peuvent gagner entre 75 et 90 % du rendement mensuel.

Ce système de niveau varie entre les adhésions Silver, Bronze, Diamond et Platinum. L’adhésion Platinum est le niveau le plus élevé. Ces membres obtiennent 90 % du rendement mensuel mis en jeu de leurs actifs.

Lorsque vous vous inscrivez à eToro Staking, vous obtenez un aperçu quotidien de vos avoirs afin que vous puissiez suivre vos performances. Vos retours sont déposés à la fin du mois dans la même devise qui a été mise. Le jalonnement eToro est actuellement ouvert aux utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

su_button url=”https://insidebitcoins.com/visit/etoro” style=”3d” background=”#1d44bb” size=”8″ center=”yes” radius=”0″]Acheter et investir Crypto sur eToro maintenant[/su_button]

2. Binance

Binance est le premier échange de crypto-monnaie au monde, avec des milliards d’actifs échangés quotidiennement. Binance offre une exposition à certains des plus grands actifs cryptographiques comme Bitcoin, Ethereum et plusieurs autres. Il fournit également des services de jalonnement cryptographique.

En utilisant son service Earn Crypto Staking, Binance vous permet de gagner des intérêts sur les pièces que vous avez dans votre portefeuille. Le service propose trois options de jalonnement, à savoir le jalonnement verrouillé, le jalonnement DeFi et le jalonnement ETH 2.0.

Le jalonnement verrouillé vous permet de conserver vos pièces pendant une période prédéterminée, entre une semaine et trois mois. Les fonds sont stockés dans votre portefeuille et vous pouvez les retirer quand vous le souhaitez, mais à un coût.

Le staking DeFi de Binance se concentre sur les projets DeFi. Bien qu’ils génèrent généralement des rendements plus élevés que le Locked Staking, ils sont intrinsèquement plus risqués. ETH 2.0 Staking est la troisième option. ETH 2.0 vous permet de gagner des récompenses de staking en soutenant le réseau Ethereum 2.0 depuis votre portefeuille Binance.

Binance ne facture pas de frais de staking lorsque vous utilisez Binance Earn. Mais cela pourrait changer bientôt. Vous pouvez jalonner 69 actifs sur la bourse, ainsi que cinq actifs de jalonnement DeFi flexibles. Ceux-ci incluent Filecoin (FIL), Shiba Inu (SHIB), AOL, Kusama (KSM) et la Binance Coin (BNB).

Votre récompense de mise variera sur Binance, généralement en fonction de l’actif mis en jeu, du montant misé et de la période de blocage.

3. Aave

Aave est actuellement la première plateforme de finance décentralisée (DeDFi).

Les données de DeFi Pulse montrent qu’il détient désormais 18% de tous les fonds bloqués dans les protocoles DeFi, avec 14,29 milliards de dollars.

Bien qu’Aave se concentre principalement sur les prêts, il propose également plusieurs services supplémentaires, notamment l’agriculture de rendement et le jalonnement cryptographique.

Construit sur la blockchain Ethereum, Aave est devenu populaire parmi les investisseurs cherchant à capitaliser sur de nouvelles solutions DeFi.

Pour miser sur Aave, vous devrez déposer le token natif du protocole – AAVE – dans son protocole Safety Module.

Cela signifie que vous devrez convertir vos actifs en AAVE et effectuer la même conversion lorsque vos récompenses seront payées en AAVE. Outre AAVE, Aave prend également en charge plusieurs autres actifs pour son service de jalonnement, notamment Polkadot (DOT), Solana (SOL), ADA, Avalanche (ACAX), etc.

AAVE présente plusieurs avantages, notamment une interface relativement simple, en particulier par rapport aux autres plates-formes DeFi.

Vous pouvez commencer rapidement, et tout ce que vous avez à faire est de connecter votre portefeuille et de vous diriger vers le service de jalonnement. Une fois là-bas, vous pouvez déposer vos fonds et cliquer sur « Stake ».

AAVE dispose également d’un calculateur de jalonnement qui vous permet de connaître vos récompenses attendues en fonction de l’offre jalonnée. La période de recharge actuelle sur le jalonnement Aave est de dix jours. Vous devrez donc attendre votre 11e jour pour commencer à gagner des récompenses.

su_button url=”https://insidebitcoins.com/visit/etoro” style=”3d” background=”#1d44bb” size=”8″ center=”yes” radius=”0″]Acheter et investir Crypto sur eToro maintenant[/su_button]