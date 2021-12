3 nouvelles séries Netflix avec des scores 100% Rotten Tomatoes que les téléspectateurs adorent

Je l’ai déjà dit, et mon opinion à ce sujet n’a fait que se solidifier avec le temps. Avec le début de la troisième et dernière saison de Narcos : Mexique, la franchise globale dont il fait partie est plus que l’une des meilleures séries Netflix disponibles pour se gaver en ce moment sur le streamer. Il restera sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire de la plate-forme.

Les critiques semblent d’accord. La nouvelle saison de la série – qui a succédé à trois saisons de l’émission originale Narcos, se déroulant en Colombie – bénéficie actuellement d’un score parfait de 100 % de critiques sur Rotten Tomatoes. Comme je l’ai noté dans ma critique originale de la troisième saison de Narcos : Mexique, il y a un vieil adage selon lequel chaque histoire dans le monde se résume en fait à l’une des deux choses. « C’est soit : un homme part en voyage. Ou un étranger vient en ville. Au cours des six dernières années, cependant, la franchise Narcos (y compris la nouvelle saison de Narcos : Mexique qui vient de sortir) que Netflix a transformée en une centrale d’audience cohérente a également construit son récit graveleux et sanglant autour du dicton de Lord Acton – celui sur la corruptibilité du pouvoir. Ce qui est ma façon de dire, vous pourriez presque appeler celle-ci la version criblée de balles et imbibée de sang de Netflix de son propre Game of Thrones.

Les critiques pensent que ce sont certaines des meilleures séries de Netflix

Luis Gerardo Méndez, représenté comme Víctor Tapia dans la saison 3 de « Narcos: Mexico » de Netflix. Source de l’image : Juan Rosas/Netflix

Par où commencer ici. Les méchants sont plus grands que nature. L’histoire est aussi grise que possible – pas de « bons gars », en soi. Du moins pas au sens classique. Juste des combattants de chaque côté de la ligne, dans une guerre sans fin. Une action à couper le souffle, une écriture fantastique et des personnages richement dessinés (comme cette saison Andrea Nunez, journaliste pour le journal fictif La Voz) se combinent pour faire de Narcos: Mexico un incontournable.

La série est également en rare compagnie pour Netflix: c’est l’une des rares émissions qui ont actuellement un score de 100% sur Rotten Tomatoes.

C’est peut-être la dernière saison, mais cette histoire est sans fin. Jetez un œil à l’histoire de Narcos et de tous ceux qui se sont combinés pour lui donner vie. pic.twitter.com/EMzcYjDoOm – Narcos (@NarcosNetflix) 22 novembre 2021

Outre cette nouvelle saison de Narcos: Mexico, la liste comprend également Arcane qui vient de sortir – la série fantastique animée se déroulant dans le monde de League of Legends qui a fait ses débuts sur le streamer en novembre. Une autre est la saison deux de Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson.

Certes, il y a des tonnes d’émissions plus acclamées par la critique sur Netflix. Et il y en a plus encore avec les notes des critiques juste en dessous de la barre des 100 %. Hellbound, la nouvelle série dramatique d’horreur coréenne de Netflix, en est un exemple. Il a en fait commencé à 100% et n’a glissé que récemment, à peine (à un score de 96% de critiques).

Deux autres scores parfaits

Katie Leung dans le rôle de Caitlyn Kiramman dans « Arcane » de Netflix. Source de l’image : Netflix

En ce qui concerne Arcane, les éloges des critiques de Rotten Tomatoes incluent ce récapitulatif du magazine Time. Il délire: «Ce qui élève vraiment la narration solide de la série, c’est son animation transcendante. Les visages des personnages enregistrent chaque scintillement d’émotion.

Pas de surprise, les fans ont appris récemment qu’une deuxième saison est déjà au vert. Et qu’il est actuellement en production. Des stars clés, dont Ella Purnell, Hailee Steinfeld et Katie Leung, reviennent pour cela – reprenant respectivement les rôles de Jinx, Vi et Caitlyn.

À propos de l’émission de comédie de Tim Robinson, un critique irlandais qui a contribué au score parfait de la série sur Rotten Tomatoes a dit ceci à ce sujet. « Robinson a eu une période relativement brève à travailler sur Saturday Night Live, mais apparemment son style de comédie ne s’est jamais vraiment adapté. Je ne suis pas surpris. Il est bien trop bon pour ce spectacle médiocre.