3 nouveaux monstres Minecraft révélés pour le vote des fans | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Trois nouveaux monstres ont été annoncés pour le vote des fans de Minecraft Live et incluent Glare, Allay et Copper Golem. Le Glare aide à trouver les zones sombres, le Allay collecte des objets pour vous et le Golem de cuivre adore appuyer sur les boutons de cuivre et peut se transformer en statue au fil du temps. Vous pouvez voter pour votre foule préférée lors de Minecraft Live le samedi 16 octobre.

EA et DICE ont maintenant officiellement annoncé le mode Zone de danger de Battlefield 2042 où vous jouez dans une équipe de quatre membres et votre objectif est de localiser et de récupérer les disques de données qui sont tombés des satellites. Vous et votre équipe aurez le choix entre un point d’extraction en milieu de partie ou en fin de partie où les récompenses sont plus importantes si vous restez dans les parages, mais plus dangereuses car seules deux équipes peuvent sortir victorieux. Hazard Zone prend en charge 24 joueurs sur PS4 et Xbox One et 32 ​​joueurs sur PS5/Xbox Series X|S et PC.

Les paramètres des listes de lecture compétitives de Halo Infinite ont été présentés lors d’un livestream de 343 développeurs et incluent le démarrage BR, l’absence de suivi de mouvement, le tir amical activé, etc. Les armes, l’équipement et les grenades sur les cartes apparaîtront toujours au même endroit sur chaque combinaison de carte et de mode et réapparaîtront aux mêmes intervalles.

