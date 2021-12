3 morts après avoir mangé une salade contaminée à la listeria

CBS ajoute que puisque certains label privé produits de Dole sont concernés, on ne peut pas dire par marque seule si un produit est rappelé :

La salade en sac faisant l’objet du rappel a été vendue sous plusieurs marques telles que Ahold, Dole, Kroger, Lidl, Little Salad Bar, Marketside, Naturally Better, Nature’s Promise et Simply Nature, Fresh Express, Bowl & Basket, Giant Eagle, O Organics, Signature Farms , Weis Fresh from the Field et Wellsley Farms Organic.

Les produits rappelés comprennent les salades vertes, la salade du jardin, les kits de salade, les épinards en sac et bien d’autres. Consultez les listes ci-dessous pour une liste complète des salades rappelées de Dole et Fresh Express.

Les salades rappelées ont été vendues dans 30 États, notamment AL, AZ, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, NC, ND, NH, NJ , NY, OH, PA, RI, SC, TN, TX, VA, WI.

Aucun produit Dole avec des codes de production/lot commençant par « W » ou « B » n’est inclus dans ces rappels volontaires. De plus, aucun autre produit Dole, y compris les salades « prêtes à consommer », les fruits frais et les légumes frais emballés sur le terrain, ne fait partie de ces rappels volontaires et ne peut être consommé sans danger.

C’est peut-être le bon moment pour éviter les salades et les kits emballés. ??