3 mythes de Lucid Motors dans lesquels les investisseurs en actions CCIV devraient cesser d’acheter

Après un long week-end de vacances, c’est comme d’habitude pour le plus évangélique des Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV) actionnaires. Avec la fusion de Lucid Motors dans seulement deux semaines, “Lucid Nation” bourdonne d’anticipation. Si vous avez raté le bateau le Tesla (NASDAQ :TSLA), Lucid Motors – et CCIV stock – est apparemment la seconde venue.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

Ou alors l’histoire va. Mais si nous avons appris quelque chose sur le marché des véhicules électriques (VE), c’est que le battage médiatique ne correspond pas toujours à la réalité. Alors que le 23 juillet sonne comme une fête à succès sur les réseaux sociaux, la réalité est moins séduisante.

Le stock de CCIV a été une sorte de chien ces derniers temps. Après un très bref rallye la semaine dernière, l’action CCIV a de nouveau chuté. En fait, aujourd’hui, ils ont dépassé un niveau de support clé à 25 $. Les actions ont clôturé en baisse au cours des trois derniers jours de bourse consécutifs. Sans surprise, je n’ai reçu aucun e-mail d’emoji de bière de la part des lecteurs cette semaine.

En tant qu’expatrié de Wall Street naviguant dans le monde de l’investissement traditionnel, il est clair qu’il existe de grandes différences dans la façon dont les investisseurs particuliers et institutionnels pensent. Ces différences peuvent conduire à une pensée binaire (réalités alternatives), en particulier dans un secteur chaud. Cette polarisation extrême entre la monnaie de détail et la monnaie institutionnelle crée souvent une volatilité à court terme (qui peut également être effrayante pour les investisseurs traditionnels).

Ancrée par une mentalité alimentée par les médias sociaux « à la lune », une dissociation des fondamentaux et un intérêt à découvert de 22%, l’action CCIV commence à ressembler moins à une action technologique qu’à une action mème. Mais il y a une lueur d’espoir : les actions binaires comme celle-ci sont d’énormes opportunités de trading.

Si vous comprenez comment pense la mentalité de la meute, vous serez mieux préparé à négocier autour de la désinformation qui crée des mouvements de scie dans un stock de momentum. Voici un bon point de départ.

Stock CCIV : une question de lieu et de temps

Mettons les choses au clair : je ne suis pas un « haineux » du CCIV. Le marché adressable à long terme des véhicules électriques et des technologies associées est bien établi. A un prix raisonnable, je serai le premier à sauvegarder mon Gué (NYSE :F) F-150 Lightning truck et acheter des actions CCIV. Le problème, c’est qu’il y a tout simplement trop d’élan pour chasser le stock en ce moment (et d’autres stocks de véhicules électriques). Cela prépare CCIV à la déception.

Voici en quelques mots ma thèse CCIV :

L’évaluation implicite défie toute analyse fondamentale et tout précédent historique Il n’y a pas de données financières (les sociétés en pré-revenu sont risquées) Il existe des risques inhérents énormes à la réalisation d’une production commerciale en volume

Avec tout cela à l’esprit, examinons les trois principales idées fausses concernant le stock de Lucid Motors.

Mythe n° 1 des moteurs lucides

Tesla n’avait pas non plus de revenus matériels au moment où il est devenu public.

Eh bien, Tesla a eu des revenus (119 millions de dollars en 2019). Mais pas beaucoup. Même ainsi, il y a clairement une énorme différence dans la valorisation initiale des deux sociétés. Le prix de Tesla était raisonnable au moment où il est devenu public. Lucid Motors ne l’est pas. Nous avons beaucoup trop d’argent de détail injecté dans un marché d’introduction en bourse de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) en ébullition pour le remercier.

L’introduction en bourse de Tesla en juin 2010 a fixé le prix de 13,3 millions d’actions ordinaires à 17 $ par action. C’est une capitalisation boursière de seulement 226 millions de dollars ! Sur la base de revenus déclarés de 204 millions de dollars en 2011, le marché a évalué la nouvelle Tesla publique à environ 1,1 fois les ventes à terme.

Lucid, en revanche, arrive sur le marché à une valorisation implicite de 41 milliards de dollars (25,52 x 1,6 million d’actions en circulation). Regarde la différence?

