3 militants du JeM tués lors d’une rencontre avec les forces de sécurité dans le district d’Anantnag de JK

Trois militants de Jaish-e-Mohammad, dont un ressortissant pakistanais, ont été tués lors d’une rencontre nocturne avec les forces de sécurité dans le district d’Anantnag au Jammu-et-Cachemire, a annoncé jeudi la police.

Avec cela, le nombre d’ultras tués dans deux fusillades dans le sud du Cachemire, qui ont éclaté mercredi soir, est passé à six. Lors de la rencontre de Kulgam, trois militants ont été tués.

Après avoir reçu des informations sur la présence de militants à Nowgam Shahabad dans le district d’Anantnag, les forces de sécurité ont lancé mercredi soir une opération de bouclage et de fouille, a déclaré un responsable de la police. Au cours des perquisitions, les militants ont ouvert le feu et les forces de sécurité ont riposté, provoquant une rencontre, a déclaré le responsable.

Dans l’échange de tirs, trois militants ont été tués. Un membre de la police a également été blessé et il a été transféré à l’hôpital, a-t-il ajouté. L’inspecteur général de la police du Cachemire, Vijay Kumar, a déclaré que les terroristes étaient affiliés au JeM et que l’un des militants tués était un ressortissant pakistanais.

« Six terroristes du groupe terroriste interdit JeM tués lors de deux rencontres distinctes. Quatre des terroristes tués ont été identifiés jusqu’à présent comme deux terroristes pakistanais et deux terroristes locaux. L’identification des deux autres terroristes est en cours de vérification. Un grand succès pour nous », a déclaré Kumar dans un tweet. Lors de la rencontre de Kulgam, un ressortissant pakistanais faisait partie des trois militants qui ont été tués. Les deux autres étaient des locaux, a indiqué la police.

