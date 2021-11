3 Moonshot Cryptos prêts à changer le monde

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Le jeu de calmar de crypto-monnaie continue

Source : Shutterstock

Mardi, Jeux de crêpes (CCC :GCAKE-USD), Roi Tigre (CCC :TKING-USD) et Pawthereum (CCC :PAWTH-USD) ont collectivement perdu 55 % de leur valeur.

Le fil conducteur ? Ces jetons (pour la plupart) à valeur nulle ressemblent beaucoup à une version massive de l’émission à succès Squid Game de Netflix. Seulement au lieu de 456 concurrents, les crypto-monnaies se disputent le prix en espèces par centaines de milliers.

Les objets de collection ne sont pas toujours intrinsèquement sans valeur. Le bon vin peut être débouché et consommé si vous vous retrouvez bloqué sur une île déserte. (Idéalement, la source aurait également laissé derrière elle sa collection de bateaux anciens). Mais tout comme une collection de timbres ou un Rembrandt du XVIIe siècle, les jetons cryptographiques ne sont pas particulièrement précieux à moins que quelqu’un d’autre ne soit prêt à vous l’échanger.

Le récent déclin de Bitcoin met en évidence de tels problèmes. Sur les 10 pièces les plus en vogue sur le site d’agrégation de cryptomonnaies CoinMarketCap début novembre, huit ont enregistré des pertes à deux chiffres. C’est en grande partie la raison pour laquelle Moonshot n’a jamais recommandé que deux jetons meme (nos choix ont généralement une utilité réelle significative).

Déclin 4 fois plus vite que BTC en moyenne

Alors que Bitcoin continue sa glissade, le paysage des jetons meme commencera à ressembler davantage à un épisode de Squid Game se déroulant sur une île déserte. Lorsqu’une classe d’actifs s’appuie sur le trading, un effondrement soudain du nombre d’acheteurs laissera des millions de personnes tenir le sac.

Au lieu de cela, des jetons utilitaires significatifs prendront le relais. Et les investisseurs en crypto à long terme devraient considérer les jetons qui devraient changer le monde.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Comment la crypto peut-elle changer le monde ?

Le problème de « l’île déserte » de la pièce de monnaie meme découle du simple fait que ces jetons axés sur la popularité ne sont pas particulièrement utiles. Malgré les promesses fréquentes d’« aider à donner vie à vos projets de nouvelle génération [sic]» ou « réduire la pauvreté dans le monde avec la chaîne intelligente binance [sic] », la plupart de ces mèmes favoris ont un seul objectif :

Transférer la richesse d’une partie à une autre.

Pour chaque million de dollars que les investisseurs gagnent grâce à des jetons comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), un nombre égal de dollars doit généralement provenir d’ailleurs. Ces « pièces mèmes » à elles seules n’ont pas la capacité de faire de la magie avec la devise américaine à partir de rien.*

C’est pourquoi les investisseurs crypto expérimentés ont tendance à s’appuyer sur des stratégies d’arbitrage.

« Vous n’êtes pas aussi exposé aux caprices du marché », a expliqué Oliver Chalk, cofondateur de Proxima Capital, à Bloomberg News. « Ce ne sera pas aussi tape-à-l’œil que les fonds à longue exposition qui tirent des centaines de pour cent par an… mais au moins cela évite tout le stress des hauts et des bas. »

Essentiellement, les pros traitent la crypto un peu comme l’arbitrage d’obligations municipales, en se concentrant sur l’exploitation de petites erreurs de prix plutôt que d’essayer de trouver la « prochaine grande chose ».

*Bien que les prêts cryptographiques puissent théoriquement créer un effet multiplicateur d’argent, les universitaires s’accordent généralement à dire que les coûts miniers l’emportent sur ces gains.

Pas à pas

Heureusement, certaines crypto-monnaies prometteuses ont le potentiel d’avoir un impact. Ces Moonshots, souvent soutenus par de grandes sociétés financières, s’attaquent à des problèmes réels avec des solutions de blockchain.

J’ai déjà écrit sur plusieurs de ces Moonshots. Jetons DeFi comme Jeton Binance (CCC :BNB-USD) graisser les rouages ​​de la finance symbolique, tandis que des projets ambitieux comme Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD) et Terre (CCC :LUNA-USD) combler le fossé entre les informations du monde réel et les transactions en chaîne.

Du point de vue des investissements, ces crypto-monnaies se sont plutôt bien comportées. Les trois jetons ont en moyenne un gain de 21% depuis ma recommandation il y a deux mois dans « Les 5 jetons DeFi qui pourraient changer la finance telle que nous la connaissons ».

Mais qu’en est-il des crypto-monnaies vraiment révolutionnaires ? Ce sont les pièces qui non seulement changeront la finance, mais modifieront le monde dans lequel nous vivons. Ce sont les crypto-monnaies que les acheteurs à long terme doivent prendre en compte.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

3 Moonshot Cryptos prêts à changer le monde : Hedera Hashgraph (HBAR)

La communauté crypto a longtemps négligé Hashgraph Hedera (CCC :HBAR-USD), un protocole soutenu par trois douzaines d’entreprises dont Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), IBM (NYSE :IBM) et le Groupe Tata. C’est peut-être le nom maladroit du protocole, ou que peu d’investisseurs en crypto veulent être vus dans la même pièce que le dinosaure Big Blue.

Mais HBAR est l’outil qui apportera la technologie blockchain aux entreprises. En fait, c’est déjà fait.

En janvier, le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni a utilisé une technologie développée par la société de logiciels Everyware pour suivre les températures des vaccins Covid-19. Everyware, à son tour, a utilisé la technologie blockchain fournie par Hedera Hashgraph pour sécuriser les données.

