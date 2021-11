3 offres de montres connectées Android Black Friday qui prouvent que vous n’avez pas besoin de dépenser une tonne pour en obtenir une

Toutes les meilleures offres de smartwatch du Black Friday vous feront économiser de l’argent, mais ces trois offres de smartwatch du Black Friday vous permettront d’obtenir une smartwatch pour bien moins que ce que vous pensiez possible.

Tout d’abord, l’Amazfit Bip U Pro, une montre connectée axée sur le fitness avec Alexa intégré. Amazfit fabrique des trackers de fitness depuis des années et ses montres fonctionnent à la fois sur Android et iOS, vous n’avez donc pas à vous soucier des incompatibilités pour les notifications.

Le Bip U Pro vous avertira lorsqu’un appel entrant ou un message texte arrive, et dispose même d’applications, d’un calendrier intégré, d’un réveil, peut vous donner les prévisions météo, et dispose également de la musique du smartphone et du contrôle de l’appareil photo.

Le Bip U Pro offre une autonomie de 9 jours, mais ne pèse que 31 grammes, ce qui signifie que vous le sentirez à peine sur votre poignet tout au long de la journée. Même encore, le capteur optique situé sur la face inférieure peut mesurer la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, les niveaux de stress, la respiration, la qualité du sommeil et les habitudes de sommeil.

Amazfit Bip U Pro | 21% de réduction



Le Bip U Pro est doté d’un écran tactile de 1,43 pouces facile à voir afin que vous puissiez mieux suivre vos statistiques de santé, vos exercices et vos notifications depuis votre téléphone. L’intégration d’Alexa signifie que vous pouvez également faire plus de choses en mode mains libres.

55 $ sur Amazon

Le superbe logiciel de Fitbit est souvent ce qui rapporte à l’entreprise tant de récompenses de « meilleur tracker de fitness », et la Versa 2 est l’une des meilleures montres intelligentes de l’entreprise.

Fitbit a intégré Alexa directement dans la montre pour que vous puissiez en faire plus sans avoir à toucher l’écran, en gardant les mains libres pour faire tout ce qui doit être fait. Vous pouvez même payer avec votre montre au lieu d’avoir à sortir votre portefeuille grâce à Fitbit Pay, vous pouvez donc ranger votre pièce d’identité en toute sécurité lorsque vous êtes en déplacement.

La surveillance de la fréquence cardiaque et d’autres fonctionnalités impressionnantes de suivi de la santé peuvent être effectuées 24 heures sur 24 sans affecter la durée de vie de la batterie de 6 jours, ce qui signifie que vous n’aurez besoin de charger votre Versa 2 que le week-end.

La Versa 2 se synchronise avec l’application Fitbit sur votre téléphone et permet le contrôle de la musique et même les réponses aux messages mains libres, vous n’aurez donc pas besoin d’appuyer sur un petit clavier juste pour hacher une réponse. Le stockage intégré signifie également que vous pouvez télécharger jusqu’à 300 chansons directement sur la montre pour la lecture de musique locale, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier d’avoir besoin d’une connexion de données active juste pour vous débrouiller.

Fitbit Versa 2 | 80 $ de rabais



Pour tout ce que la Fitbit Versa 2 a à offrir, c’est une offre assez intéressante qui vaut la peine d’en profiter. Il dispose d’une impressionnante suite de suivi de la santé et de la forme physique ainsi que de plusieurs fonctionnalités de smartwatch. Que vous utilisiez votre montre pour effectuer un paiement sans contact ou enregistrer un entraînement, vous pouvez tout faire avec la Versa 2.

119 $ sur Amazon

Bien que nous ayons adoré le TicWatch E3 lorsque nous l’avons examiné au printemps, le prix était un peu difficile à justifier. Maintenant, avec cette offre Black Friday, la TicWatch E3 est la montre parfaite au prix parfait.

Alimentée par Qualcomm Snapdragon 4100 et Wear OS 2, cette montre intelligente dispose de toutes les dernières applications, d’un magnifique écran rond de 1,3 pouces, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et d’une mise à jour promise de Wear OS 3 à la mi-2022.

L’E3 n’a peut-être pas l’affichage secondaire que le TicWatch Pro 3 Ultra plus cher – une autre montre en vente pour 100 $ de réduction pour le Black Friday – mais il arbore toujours le mode essentiel qui vous permettra de passer 20 jours d’utilisation avant de devoir recharger . Il fait tout cela sans sacrifier le suivi du sommeil, le suivi de la fréquence cardiaque ou le comptage des pas et peut toujours, bien sûr, vous indiquer l’heure et la date.

Mobvoi a développé une incroyable suite d’outils et d’applications de suivi de la condition physique qui font du TicWatch E3 l’un des meilleurs trackers de fitness, tout en donnant à la montre suffisamment de puissance pour exécuter également des applications Wear OS à grande échelle.

TicWatch E3 | 60 $ de rabais



Si vous préférez une montre plus petite, la TicWatch E3 est un choix parfait. Il est trompeusement puissant et offre d’excellentes fonctionnalités de surveillance de la santé. De plus, grâce au processeur Snapdragon 4100, il sera mis à jour vers l’enviable Wear OS 3.

140 $ sur Amazon

Peu importe laquelle de ces brillantes montres intelligentes vous considérez ce Black Friday, sachez que vous économiserez une tonne d’argent par rapport au prix régulier et que vous obtiendrez toujours l’une des meilleures montres intelligentes que vous puissiez acheter.

Si, pour une raison quelconque, aucune de ces options ne vous chatouille et que vous êtes également un utilisateur d’iPhone – ou que vous avez des utilisateurs d’iPhone chez vous – l’Apple Watch Series 3 GPS est en vente au meilleur prix jamais vu chez Walmart, frappant c’est presque la moitié du prix. Les utilisateurs d’iPhone ne peuvent tout simplement pas se tromper avec celui-ci.

GPS Apple Watch série 3 | Économisez 90 $



Une Apple Watch pour un peu plus de 100 $ ? D’une manière ou d’une autre, cela s’est finalement produit et vous pouvez maintenant vous procurer la meilleure montre intelligente compatible iOS pour une somme dérisoire.

110 $ chez Walmart

