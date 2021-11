3 Metaverse Cryptos à acheter alors que Facebook met l’accent sur l’avenir

Le métavers n’est pas nécessairement un nouveau concept ; depuis des années maintenant, vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle ou simplement vous asseoir devant l’ordinateur et sauter dans des mondes virtuels. Maintenant, alors que le métavers devient non seulement un outil d’interaction mais aussi un outil de travail ou d’autres formes de divertissement, il y a un regain d’intérêt pour cette industrie. Les cryptos de métaverse sont particulièrement intéressants pour les investisseurs – des monnaies numériques liées à des métaverses de blockchain décentralisées où les utilisateurs ont le dernier mot en la matière. Comme les géants de la technologie stigmatisés comme Facebook (NASDAQ :FB) cherchent à dominer l’industrie, ces cryptos métavers sont considérés comme un moyen de subvertir leurs efforts tout en poussant l’industrie vers de nouvelles choses.

Dans le métaverse, vous pouvez aller n’importe où et être ou faire tout ce que vous voulez. Ce monde virtuel cherche à combler le fossé entre Internet et la troisième dimension, faisant en sorte que tout ce que vous faites semble encore plus réel. Facebook le voit, et il cherche à être la plus grande force dans la nouvelle frontière en plein essor de la communication numérique. Son changement de marque en Meta s’accompagne d’un aperçu du prochain métaverse de l’entreprise.

Les taureaux du métaverse trouvent de l’enthousiasme dans une entreprise aussi énorme poursuivant un produit dans cette industrie de niche. Mais, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que les mains de cette société controversée dans quelque chose que les utilisateurs louent pour les libertés qu’elle offre. Au sein d’un métaverse Facebook, on est toujours soumis aux règles de Facebook et aux algorithmes de Facebook. Beaucoup préféreraient avoir leurs propres règles et leurs propres libertés d’expression.

Avec des métavers décentralisés sur la blockchain, les utilisateurs peuvent avoir exactement cela. Les utilisateurs peuvent se gouverner eux-mêmes, et ils peuvent même utiliser une monnaie numérique décentralisée pour piloter leur économie numérique ; souvent, ils peuvent également traduire cela en gains réels. Voici trois cryptos de métaverse qui sont considérés comme les plus avant-gardistes de cet espace :

Decentraland (CCC :MANA-USD)

bac à sable (CCC :SABLE-USD)

Pièce d’Enjin (CCC :ENJ-USD)

Pièces du métaverse à acheter : Decentraland

Decentraland est l’enfant d’affiche actuel des cryptos du métaverse. Le réseau offre l’un des domaines virtuels les plus populaires pour ceux qui souhaitent associer blockchain et socialisation numérique. Son jeton MANA alimente ensuite une économie virtuelle entièrement axée sur la communauté, ce qui conduit en fait à des revenus passifs dans le monde réel.

Les utilisateurs créent un avatar et ont un accès complet à presque tout ce qu’ils veulent. On peut jouer à des jeux, aller dans un casino virtuel ou simplement sortir et discuter. Plus récemment, le réseau a commencé à héberger de grands festivals de musique virtuels, à commencer par le Metaverse Festival. L’événement musical de plusieurs jours a vu de véritables performances tout au long du métavers par un certain nombre de musiciens, dont la tête d’affiche Deadmau5.

Il existe de nombreuses opportunités pour les utilisateurs de gagner et de dépenser avec Decentraland. Le réseau traite des parcelles similaires à de l’immobilier réel ; les utilisateurs peuvent revendiquer des parcelles spécifiques de terres cartographiées dans le métaverse et les développer comme ils le souhaitent. Ils peuvent également vendre ces parcelles s’ils le souhaitent. En dehors de l’arbitrage foncier, les développeurs ont de nombreuses opportunités de gagner de l’argent via le marché Decentraland ; là-bas, on peut offrir des produits cosmétiques non fongibles en échange de MANA.

Decentraland détient un avantage sur Facebook et d’autres géants de la technologie qui cherchent à capitaliser sur le métavers en ce sens qu’il s’agit déjà d’une communauté virtuelle établie. Il a été lancé à l’origine en 2015, avant de devenir 3D en 2017 et de se développer lentement vers l’extérieur. Sa croissance régulière de la structure et du capital via les premiers investisseurs contribue à sécuriser certains cosignatures notables. Récemment, la maison de vente aux enchères Sotheby’s a acheté une parcelle de terrain et a recréé son siège social à New York.

