3 parents sur ce que le crédit d’impôt pour enfants signifie pour eux

Le 15 juillet, des millions de parents de la classe ouvrière à travers l’Amérique se sont réveillés avec une surprise bienvenue : des centaines de dollars directement déposés sur leurs comptes bancaires avec le label « CHILDCTC ». Le premier paiement du crédit d’impôt pour enfants élargi prévu, adopté dans le cadre du programme de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars de Biden, était arrivé pour les familles éligibles avec des enfants de moins de 18 ans.

Les parents avaient la possibilité de recevoir la moitié du crédit d’impôt annuel en six versements mensuels pouvant aller jusqu’à 300 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans et 250 $ pour les enfants de 6 à 17 ans; l’autre moitié du crédit sera accordée en 2022. L’admissibilité est basée sur le revenu et le statut de dépôt – les déclarants mariés, par exemple, doivent avoir un revenu brut ajusté de moins de 150 000 $ par an pour recevoir le crédit complet, qui disparaît progressivement progressivement avec des revenus plus élevés.

L’argent vient alors que les Américains sont encore sous le choc de l’impact émotionnel et économique dévastateur de la pandémie. Mais l’impact financier d’élever des enfants était un problème bien avant l’année dernière – aux États-Unis, près d’un enfant sur cinq vit dans la pauvreté. Les parents dépensent en moyenne un peu plus de 750 $ par enfant par mois pour la garde d’enfants et environ 722 $ en épicerie pour une famille de trois personnes. Et en 2021, les prix de location ont bondi de 9,2%, portant le coût mensuel moyen national des appartements d’une et deux chambres à plus de 1 700 $ et 1 900 $ respectivement, selon les rapports immobiliers.

Les familles à faible revenu ont fait les frais, d’autant plus que les fermetures d’écoles ont obligé les parents à renoncer à leurs revenus pour s’occuper de leurs enfants. Pour bon nombre de ces familles, la prestation mensuelle est un soulagement bien nécessaire et une bouée de sauvetage après une année de difficultés. “En obtenant ces paiements maintenant, je sais qu’au moins j’ai de l’aide pour couvrir la nourriture”, a déclaré David Watson, technicien et parent célibataire de deux enfants. « Maintenant, je peux réduire les heures supplémentaires. J’ai besoin de sommeil, mec.

Vox a expliqué à trois parents comment, après avoir lutté financièrement pendant la pandémie, ils croient que ces paiements amélioreront leur vie. Nos conversations ont été éditées et condensées pour plus de clarté.

“Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais soulagé”

David Watson, technicien, père de deux enfants, New Jersey

Mes épaules sont déjà plus légères.

Je suis une mère célibataire avec deux enfants : mon fils Suleemon, 11 ans, et ma fille Haleemah, 17 ans. Leur mère a lutté contre la toxicomanie et ne subvient pas à leurs besoins financiers. L’argent est toujours serré pour nous car le loyer et le coût de la vie ici sont vraiment élevés.

Avant la pandémie, les choses étaient difficiles, mais Covid a rendu tout plus incertain et a apporté beaucoup de défis. Entre surveiller la scolarité en ligne de mes enfants et jongler avec mon travail, j’avais l’impression que j’allais perdre la tête. Je ne peux pas imaginer comment les parents avec de jeunes enfants le font.

Avec l’aimable autorisation de David Watson

Habituellement, je faisais des heures supplémentaires pour compenser le loyer et les coûts imprévus, mais avec Covid, il était impossible de suivre la semaine de travail régulière, ce qui rendait les heures supplémentaires impossibles. Ensuite, mon travail a annoncé que le personnel serait mis en congé pendant l’été. Ils nous ont dit de déposer des demandes de chômage pour nous aider à rester payés. À cette époque, les allocations de chômage sont également venues avec les 600 $ supplémentaires. J’étais excité de pouvoir enfin faire une pause – mais cela ne s’est jamais produit. Ma demande de chômage a été refusée parce que quelqu’un a tenté d’ouvrir une demande frauduleuse, ce qui a bloqué mon numéro de sécurité sociale. J’ai appelé tous les numéros et visité tous les bureaux de chômage et de sécurité sociale, mais tout ne revient toujours pas à la normale, je ne peux donc pas obtenir d’aide. Nous comptions sur des garde-manger et j’ai contracté un emprunt sur ma pension pour nous en sortir. La lutte était réelle !

Puis mon fils s’est cassé les deux bras dans un accident de patinage anormal. À un moment donné, je ne pouvais pas travailler, pour l’aider à tout faire. Je suis fier de dire qu’en juin, ma fille a obtenu son diplôme d’études secondaires. Mais entre les frais d’obtention du diplôme et les demandes d’admission à l’université, il fallait plus d’argent.

Quand j’ai entendu parler du crédit d’impôt pour enfants, j’avais bon espoir, mais après l’année que j’ai eue, je ne voulais pas trop espérer. Puis, le 15 juillet, j’étais sur mes derniers 60 $ et je me demandais comment le faire durer pendant deux semaines lorsque j’ai reçu un SMS disant que j’avais un dépôt de 500 $ sur mon compte. Le crédit d’impôt pour enfants a été accordé. Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais soulagé.

