3 millions de dollars d’Ethereum (ETH) piratés sur la plate-forme Miso de SushiSwap

Échange crypto décentralisé, la plate-forme de lancement de jetons Miso de SushiSwap piratée. Les pirates pillent Ethereum (ETH) d’une valeur de 3 millions de dollars. Le CTO de SushiSwap demande l’aide de Binance et des échanges FTX pour identifier les pirates.

Il est plutôt confirmé que l’échange décentralisé est entièrement basé sur les protocoles de finance décentralisée (DeFi) – SushiSwap subira lui-même de nombreux piratages chaque mois ! Oui, le SushiSwap DEX subit à nouveau un autre piratage ce mois-ci.

Malgré cela, la plate-forme Miso de SushiSwap, qui permet toutes sortes de services open source basés sur des contrats intelligents, est piratée par des pirates anonymes. En outre, Ethereum (ETH) d’environ 865 a été pillé. Cela représente environ 3 millions de dollars.

Le deuil du CTO

D’ailleurs, la nouvelle est sortie officiellement du Chief Technology Officer (CTO) de SushiSwap, Joseph Delong. Et ainsi, Joseph Delong a annoncé que le piratage avait pris la plate-forme Miso de SushiSwap.

En conséquence, Delong déclare qu’un bogue hostile a été envoyé via le handle GH AristoK3 par un pirate anonyme. En outre, le pirate informatique a remplacé sa propre adresse de portefeuille de sorte que lors de l’enchère, le compte de 865 ETH est tombé sur l’adresse de portefeuille du pirate informatique. De plus, ces données pourraient être trouvées via l’EtherScan évidemment.

De plus, le pirate attaque uniquement la vente aux enchères de jetons Jay Pegs Auto Mart, qui s’avère être un projet NFT.

Malgré tout cela, le CTO déplore que ce soit le jour le plus difficile de sa vie, perdant 865 ETH. En outre, le CTO a demandé l’aide des célèbres plateformes d’échange de crypto-monnaies FTX et Binance afin d’identifier les pirates et de récupérer ses fonds.

De plus, le CTO annonce que si le pirate informatique ne restitue pas son ETH perdu, il déposera en outre une plainte IC3 auprès du FBI.

Hacks Histoire de SushiSwap

Il est assez sceptique quant à la raison pour laquelle la plate-forme SushiSwap est si vulnérable aux piratages si abondamment. Le mois dernier, un éventuel piratage aurait pu avoir lieu sur la plate-forme SuhsiSwap.

Au contraire, le hack possible serait sur la même plate-forme Miso de SushiSwap.

Cependant, ce piratage éthique a été sauvé par un sauveteur au chapeau blanc qui est en fait un chercheur en sécurité. Malgré tout cela, SushiSwap s’est sauvé d’un piratage d’ETH d’une valeur d’environ 350 millions de dollars.

D’autre part, alors que de plus en plus de piratages ont lieu à profusion sur la plate-forme Miso, il est temps que SushiSwap s’adonne profondément aux protocoles de sécurité de Miso.