SAND de Sandbox apporte de gros investissements institutionnels au métaverse

Si Decentraland est le Bitcoin (CCC :BTC-USD) des métaverses blockchain, Sandbox est le Ethereum (CCC :ETH-USD). Les deux réseaux sont au coude à coude dans la course pour capturer la domination dans l’industrie du métaverse. Comme Decentraland, Sandbox est son propre univers virtuel dans lequel les développeurs peuvent créer des jeux, vendre des objets et utiliser la plate-forme pour nouer des relations et se divertir.

Tout comme Decentraland, les utilisateurs de Sandbox bénéficient de la meilleure expérience en achetant et en développant des terrains. Ces terres peuvent être transformées en tout ce que l’on veut, et les parcelles appartiennent à la fois à des utilisateurs individuels et à des entreprises. Tout comme Decentraland, l’existence d’une place de marché permet de générer un revenu réel avec SAND.

La carte Sandbox, un graphique cartésien traçant les zones de terres et leurs propriétaires, montre qui sont les plus grands propriétaires fonciers. Il présente également certains des plus grands partenaires du réseau, dont beaucoup sont eux-mêmes propriétaires fonciers, comme le développeur de jeux vidéo Atari (OTCMKTS :PONGF).

Sandbox détient une multitude de sponsors dans différents domaines de la culture pop qui aident à pousser les fans vers la plate-forme. En plus d’Atari, Sandbox met en lumière les franchises de télévision et de cinéma Walking Dead et The Smurfs ainsi que les musiciens Snoop Dogg et Deadmau5 en tant que sponsors. En tirant parti de ces sponsors, Sandbox peut commencer à dépasser Decentraland en popularité.

Le plus attrayant pour les taureaux SAND ne sont pas seulement les accords de parrainage qu’il a signés; un énorme investissement récent dans le réseau suscite l’optimisme. société de portefeuille japonaise SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) investit 93 millions de dollars dans le réseau. Avec cette ruée vers les capitaux, cela pourrait certainement accélérer le développement suffisamment pour dépasser Decentraland en tant que plus grand réseau de métavers. Actuellement, MANA de Decentraland détient 4,5 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que SAND détient 2,4 milliards de dollars.

Pièces du métaverse à acheter : Enjin Coin

Enjin Coin pourrait très bien être le plus polyvalent des trois cryptos métavers ici. Ce n’est pas un métavers au sens traditionnel du terme ; il mélange plutôt le jeu blockchain et le métaverse dans un produit hybride unique.

Le réseau Enjin est le même que Decentraland ou Sandbox. Il n’y a pas de parcelles de terrain, et il n’y a pas moyen de se promener comme un avatar virtuel. Au contraire, Enjin est une plate-forme de jeu où les utilisateurs entrent dans différents espaces de jeu et interagissent les uns avec les autres par le jeu. Le réseau propose une variété de jeux différents, tous axés sur la constitution de collections de jetons non fongibles (NFT) et leur utilisation pour battre d’autres joueurs. Cela peut rappeler Axie Infini (CCC :AXS-USD), le jeu de duel au tour par tour dans lequel les utilisateurs élèvent des créatures NFT avec lesquelles s’entraîner et explorer. Cependant, avec une multitude d’offres différentes, plutôt qu’un seul type de jeu, il existe plus d’options pour les utilisateurs.

Enjin prend de l’ampleur ces derniers jours dans l’espace métavers. Cela est en grande partie lié à son Éfinité (CCC :EFI-USD) fonds métaverse. Efinity est une plateforme de création NFT proche du réseau principal Enjin. Avec son nouvel investissement de 100 millions de dollars dans la chaîne Efinity, il espère pousser sa technologie plus loin dans l’espace. Suivant la même idéologie que les taureaux blockchain, Enjin pense que l’avenir du métaverse est décentralisé, un contraste frappant avec ce que Facebook présente.

Les investisseurs s’intéressent à Enjin car il relie à la fois le jeu blockchain et le métaverse, mais cela vaut la peine d’être étudié d’autant plus que son avenir est fluide. En tant que plate-forme de jeu et NFT, le contenu du réseau est ce que les utilisateurs en font. L’investissement n’est qu’une étape dans un développement majeur du métavers d’Enjin. Avec ses offres déjà robustes, sa grande quantité de capital et une base communautaire fervente qui fait de nombreuses suggestions et fournit des informations pour un développement ultérieur, Enjin a la possibilité d’offrir un produit métavers vraiment génial.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.