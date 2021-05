3 meilleures transactions boursières pour la nouvelle semaine: NUE, AEM, ABBV

Note de l’éditeur: cet article est mis à jour chaque semaine pour vous apporter de nouvelles idées commerciales.

La baisse des stocks dans le week-end a fait que des taureaux tirent dans leurs cornes. Mais le rebond brutal de ce matin suggère que la prudence est peut-être inutile. Aussi préoccupant que ce glissement ait pu être, aucun des principaux indices n’a cassé le support la semaine dernière. Plutôt que de tenter le destin avec des choix d’ours, nous nous en tenons à ce qui a fonctionné dans la meilleure édition des transactions boursières de cette semaine.

Trois secteurs du marché ont attiré mon attention lors de la recherche de candidats. Les actions de l’acier ont atteint un niveau élevé dans le prolongement du commerce inflationniste qui a commencé il y a plusieurs mois. Nous nous concentrons sur une action de premier plan dans l’industrie qui offre un commerce de cassure. Avec le récent creux de l’or et la tendance haussière naissante, les mineurs d’or prennent un virage. Le choix d’aujourd’hui a une configuration d’achat propre. Enfin, le secteur de la santé est devenu un nouveau leader du marché. J’ai trouvé un stock savoureux sur le point de faire sauter à travers un plafond majeur.

Avec cela, voici les principales transactions boursières de la semaine:

Nucor (NYSE:NUE)

Mines Agnico Eagle (NYSE:AEM)

AbbVie (NYSE:ABBV)

Après une brève analyse de chaque graphique, je vais révéler mon idée de trading d’options préférée.

Top des transactions boursières de la semaine: Nucor (NUE)

Le rebond des bénéfices de Nucor a été très impressionnant. Le bénéfice par action pour les quatre derniers rapports sur les bénéfices s’est déroulé comme suit: 36 cents, 63 cents, 1,30 $ et 3,10 $. C’est une merveilleuse tendance à la croissance et témoigne de la force fondamentale qui alimente la hausse du titre. Avec la hausse de cette année, nous avons maintenant dépassé une décennie de hachage et testons l’ancien pic de 2008.

Un modèle de base élevé s’est développé au cours du mois dernier, permettant aux pressions de surachat de s’atténuer et à une entrée plus savoureuse de se développer. Nous avons flirté avec une cassure à la hausse au cours des deux dernières sessions, et la rampe d’aujourd’hui pourrait confirmer que le plafond a été effacé.

La volatilité implicite se situe au 1er centile de sa fourchette d’un an. Les longs call spreads offrent un pari bon marché pour encore plus de hausse.

L’échange: Achetez l’appel taureau de juillet 85 $ / 95 $ pour 2,70 $.

Mines Agnico Eagle (AEM)

Les prix de l’or augmentent. Le métal jaune a récemment terminé un motif à double fond et se comporte bien depuis. Le recul de la semaine dernière a entraîné un nouveau test de l’ancienne résistance et de sa moyenne mobile en hausse sur 20 jours. Le non-respect des deux niveaux aurait remis en question la cassure du double fond et rendu le graphique inutilement désordonné. Heureusement, les acheteurs se sont multipliés ce week-end et nous voyons les prix de l’or gronder ce matin.

L’argent suit en nature, tout comme les actions minières aurifères. Et c’est là qu’intervient Agnico Eagle Mines. Elle avait l’une des meilleures configurations de l’industrie, se dirigeant vers la nouvelle semaine avec un modèle de retracement de taureaux classique. Son rapport sur les résultats datait de la semaine dernière, nous avons donc maintenant une nouvelle de moins à nous soucier.

La déchirure de 5% de ce matin confirme que les acheteurs grouillent pour engloutir la baisse. Rejoins-les.

L’échange: Achetez le spread d’appel haussier de 65 $ / 70 $ de juin pour 1,85 $.

AbbVie (ABBV)

Le secteur de la santé s’est réveillé en avril avec une poussée dynamique vers de nouveaux records. Ceux qui hésitaient à courir après ont reçu un cadeau la semaine dernière lorsque le secteur s’est retiré pour cinq séances de trading consécutives. Le retracement a amené les prix à la porte de la moyenne mobile en hausse sur 20 jours, ce qui est un endroit logique pour que les acheteurs bondissent.

La qualité du modèle exigeait de faire quelque chose dans le secteur de la santé cette semaine. AbbVie est mon dernier choix de transactions boursières. Contrairement aux deux graphiques précédents, je partage le calendrier hebdomadaire d’ABBV en raison de son schéma d’évasion imminent. Le stock a été coupé latéralement pendant toute l’année 2021 et est maintenant sur le point de sortir. Je lorgne 113 $ comme point de déclenchement.

Le thème de la faible volatilité implicite se poursuit avec les actions ABBV, donc je suis une fois de plus en faveur d’une idée de spread d’achat haussier.

L’échange: Achetez le taureau de 115 $ / 120 $ de juillet pour environ 1,55 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