Une partie de moi souhaite que ce soit plus, mais je ne veux pas paraître ingrat, et… c’est quelque chose. Les gens que je connais ne l’ont jamais reçu ou n’ont pas reçu le bon montant. Je sais que je peux me retirer et recevoir cet argent l’année prochaine, mais, pour nous, ce n’est pas une option. En recevant ces paiements maintenant, je sais qu’au moins j’ai de l’aide pour couvrir la nourriture. Je peux retirer les heures supplémentaires. J’ai besoin de sommeil, mec.

« Mon objectif en ce moment est de créer une richesse générationnelle »

Shakisha Harvell, entrepreneure, mère de deux enfants, Virginie

Le père de mes deux enfants – Shakisha, 9 ans et Shaquan, 12 ans – et moi nous sommes séparés il y a quelques années, et depuis lors, il n’a pas été un fournisseur constant. Nous avons déménagé de New York en Virginie peu de temps avant que Covid ne frappe pour trouver un logement plus abordable et avoir un meilleur niveau de vie. En Virginie, nous nous sommes bien installés. Les enfants sont allés dans de meilleures écoles et j’ai lancé ma propre entreprise. J’ai ouvert mon propre magasin vendant des vêtements, des bijoux et des articles pour la maison. Les choses s’amélioraient.

À l’été 2020, nous avons fermé en raison des restrictions de Covid et mes revenus se sont presque taris. Quand nous avons rouvert, ce n’était plus pareil. Mes clients habituels trouvaient difficile de faire leurs achats, surtout avec la restriction maximale de 10 personnes qui était alors en vigueur.

Avec l’aimable autorisation de Shakisha Harvell

Pire encore, mes enfants suivaient maintenant l’école en ligne. S’il ne s’agissait pas de difficultés techniques, il s’agissait de lutter contre les problèmes des enseignants. Lorsque j’essayais de travailler pendant les heures de classe, je recevais des messages d’enseignants à propos des enfants qui n’assistaient pas ou ne remettaient pas leurs devoirs. Ma fille et son professeur semblaient toujours se prendre la tête. Et mon fils se retirait d’un manque d’interaction sociale. Ils semblaient être encore plus à la traîne, alors j’ai modifié mes heures de travail. Le temps que je passais habituellement à mes affaires était maintenant consacré à des cours avec mes enfants.

Finalement, j’ai fait une demande de chômage et j’ai commencé à recevoir des paiements. Nous vivions maintenant avec la moitié de mes revenus habituels. Mes enfants se sont même impliqués et ont commencé à préparer et à vendre des gâteaux pour gagner de l’argent.

Les 500 $ supplémentaires nous aideront à rester stables – ce n’est pas la création de richesse générationnelle dont les politiciens parlent sans cesse, mais c’est mieux que rien. Mon objectif en ce moment est de créer une richesse générationnelle. La plupart de ma famille a grandi dans les projets, et je ne veux pas que mes enfants restent coincés là-bas. Les Noirs en Amérique n’ont jamais vraiment la chance de grandir.

Mes enfants sont devenus trop grands pour leurs vêtements et ont besoin d’une nouvelle garde-robe d’été, alors je vais utiliser de l’argent pour cela. Mais à un moment donné, je veux en utiliser une partie pour encourager l’esprit d’entreprise de mes enfants. Je veux qu’ils apprennent, dès leur plus jeune âge, tout sur les affaires. Je pense à une machine à pop-corn et à glaçons pour les démarrer. Cela peut aller bien avec leur entreprise de gâteaux.

« Nous pourrons enfin nous permettre de nouveau de l’aide »

Melissa Petro, rédactrice indépendante, mère de deux enfants, New York

Avant le début de la pandémie, je me battais pour jongler avec la maternité et mon travail. J’avais deux enfants de moins de 2 ans et c’était dur. Nous ne pouvions pas nous permettre d’embaucher quelqu’un pour les surveiller afin que je puisse travailler, mais nous avions besoin de revenus. Pendant un certain temps, j’essayais de faire les devoirs pendant leur sieste ou après que mon mari soit rentré du travail. C’était fatiguant. Finalement, mon fils est allé à la garderie pendant six mois. Puis Covid a commencé.

Avec l’aimable autorisation de Melissa Petro

Lorsque les garderies ont fermé, le travail est devenu impossible. Heureusement, je suis allé sur l’aide à l’emploi, ce qui était incroyable. Je n’ai finalement pas eu à me suicider avec différents emplois. Je pourrais juste surveiller mes enfants et être payé pour ça. Mais nous ne pouvions toujours pas nous permettre d’avoir une nounou. Nous venons d’embaucher des jeunes pour aider à les regarder ici et là. Cela signifiait donc que ma carrière souffrait vraiment.

Avec l’argent supplémentaire du crédit d’impôt pour enfants, nous pourrons enfin nous permettre de nouveau de l’aide. Maintenant, au lieu d’embaucher des enfants qui n’ont pas vraiment besoin de travail, nous pouvons payer un salaire adéquat et embaucher quelqu’un de fiable. Nous ne pouvons toujours pas nous permettre une garde à temps plein, ce qui coûterait environ 4 000 $/mois pour deux enfants, mais nous recherchons une nounou à temps partiel et je suis reconnaissante de pouvoir me permettre une aide quelconque. L’argent du crédit ne change pas la vie – parce que tout à New York est si cher – mais il met une brèche dans la facture de la garde d’enfants.