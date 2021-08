3 mythes sur les raisons pour lesquelles le retrait de l’Afghanistan est un tel désastre 10z viral

Une histoire apocryphe prétend qu’avant la guerre d’Afghanistan, un groupe d’officiers du renseignement britannique s’est rendu en Russie pour étudier les archives soviétiques sur l’Afghanistan. Lorsqu’ils ont expliqué à leurs homologues russes pourquoi ils étaient là, les Russes ont ri et ont ensuite expliqué ce qui allait se passer si les forces occidentales envahissaient. Ils entreraient, perdraient un tas d’hommes et de femmes bien, l’Afghanistan resterait féodal, alors nous perdrions et ferions une retraite ignominieuse.

L’Afghanistan est de loin la question la plus mouvementée de ce siècle jusqu’à présent, soulevant des questions sur le libéralisme et le nationalisme, la survie des religions lorsqu’elles sont martiales ou passives, les limites des modèles de gouvernement démocratique, la culture et la géographie, et, surtout, sur l’orgueil des grandes puissances.

Alors que les talibans déclarent la guerre en Afghanistan terminée et que les Américains se dirigent vers une retraite ignominieuse, il est temps d’explorer certains mythes qui circulent sur Twitter.

1. Les forces afghanes perdues en raison du manque de puissance aérienne américaine

C’est quelque chose d’absurde que j’entends depuis la semaine dernière, comme si 1) les talibans avaient l’avantage de la puissance aérienne, et 2) il n’y avait pas eu de combat avant que la puissance aérienne ne soit inventée.

Les troupes afghanes étaient au nombre d’environ 300 000 et ont été lourdement armées et entraînées par l’Occident pendant près de 20 ans. Leurs forces étaient quatre fois celles des talibans, et les talibans n’ont jamais eu l’avantage de la puissance aérienne.

Allons droit au but. Les forces afghanes ont fondu, se sont rendues ou ont changé de camp parce qu’elles se moquent des droits des femmes et de la démocratie libérale.

L’argument de la puissance aérienne est un flic. Chaque armée a besoin d’une vision pour laquelle se battre, une cause, pour ainsi dire. Les talibans se battaient pour une cause qui n’a pas d’importance pour la plupart des Afghans. L’armée afghane se battait pour la démocratie libérale, un concept étranger à cette région.

Biden se trompe peut-être sur beaucoup de choses, mais son instinct à ce sujet est Trumpian. Vous ne pouvez pas mener la guerre d’un autre homme s’il ne veut pas se battre lui-même, pour des causes auxquelles il ne s’identifie pas et des valeurs qui lui sont étrangères.

2. 2 500 soldats américains à perpétuité, ce serait bien

Comme l’a dit le secrétaire d’État américain Tony Blinken dans un moment sincère : « Je pense que la plupart de nos concurrents stratégiques dans le monde ne voudraient rien de mieux que de rester en Afghanistan… “

Nous n’entendons plus une honnêteté et un réalisme aussi choquants. Il a raison, tout comme Biden : garder un petit groupe de troupes à perpétuité pour garantir les droits des femmes en Afghanistan n’est pas ce que veulent les Américains. Cela devrait être la fin de cette discussion.

L’idée de garder indéfiniment une poignée de soldats américains en Afghanistan est franchement clownesque. Le petit contingent de troupes était là sans aucune victime car une négociation avec les talibans était en cours et le retrait était contingent. Si cela était annulé, la seule option était de contrer l’escalade, car il serait inévitable que les talibans attaquent.

Le faible coût était donc conditionné au retrait. C’était une paix temporaire. Et regarder l’effondrement de la « puissante » armée afghane de 300 000 hommes démontre que le retrait total était la voie prudente. Parfois, vous ne pouvez pas changer le destin.

3. Les Américains ont autonomisé les femmes et la société civile en Afghanistan

À quel point êtes-vous «autorisé» si vous ne restez au pouvoir que tant que des hommes méchants assurent la sécurité et que vous vous fanez comme des pissenlits lorsqu’ils sont partis ? Et qu’est-ce que cela dit de votre cadre théorique en sciences sociales ?

Le mot le plus rejeté est « autonomisé », comme si le pouvoir pouvait être emballé et remis à quelqu’un par n’importe qui d’autre. Le mot est tout simplement absurde. « Autonomisé » dans ce contexte signifie la protection. Les femmes habilitées signifiaient des femmes protégées par des hommes armés, pour la plupart occidentaux.

