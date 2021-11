3 milliards d’Asiatiques devraient faire partie de la classe mondiale des consommateurs d’ici 2030 : rapport

Une « économie des célibataires » robuste émerge également progressivement en Asie

Le marché asiatique connaît une augmentation de la diversité, ainsi qu’une croissance rapide de la consommation. Selon un rapport de McKinsey, la région offre une opportunité de croissance de la consommation de 10 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et les consommateurs asiatiques devraient représenter la moitié de la croissance de la consommation mondiale au cours de la prochaine décennie. Trois milliards de personnes, 70 % de la population totale de l’Asie, devraient rejoindre la classe des consommateurs, contre 15 % en 2000. Le groupe de personnes qui dépensent plus de 11 $ par jour en 2011 en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA) est défini comme le classe de consommation.

Un ménage sur deux à revenu moyen-supérieur et supérieur devrait se trouver en Asie, ajoute le rapport. Alors que 80 % de la croissance de la consommation en Asie provenait des couches de revenu inférieures de la classe de consommateurs au cours des 20 dernières années, 80 % de cette croissance devrait provenir des consommateurs à revenu élevé.

Avec une augmentation des revenus dans la région, davantage de consommateurs atteindront les niveaux les plus élevés de la pyramide des revenus. Selon le rapport, les mouvements au sein de la classe de consommation entraîneront la croissance de la consommation plutôt que les mouvements vers celle-ci. Alors que les villes devraient stimuler la croissance de la consommation, la diversité des classes de consommateurs dans les villes augmente également de manière significative. Par exemple, les mamies d’Insta à Séoul, les joueurs de la génération Z à Surabaya, les mères de carrière à Manille et les natives du numérique au style de vie à Chengdu pourraient devenir les porte-drapeaux de la croissance.

Une « économie des célibataires » robuste est également en train d’émerger progressivement en Asie alors que la taille moyenne des ménages diminue dans la plupart des pays asiatiques au cours des deux dernières décennies. Actuellement, près d’un tiers des ménages dans les économies asiatiques avancées et plus de 15 % en Chine sont déjà composés d’une seule personne.

La population des personnes âgées asiatiques, définies comme les personnes de 60 ans et plus, devrait augmenter d’environ 40 % au cours de la prochaine décennie. La consommation des seniors augmentera deux fois plus vite que la croissance de la consommation de la population générale.

En outre, la numérisation apporte également des changements clés dans l’économie. Les natifs du numérique, les personnes nées entre 1980 et 2012, représenteront 40 à 50 % de la consommation asiatique d’ici 2030. Si l’écart entre les sexes est réduit dans la région, l’autonomisation des femmes pourrait ajouter 30 % à la croissance de la consommation asiatique d’ici 2030.

Lire aussi : Il reste encore un long chemin à parcourir pour créer un environnement inclusif pour les employés transgenres

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.