3 métriques marketing qui comptent pour les dirigeants B2B

Avec le flux et le flux constants de données analysées et rapportées, il existe de nombreuses mesures qui éclairent les performances marketing. Les données et les mesures marketing sont le plus souvent analysées par des spécialistes et des analystes qui génèrent ensuite des rapports complexes et créent finalement des résumés de niveau supérieur pour les équipes de direction. Parce que ces cadres ont de nombreuses responsabilités qui s’étendent au-delà du marketing, ils ont besoin des informations qui leur donneront le meilleur aperçu du fonctionnement du marketing et des ventes sans qu’il soit nécessaire de se plonger dans les détails des données.

Ici, nous examinons trois mesures importantes que les dirigeants devraient explorer pour évaluer les performances marketing de leur organisation.

Métrique 1 : Coût d’acquisition client

Le coût d’acquisition client (CAC) indique le montant des dollars de marketing dépensés pour acquérir chaque nouveau client. Il est calculé en divisant le total des dollars dépensés en marketing par le nombre de nouveaux clients acquis au cours d’une période donnée. Beaucoup incluent également les ventes dans ce calcul, car le marketing et les ventes sont souvent regroupés. Quel que soit le cas pour votre organisation, assurez-vous simplement que tout le monde comprend les variables que vous utilisez pour le calcul. Cela évite la confusion et les problèmes potentiels qui peuvent survenir.

Pourquoi est-ce important: CAC peut aider à déterminer dans quelle mesure les équipes de vente et de marketing sont alignées et avec quelle efficacité les dollars de marketing sont dépensés. Concentrez-vous sur l’évolution des coûts d’acquisition sur de longues périodes et étudiez les fluctuations ponctuelles importantes. Naturellement, l’objectif est de maintenir votre CAC aussi bas que possible.Comment améliorer: Enquêter sur les performances respectives des tactiques de marketing individuelles pour déterminer s’il existe des opportunités d’allouer les dépenses plus efficacement. De plus, tracez l’intégralité du parcours de votre acheteur, de la prise de conscience au gain/perte, pour identifier les points où des frictions sont présentes ou où des gains d’efficacité peuvent être réalisés. Cela vous donne également la possibilité d’évaluer comment le marketing, les ventes ou d’autres fonctions commerciales peuvent jouer un rôle dans l’amélioration de l’efficacité ou la réduction des frictions.

Mesure 2 : Valeur à vie du client

La valeur à vie du client (CLV) est une mesure largement connue que les individus et les organisations peuvent calculer de plusieurs manières. Traditionnellement, il est calculé en multipliant le chiffre d’affaires du client par an par la durée prévue de la relation en années, puis en soustrayant les coûts d’acquisition et de support continu.

Pourquoi est-ce important: La CLV est une métrique délicate car elle n’intègre pas nécessairement les valeurs immatérielles des clients. Il fournit cependant un excellent aperçu de choses telles que si votre CAC est acceptable compte tenu des revenus futurs anticipés et, bien sûr, le revenu total que vous pouvez actuellement vous attendre à générer d’un client.Comment améliorer: Facilitez les conversations sur les opportunités de croissance de CLV via des extensions de marque ou de produit. Une façon d’y parvenir est de recueillir les commentaires des clients pour identifier les besoins, les désirs ou les problèmes nouveaux ou en évolution. À partir de là, votre organisation peut élaborer une stratégie sur la manière de traiter potentiellement ces commentaires via de nouveaux produits ou services. L’amélioration de l’expérience client globale (CX) est également importante, car les efforts dans ce domaine sont généralement récompensés par des relations clients plus longues et plus solides. Alors que l’expérience client devient un objectif central pour les organisations, les efforts visant à améliorer et à faire progresser ce domaine peuvent générer des avantages.

Indicateur 3 : revenus générés par le marketing

Les revenus générés par le marketing sont exactement cela – les revenus générés par le marketing. Dans les organisations où le parcours de l’acheteur et le cycle de vente sont longs, il est important de savoir clairement comment cette métrique est calculée. Ceux qui calculent, analysent et rendent compte de cette métrique doivent clairement comprendre cela. Il n’y a pas de moyen unique de le faire, mais beaucoup calculent cela comme des revenus générés par les clients dont le prospect initial provenait d’un canal de marketing tel que les annonces de recherche payante ou les efforts de marketing par e-mail.

Pourquoi est-ce important: Les revenus générés par le marketing sont un indicateur de l’impact direct du marketing sur les résultats de l’entreprise. Cependant, il ne donne pas un aperçu des manières importantes dont le marketing soutient les ventes et le positionnement global de la marque. Parce qu’il y a une immense concentration sur le résultat net pour les organisations et les dirigeants, l’interaction entre le marketing et les ventes peut être négligée. Néanmoins, il est toujours crucial.Comment améliorer: Analysez la variété de prospects générés par le marketing et recherchez les segments de prospects qui présentent le meilleur équilibre entre volume et valeur individuelle. Il est également important de se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité du marketing. Cela peut sembler simple, mais si des choses comme les publicités payantes ne fonctionnent pas comme prévu, faites une pause et réévaluez. Si vous ne voyez pas de traction sur un e-mail promotionnel, analysez quoi et pourquoi, ils ne fonctionnent pas.

Les indicateurs marketing sont importants pour tout le monde, mais les cadres n’ont généralement pas le temps nécessaire pour vraiment approfondir les détails. Le coût d’acquisition client (CAC), la valeur à vie du client (CLV) et les revenus générés par le marketing peuvent fournir une vue d’ensemble informative sur la façon dont les activités se déroulent. L’amélioration de votre compréhension de ces mesures et de la manière d’agir sur celles-ci améliorera les résultats de vos efforts de marketing et augmentera votre activité globale.