Hedera offre aux entreprises un moyen d’utiliser la technologie blockchain sans avoir à créer un protocole ou une communauté minière à partir de zéro (imaginez les tracas de trouver un millier de nouveaux mineurs de crypto à chaque fois que vous lancez un nouveau projet).

Le soutien commercial de HBAR lui confère également une crédibilité. Peu d’entreprises de premier ordre créeraient volontiers un système de vérification des documents sur Tron (CCC :TRX-USD), une crypto-monnaie que le fondateur lui-même a appelée « sh * tcoin ». Mais confier vos données à une pièce que Google soutient elle-même ? Comme le dit le vieil adage, « personne n’est licencié pour avoir acheté IBM ».

Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la blockchain comme forme de stockage de données sécurisé, les CTO du monde entier se demanderont : « Comment avons-nous pu vivre sans Hedera ? »

Crypto.com (CRO)

Lorsque Crypto.com a annoncé qu’il avait acquis les droits de dénomination du Staples Center de LA, ma première pensée a été : « c’est reparti. Les investisseurs ayant une longue mémoire se souviendront peut-être de la fin des années 1990, lorsque des entreprises à croissance rapide ont collé leurs noms sur tout, du Kodak Theatre de L.A à l’Enron Field de Houston Astro.

Mais mis à part les parallèles inquiétants, Crypto.com est déjà en train de changer le monde. Comme indiqué précédemment dans le Moonshot Investor, l’application de la société se classe désormais au premier rang des finances sur l’App Store de Google, devançant les deux Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Google Pay pour la première place. Sur l’Apple Store, Crypto.com dirige un respectable n ° 2 derrière Carré (NYSE :SQ) Cash App.

Cela compte. Crypto.com a construit une clientèle fidèle d’investisseurs à la recherche de :

Commerce de crypto-monnaie. L’application populaire héberge plus de 420 crypto-monnaies différentes, soit deux fois plus que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Est-ce que.

Alternatives de paiement. Crypto.com propose une carte de crédit qui permet aux titulaires de carte d’obtenir des récompenses de mise nette.

Épargne non bancaire. Le site attribue jusqu’à 12% en stablecoin USDC, plus un autre potentiel de 2% en CRO.

Dans un sens, Crypto.com est en train de devenir l’entreprise que j’espérais autrefois Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) deviendrait. Il dépasse rapidement Square et PayPal en créant un écosystème de paiements cryptographiques qui pourrait remplacer la finance traditionnelle. À son taux de croissance actuel, le CRO pourrait devenir une monnaie de facto pour de nombreux Américains dans les années à venir.

Ethereum (ETH)

Enfin, mon choix crypto n°1 de 2021 mérite une autre mention.

Ce fut une année étrange pour la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde. Malgré la hausse de 450% d’Ethereum, la plupart des investisseurs semblent préoccupés par la recherche d’« Ethereum Killers » à acheter à la place.

Mais les investisseurs à la recherche d’une crypto-monnaie qui change le monde ne devraient pas se contenter Solana (CCC :SOL-USD), Cardano (CCC :ADA-USD) ou même Algorand (CCC :ALGO-USD). Rien ne remplace le «roi des NFT» dans le monde en croissance rapide de la tokenisation.

Tokenisation : la prochaine frontière de la finance

Le concept de « tokenisation » est assez simple – même si, selon Internet, personne ne semble savoir ce que sont les NFT. En attribuant une étiquette d’identification distincte à un actif (par exemple, un fichier image d’un rocher…) vous permettez à ces actifs d’être échangés contre de l’argent réel.

Mais les applications potentielles de la tokenisation sont bien plus importantes qu’il n’y paraît à première vue. Par exemple, si un groupe de gouvernements souhaite créer une version tokenisée de crédits carbone, il est beaucoup plus facile (et probablement plus sûr) de créer un système sur la chaîne Ethereum que de repartir de zéro. La même chose pourrait être dite pour les crédits de la Rocket League, les billets de spectacle de Broadway et tout ce que les acheteurs peuvent vouloir échanger.

Pas de « tueur d’Ethereum » à l’horizon

Les développeurs d’Ethereum ont également avancé avec le déploiement d’une « preuve de participation ». Plutôt que de s’appuyer sur un minage coûteux, Ethereum « 2.0 » mettra essentiellement le protocole à niveau avec les crypto-monnaies de troisième génération. Le bord de Cardano et Solana disparaîtra essentiellement.

« Changement du monde » contre le fluff marketing

Tout investisseur en capital-risque sait que les idées sont bon marché. Les stratégies commerciales sont régulièrement « empruntées » et les produits populaires finissent par inspirer une multitude de contrefaçons. C’est pourquoi les sociétés de capital-risque tiennent généralement compte des performances d’une équipe ainsi que de leurs idées commerciales.

Il en va de même pour les crypto-monnaies non-meme.

Revenons à crédits carbone pour un moment. Alors que les efforts de lutte contre le changement climatique s’intensifient, toute plate-forme qui simplifie le processus vaudra son pesant d’or (ou de carbone, peut-être).

Malheureusement, les bonnes idées commerciales ne s’accompagnent pas toujours d’une exécution solide. Climatecoin le début prometteur en 2018 s’est terminé avec l’épuisement du jeton, et Jeton de mousse (CCC :MCO3-USD) semble s’être trompé de son prédécesseur.

Ensuite, il y a Première société de carbone, une entreprise basée à Vancouver qui pense pouvoir résoudre le problème des TVN. L’entreprise pourrait-elle réussir ? Peut-être. Mais comme les meilleures sociétés de capital-risque, les investisseurs en crypto devraient attendre les premiers succès avant de se lancer. Lorsqu’il s’agit de trouver des Moonshots, il est préférable d’éviter de jouer à un jeu où des milliers de concurrents se disputent une place gagnante.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.