Dans un monde normal, la débâcle en Afghanistan signifierait remettre en cause 50 ans de théorie féministe universitaire, qui vient de tomber à l’eau. En Afghanistan, nous ne voyons aucun groupe de filles à la tête, aucun guerrier amazonien se regrouper pour sauver le pays, aucune vidéo « nous avons ça, sœurette ». Au lieu de cela, nous voyons une lamentation massive sur les raisons pour lesquelles les hommes occidentaux ne meurent pas davantage pour sauver les femmes afghanes, et la star politique féministe mondiale supplie les talibans de « respecter les droits des femmes ». La vie n’est pas hollywoodienne.

Ce qui est évident, c’est que le mot «autorisé» n’a pas de sens en dehors d’un certain contexte occidental libéral de classe supérieure, que l’utilisation de ce genre de langage masque généralement où se trouve le vrai pouvoir, et ce pouvoir ne peut être pris que par la force. La prochaine fois, quand quelqu’un vous racontera comment nous vivons dans “The Handmaid’s Tale”, il est peut-être temps de leur rappeler à quoi ressemble le vrai pouvoir, et qu’en l’absence d’un patriarcat bienveillant et même tolérant vient l’anarchie totale.

Alors pourquoi sommes-nous restés ?

Cela nous amène à la grande question. Pourquoi sommes-nous restés 20 ans ?

Comme le soulignaient les Afghanistan Papers, l’une des principales raisons pour lesquelles cette guerre s’est poursuivie était que les féministes idéologiques et les libéraux de l’establishment de la défense voulaient poursuivre cette croisade. « Des désaccords fondamentaux n’ont pas été résolus. Certains responsables américains voulaient utiliser la guerre pour faire de l’Afghanistan une démocratie. D’autres voulaient transformer la culture afghane et élever les droits des femmes.

C’est pourquoi le général Mark Milley, probablement l’imbécile le plus incompétent de l’histoire des forces armées américaines, a pleuré en apprenant la nouvelle du retrait des troupes.

Le président de l’état-major interarmées tombe en panne et est incapable de se contenir, déclare que les droits des femmes « retourneront à l’âge de pierre », si les États-Unis partent d’ici le 1er mai. Les gens dans la salle sont choqués par son manque de capacité de raisonnement. https://t.co/tqsurA2sGi pic.twitter.com/a1j3dAAc6c – Richard Hanania (@RichardHanania) 4 mars 2021

La guerre a continué parce que la défense financée par les contribuables américains s’est transformée en une ONG géante en même temps que les talibans punissaient les pédophiles et assuraient l’ordre de base dans une société féodale. Les bureaucrates et les ONG sont doués pour vendre un rêve stupide et rédiger des PowerPoints qui n’ont jamais été appuyés par une réalité martiale. Lorsque les choses se sont déroulées, ils n’ont pas réussi à organiser et à exécuter un retrait compétent avec plus d’un an et demi de préavis.

Il y a une contradiction dans le libéralisme. D’une part, il prêche l’égalitarisme et la nécessité pour les humains de se débarrasser des chaînes de la hiérarchie. Mais lorsque cela se heurte à la réalité de la vie et de la nature, des choses comme l’Afghanistan se produisent.

L’Afghanistan est remarquable pour de nombreuses raisons, mais la plus importante d’entre elles est que les cultures ne sont pas égales et que la démocratie n’est pas un état de fait naturel. Pour transformer une culture féodale en une culture démocratique, il faut des centaines d’années de colonialisme et des générations de personnes qui sont façonnées et façonnées par de lents changements éducatifs et culturels.

Étant donné que l’Amérique est une république et que les Américains moyens ont un fort instinct républicain, et puisque même les Américains instruits ne sont pas élevés et façonnés par les universités impériales en tant qu’officiers coloniaux, ils devraient être sur un sol étranger pour aider à répandre la démocratie et les droits libéraux de manière organique. . Le problème, c’est que cela arrive rarement.

Le Dr Sumantra Maitra est chercheur en sécurité nationale au Centre pour l’intérêt national; un boursier non-résident au James G Martin Center; et un historien élu en début de carrière à la Royal Historical Society. Il est un contributeur principal de The Federalist et peut être contacté sur Twitter @MrMaitra.

Photo Photo de l’armée américaine par le sergent-chef. Andrew Smith