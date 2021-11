3 opérations sur options pour jouer des deux côtés du marché boursier

Les S&P 500 vient de couronner sa meilleure performance d’octobre en six ans. Voilà pour les vents contraires saisonniers qui hantent les stocks cette année. Au lieu de cela, une offre puissante sous la surface continue de propulser les actions vers des sommets records. Rien que cette semaine, l’indice Russell 2000 chargé de petites capitalisations a finalement dépassé sa fourchette de neuf mois pour rejoindre le reste des principaux indices à des sommets historiques. Avec la force continue et les mois historiquement positifs de novembre et décembre devant nous, les transactions d’options haussières restent la voie à suivre.

En recherchant les meilleures configurations commerciales, je suis également tombé sur une idée baissière qui a exigé une mention dans la galerie d’aujourd’hui.

Considérez cela comme un clin d’œil à la diversification, ainsi qu’une idée de bonus si vous cherchez un moyen intelligent d’ajouter un delta négatif à votre portefeuille. Les actions des médias sociaux ont connu des difficultés cette saison des bénéfices, et le roi d’entre elles dispose actuellement d’une entrée à faible risque pour les vendeurs à découvert.

Cela dit, voici mes meilleurs choix pour jouer des deux côtés du marché :

Goldman Sachs (NYSE :SG)

Nordstrom (NYSE :JWN)

Méta-plateformes (NASDAQ :FB)

Regardons chacun de plus près.

Transactions d’options pour jouer des deux côtés : Goldman Sachs (GS)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le secteur financier continue de fournir des graphiques haussiers convaincants pour les traders. Goldman Sachs est en hausse de 61% cette année et vient de marquer une autre percée mardi. Le rallye de 1,72% s’est produit sur un volume supérieur à la moyenne, confirmant que les gros acheteurs ont soutenu la rupture. Au cours des deux derniers mois, 420 $ ont fourni une résistance solide. Maintenant que nous sommes au-dessus, le décor est planté pour une course de fin d’année.

L’annonce des résultats du mois dernier a confirmé que les fondamentaux de la société sont sains. Depuis lors, toute faiblesse a été de courte durée et rapidement engloutie. Je soupçonne que cela continuera d’être le cas.

Pour capitaliser, envisagez d’acheter des spreads d’achat.

Transactions sur options: Achetez le spread d’achat haussier de 430 $/440 $ de décembre pour 3,80 $.

Vous risquez 3,80 $ pour gagner 6,20 $ si l’action GS peut grimper au-dessus de 440 $ d’ici la fin de l’année.

Nordstrom (JWN)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Le boom des petites capitalisations de cette semaine a contribué à insuffler une nouvelle vie à des détaillants en difficulté comme Nordstrom. Le rallye de 3,3% de mardi s’est achevé et a confirmé une tendance à double creux. Casser 30 $ est une victoire sérieuse à court terme pour les taureaux. Le volume a augmenté au cours des trois derniers jours, apportant de la légitimité et des chances plus élevées à la rupture de la résistance.

De plus, JWN manque de résistance significative jusqu’à au moins 35 $. Cela fournit un chemin facile plus haut ou de la place pour courir. À 22%, le rang de volatilité implicite est suffisamment bas pour faire de l’achat premium un jeu intelligent. Les appels longs et les spreads d’appels fonctionnent. Je suis partisan de la voie de propagation en raison des meilleures chances.

Transactions sur options: Achetez l’appel haussier 30 $/35 $ de décembre pour 1,80 $

Vous risquez 1,80 $ pour gagner 3,20 $ si JWN dépasse les 35 $.

Trades d’options pour jouer des deux côtés : Meta Platforms (FB)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Meta Platforms (anciennement connu sous le nom de Facebook) complète le trio d’aujourd’hui avec une configuration classique de retracement d’ours. Aussi robuste qu’ait été la tentative de rebond actuelle, elle n’a pas fait grand-chose pour changer la trajectoire de la tendance des prix. Nous avons toujours une série de hauts et de bas de pivot inférieurs en place. Mardi, les vendeurs sont revenus pour créer une bougie d’inversion baissière potentielle. La chute sous le plus bas de la journée (323,80 $) confirmera qu’une nouvelle baisse est à nos portes.

En raison de l’incertitude persistante entourant les actions des médias sociaux, Meta Platforms a un rang de volatilité implicite plus élevé de 42%. Cela nous permet de vendre des options loin de la monnaie pour créer une forte probabilité de profit.

Si vous pensez que l’action FB restera inférieure à 375 $ pour le mois prochain, entrez le spread suivant.

Transactions sur options: Vendez l’écart d’achat baissier de 375 $/380 $ de décembre pour 50 cents.

Vous risquez 4,50 $ pour empocher 50 cents. Pour réduire la perte, vous pouvez sortir si les prix dépassent 375 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !