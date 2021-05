3 mythes bloquant les Américains avec des règles obsolètes du COVID-19 ⋆ .

Ce qui a commencé en mars 2020 comme «deux semaines pour aplatir la courbe» s’est transformé en «14 mois et plus», selon la région des États-Unis dans laquelle vous vous trouvez.

Au début, on en savait relativement peu sur le virus COVID-19. Mais nous voici en mai 2021 avec de bien meilleures informations à ce sujet, et il existe toujours une grande variabilité des restrictions à travers les États-Unis. Par exemple, il existe une grande variabilité entre les États en ce qui concerne les mandats de masque.

Alors que certains États ont complètement levé les restrictions, d’autres les ont laissées au niveau du comté ou de la ville, ou des entreprises individuelles. Certains États imposent encore des restrictions de capacité aux entreprises, d’autres non. Certains États proposent de lever les restrictions une fois que le taux de vaccination a atteint un certain niveau.

Les restrictions en cours, ainsi que la variabilité entre les États, reposent sur une vision unilatérale de la science. L’autre aspect de la perspective scientifique, qui favorise une approche plus équilibrée de la réponse au COVID-19 et des informations supplémentaires sur les facteurs de risque, a été supprimé et même vilipendé. Ceci malgré des dizaines de milliers de scientifiques de la santé publique qui promeuvent une perspective différente, comme en témoigne la déclaration de Great Barrington signée par plus de 13 000 scientifiques de la santé publique.

Alors que les dirigeants du gouvernement et des départements de la santé utilisent des mots comme «infaillible» et «irréfutable» pour décrire leur point de vue sur le COVID-19, une mine de recherches scientifiques promues par les auteurs et signataires de la déclaration de Great Barrington raconte une histoire différente. Ici, je décris quelques-uns des principaux récits du COVID-19, donne la perspective scientifique de l’autre côté et montre pourquoi les restrictions en cours devraient être reconsidérées.

1. Transmission asymptomatique

Les mandats de masque sont controversés. Bien que l’on ait beaucoup insisté sur le fait que si les dirigeants gouvernementaux poussent «le pouvoir du masque», comme l’appelle le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, une littérature scientifique substantielle montre que non seulement les masques ne sont pas efficaces contre la transmission virale, mais ils le sont aussi potentiellement. nocif pour la santé (bon résumé ici). Mais le point critique ici est la raison pour laquelle les masques sont utilisés. C’est l’idée d’une propagation asymptomatique du SRAS-CoV-2, c’est-à-dire des personnes en bonne santé qui sont porteuses du virus mais qui ne présentent jamais de symptômes.

En effet, dans les premiers jours, la littérature sur le COVID-19 n’était pas claire à ce sujet, car de nombreux articles décrivaient la transmission de «cas asymptomatiques» qui ont finalement développé des symptômes. La littérature a finalement adopté le terme «présymptomatique» pour ces personnes.

En outre, d’innombrables histoires ont été publiées à la fois dans la littérature scientifique et dans les médias d’entreprise décrivant des cas de transmission d’individus asymptomatiques. Sur le plan épidémiologique, il est préférable de les caractériser comme des études de cas – documentation scientifique et caractérisation d’événements cliniquement significatifs.

Pourtant, les études de cas ne saisissent pas toutes les situations dans lesquelles une propagation asymptomatique ne se produit pas. C’est pourquoi les études basées sur la population ont plus de poids, car elles énumèrent des situations dans lesquelles une dissémination asymptomatique s’est produite et ne s’est pas produite.

Un examen des articles scientifiques d’études basées sur la population qui distinguent la transmission «asymptomatique» de la transmission «présymptomatique» montre que la transmission du SRAS-CoV-2 est faible (généralement de 0 à 6 pour cent) à partir d’individus asymptomatiques, et plus faible à partir d’individus asymptomatiques qu’à présymptomatique. personnes. Alors qu’une étude a montré un taux de transmission aussi élevé que 10 pour cent, de nombreuses études ont montré des taux de 0.

Pour être juste, certaines de ces études montrant une transmission nulle étaient assez importantes, mais il est également inapproprié de choisir l’une de ces études pour dire que «la transmission asymptomatique n’existe pas». Bien que la transmission par des individus asymptomatiques se produise, elle se produit également pour la grippe, mais les masques ne sont pas obligatoires pendant la saison grippale. En bref, la littérature scientifique ne soutient pas l’idée que la majorité de la transmission du SRAS-CoV-2 provient de personnes en bonne santé.

2. Gravité du COVID-19

Encore une fois, les médias ont beaucoup parlé des cas de personnes qui ont des résultats terribles dus au COVID-19, y compris des maladies très graves nécessitant une hospitalisation, voire la mort. Premièrement, ceci est un autre rappel que les histoires dans les médias représentent des études de cas, pas des analyses basées sur la population, et comme indiqué ci-dessus, cela fournit une perspective mais pas une image globale.

