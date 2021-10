3 mouvements sur le marché qui pourraient mal tourner pour les Warriors

Guerriers de l’état d’or Il entame la saison 2021/22 avec l’illusion de revenir en séries éliminatoires et d’essayer d’être une équipe qui aspire à décrocher à nouveau un titre. Pour cela, ils ont un Stephen Curry dans un moment extraordinaire et ils espèrent pouvoir compter sur Klay Thompson depuis Noël. Sur le marché ils ont beaucoup bougé et, a priori, bien, mais il y a 3 mouvements qui peuvent être considérés comme un peu risqués et qui s’ils tournent mal pourraient mettre fin à leurs aspirations à aller loin.

1. Jonathan Kuminga

Le repêchage de Jonathan Kuminga au 7e rang du repêchage a été un succès. Nous n’en douterons pas. C’est parce qu’il a toujours été considéré comme l’un des joueurs avec la plus grande projection de la classe des 21, mais cela ne garantit pas le succès. C’est un joueur aux atouts physiques évidents, mais aussi aujourd’hui aux faiblesses techniques évidentes. On ne sait pas quelle sera son évolution. Evidemment, s’il en avait plus fait et qu’il n’y avait aucun doute sur ses performances futures, la NBA aurait été choisie dans le top 5. Les Warriors ont misé sur lui, on verra bien comment les choses se passent.

2. Otto Porter

L’arrivée d’Otto Porter Jr. en tant qu’acteur majeur est un mystère. C’est un joueur qui, au cours de ses années en NBA, a été capable du meilleur et du pire, combinant des saisons exceptionnelles chez les Wizards et à Chicago et des saisons horribles chez les Bulls (c’est pourquoi ils l’ont échangé) et le Magic. Il est important que vous réussissiez bien pour que le plan de Steve Kerr fonctionne. Totalement inconnu.

3. Ne pas signer un meneur

L’ajout possible d’un pur meneur pour accompagner Stephen Curry dans le court arrière tout au long de la saison a retenti sur tout le marché des agents libres. Cependant, la seule chose que les Warriors ont faite dans cette position est de laisser le prometteur Nico Mannion aller en Italie, de libérer Brad Wanamaker et d’incorporer un Avery Bradley qui est sur la dernière pente de sa carrière. Des noms comme ceux de Ricky Rubio sont venus se faire entendre, mais il semble que les Warriors songent toujours à jouer avec Curry of 1 non accompagné et avec Draymond Green et Andre Iguodala distribuant le jeu (ce dernier dans la deuxième unité). Cette décision de n’avoir que Jordan Poole comme meneur de jeu pour Curry pourrait finir par porter ses fruits tout au long de la saison.