Même si les taureaux CCIV peuvent ignorer l’énorme écart de valorisation et fermer les yeux sur les revenus, ils voudront commencer à penser aux actions de Lucid Motors en termes relatifs. Puisque les taureaux CCIV aiment comparer Lucid à ​​Tesla, comparons les valorisations des introductions en bourse, d’accord ?

Nous avons clairement laissé toute sorte de discussion d’évaluation normale lorsque nous parlons de chiffres « T+6 » – c’est une valeur marchande actuelle basée sur des ventes estimées en 2026. (Note latérale : c’est là que les investisseurs institutionnels se dirigent généralement vers les sorties).

La direction lucide a pris soin (et sage) de n’approuver aucune orientation financière. J’ai donc proposé une estimation plus tangible au dos de l’enveloppe. Sur la base de la valorisation implicite de Lucid de 41 milliards de dollars et d’une estimation des ventes en 2022 de 2 milliards de dollars, ces chiffres impliquent un multiple de 20,5 fois les ventes à terme. Vous voyez à nouveau la différence ?

En fin de compte, il n’y a aucun précédent historique pour qu’une entreprise pré-revenus arrive sur le marché à ce type de valorisation. Par conséquent, pourquoi mon point de vue sur les actions CCIV n’a pas changé. En tant qu’entreprise publique, je m’attends à ce que la direction remette la barre bien en deçà de mes prévisions de fond.

Mythe n°2 des moteurs lucides

Il y a beaucoup de demande pour les voitures de Lucid… il suffit de regarder les réservations.

C’est l’un des mythes de Lucid Motors les plus rapides à briser. S’il est vrai que le constructeur automobile a beaucoup de réserves, lorsqu’il s’agit d’investir, ce genre de réflexion est carrément dangereux. En fin de compte, les réservations ne sont pas synonymes de revenus. La fabrication de prototypes et la conception d’objets sont des compétences totalement différentes de l’augmentation de la production en volume. C’est aussi simple que ça.

Mythe n°3 des moteurs lucides

Lucid a une excellente équipe de direction, elle est donc vouée à réussir.

Oui, la gestion est importante. Et Lucid a une équipe de direction pedigree. On ne peut le nier. Mais, si nous parlons de gestion, soyons justes. Nous devons examiner toute l’enchilada.

La structure du capital et du conseil d’administration de Lucid est particulièrement importante car les actionnaires de CCIV ne détiendront qu’une participation minoritaire dans Lucid Motors (19,1 %). Pendant ce temps, comme je l’ai souligné dans le passé : « Le fonds souverain d’Arabie saoudite, ou Fonds d’investissement public (PIF) détiendra environ 62 % de la société une fois l’acquisition terminée.

En ce qui concerne la structure du conseil d’administration de Lucid, les investisseurs doivent faire le lien. Le président de la société, ancien Dow Chemical (NYSE :DOW), Andrew Liveris, directeur général, est également partenaire opérationnel de la CCIV. En d’autres termes, il joue un rôle des deux côtés de la transaction.

C’est très inhabituel… et pour cause.

Il y a un conflit d’intérêts évident lorsqu’un dirigeant de l’entreprise acquise occupe un rôle opérationnel au sein de la SPAC. Si vous envisagez de donner des notes élevées à la gestion de Lucid, tenez également compte des éléments suivants. Liveris faisait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission de trois ans. La raison? Il a omis de divulguer environ 3 millions de dollars d’avantages tels que l’utilisation personnelle d’avions de la société… à des événements sportifs. Cela devrait, à tout le moins, alerter la plupart des investisseurs.

L’essentiel sur l’action CCIV

Je peux comprendre que les actionnaires de CCIV, en particulier ceux qui ont raté le coche sur Tesla, veulent désespérément monter au rez-de-chaussée de la « prochaine Tesla ». Mais avec les valorisations EV qui alimentent clairement l’imagination des investisseurs, assurez-vous d’être sur des bases solides. Vous ne voulez pas être debout sur de la cellophane au-dessus d’un abîme.

En fin de compte, il existe de bien meilleures options risque/rendement sur le marché des véhicules électriques.

Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

A la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.