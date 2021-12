3 morts alors qu’un pétrolier se renverse et prend feu dans le district de Hazaribag dans le Jharkhand

Le pétrolier à destination du Bihar en provenance de Dhanbad a heurté la balustrade d’un pont sur la route nationale 2, est tombé dans un fossé de 15 pieds et a pris feu, a déclaré le SP.



Trois personnes ont été carbonisées à mort et une grièvement blessée après qu’un camion-citerne s’est renversé, est tombé dans un fossé et a pris feu à côté de la route nationale 2 dans le district de Hazaribag à Jharkhand, a annoncé dimanche la police.

L’impact de l’incendie, qui n’a pas encore été complètement éteint, a été si grave que la police a bouclé la zone dans un rayon de 10 km autour du lieu de l’accident et a détourné la circulation entre Kolkata et Delhi par diverses routes, a déclaré un officier supérieur.

L’accident s’est produit samedi soir alors que le conducteur négociait un virage serré à Dhanua Bhanua Ghati dans la zone du poste de police de Chouparan, a déclaré le commissaire de police Manoj Ratan Chouthe.

Le pétrolier à destination du Bihar en provenance de Dhanbad a heurté la balustrade d’un pont sur la route nationale 2, est tombé dans un fossé de 15 pieds et a pris feu, a déclaré le SP.

Trois personnes, dont le chauffeur, sont décédées sur le coup, tandis que l’état d’une personne est qualifié de grave, a-t-il précisé, ajoutant que la personne blessée suit des soins dans le Bihar voisin.

L’impact de l’incendie a été si grave que des câbles aériens à haute tension sur le site de l’accident ont été brûlés et que quatre véhicules en approche, dont une remorque, un camion et un tombereau, ont également pris feu, a déclaré l’officier.

Les établissements commerciaux à proximité, y compris les restaurants en bordure de route, ont été vidés à la suite de l’accident.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.