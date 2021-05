3 moments Big Falcon et le soldat d’hiver qui n’étaient possibles qu’en raison de retards COVID

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Souvent, dans le processus de création, la façon originale de concevoir une histoire ne finit pas par correspondre entièrement au produit final, certains éléments étant supprimés, étendus ou même simplement remaniés. Prenez The Falcon and the Winter Soldier, la dernière série Marvel Cinematic Universe de Disney +. Ce n’est un secret pour personne que, comme tant de productions l’année dernière, la série a été entravée par la pandémie COVID-19, le tournage devant être interrompu pendant plusieurs mois. Cependant, du côté des effets visuels, la pandémie a en fait ouvert la voie à trois moments mémorables à jeter dans la mini-série de six épisodes.