Ici, il est instructif d’examiner les analyses effectuées au niveau de la population. Premièrement, les analyses du taux de létalité des cas et du taux de mortalité par infection par les Centers for Disease Control et des épidémiologistes de renommée mondiale montrent que le taux de survie du COVID-19 est supérieur à 99% chez les personnes de moins de 70 ans, et supérieur à 95 pourcentage chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Des taux de survie élevés comme ceux-ci ne sont pas le signe d’un virus grave et effrayant.

En regardant les taux d’hospitalisation des États ayant des réponses différentes au COVID-19 à partir des tableaux de bord des coronavirus des États, au moment de la rédaction de cet article, 5,2% des cas de coronavirus de l’Ohio avaient été hospitalisés, 4,2% des cas de coronavirus résidents de Floride avaient été hospitalisés et 5,6 pour cent des cas de l’État de Washington ont été hospitalisés. Bien que ces pourcentages globaux ne tiennent pas compte des heures de pointe où la capacité hospitalière a pu être réduite, il s’agit toujours d’un indicateur de la gravité globale.

Ces analyses prennent les données pour argent comptant. Cependant, cela pourrait donner une perspective exagérée de la réalité. Le Dr Scott Jensen, un médecin de famille qui a également été sénateur du Minnesota, a été interrogé à plusieurs reprises pour décrire les politiques du CDC concernant la déclaration des décès «avec» et non «de» COVID-19. Un examen attentif de la base de données des coronavirus de l’Ohio révèle plusieurs bizarreries, suggérant en outre que les nombres d’hospitalisations et de décès signalés comme «dus au COVID-19» sont peut-être gonflés.

3. Efficacité des verrouillages

Enfin, il y a ceux qui croient que cette pandémie aurait été bien pire sans les divers mandats institués par le gouvernement, les verrouillages, les ordonnances de maintien à domicile, les fermetures d’entreprises, etc. L’épidémiologiste de renommée mondiale, le Dr John Ioannidis, a écrit un article de mars 2020 mettant en garde contre de tels efforts, prévoyant à quel point ils seraient dommageables.

Maintenant, un corpus d’articles scientifiques montre que ces verrouillages n’ont pas fait grand-chose pour contrôler le coronavirus, résume joliment cet article. Parmi les faits saillants: les pays avec des niveaux de restrictions différents avaient des schémas similaires à la fois des taux de nouvelles maladies et de mortalité, souvent les taux de nouvelles maladies étaient déjà en baisse avant la mise en œuvre de ces mesures, et maintenant il y a des conséquences économiques injustifiées.

Considérez cette figure faite par la conseillère municipale du Delaware, Ohio, Lisa Keller. L’intrigue des hospitalisations vient directement du site Web du coronavirus de l’Ohio, et elle a ajouté les dates de divers mandats d’État, sans inclure le mandat de masque à l’échelle de l’État du 23 juillet 2020.

Ceci est important parce que DeWine a lié un couvre-feu de 22 h aux taux d’hospitalisation. Cette figure ne montre aucun impact de ces différents mandats sur le taux d’hospitalisation. Ce point a été mis en avant par un autre témoignage de la Statehouse de Kathryn Huwig.

Pourquoi continuer les restrictions?

Tout au long de cette pandémie, divers dirigeants d’État et médias d’entreprise ont contrasté la façon dont les différents États ont répondu au COVID-19, et tout cela a été motivé par une perspective unilatérale de la science. Maintenant que certains États réduisent les restrictions, certains éliminent complètement les restrictions et certains indiquent qu’il n’y a pas de fin aux restrictions en vue, la base fragile de ces restrictions dans la «science» est encore plus évidente.

Certains États, comme l’Ohio et la Pennsylvanie, envisagent de réduire les restrictions basées sur la couverture vaccinale, bien que DeWine ait récemment déclaré qu’il lâcherait les restrictions et encouragerait plutôt la vaccination à l’aide d’une loterie pour des millions de dollars et des frais de scolarité. Cependant, l’immunité collective peut être acquise soit par immunisation, soit par infection naturelle.

De nombreuses personnes hésitent à se procurer ces vaccins car ils ne sont pas encore approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis et se sont avérés avoir des effets indésirables graves. Pourquoi ignorer l’immunité naturelle démontrée par les enquêtes sur les anticorps? De plus, pourquoi considérer un vaccin comme une nécessité absolue compte tenu de sa gravité réelle, comme indiqué ci-dessus?

D’autres États continuent de fonder leurs mandats sur le nombre de cas ou les hospitalisations, ou sur une combinaison fluctuante des deux. Comme indiqué ci-dessus, le taux d’hospitalisation n’est pas associé à des restrictions, ni même nécessairement lié à la morbidité du COVID-19. Au moins un tiers des personnes testées positives pour le SRAS-CoV-2 sont asymptomatiques et la plupart d’entre elles resteront en bonne santé.

Il semble que les restrictions en cours ne reflètent pas ces perspectives scientifiques, qui ont été largement censurées ou ignorées par les décideurs politiques. En bloquant le débat scientifique, les conséquences négatives des verrouillages se poursuivront.

Le Dr Cathy Stein est professeur agrégé permanent d’épidémiologie. Ses opinions sont les siennes et ne reflètent pas celles de son université. Elle a écrit pour Christian Patriot et All in Ohio.