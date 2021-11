3 paris sournois sur le MVP de la NFL qui pourraient être payants

Tannehill ne remportera presque certainement pas les honneurs de MVP cet hiver. Il est actuellement au milieu de sa pire saison en tant que Titan. Il a déjà lancé plus d’interceptions qu’il n’en avait eu au cours de toute l’année 2020. Sa note de passeur est passée de 117,5, le meilleur de la ligue à ses débuts au Tennessee, à 106,5 l’automne dernier à 89,2 en dessous de la moyenne cette saison.

Cependant, la route vers le plus grand honneur de la ligue a été pavée pour lui, et une augmentation soudaine de l’efficacité pourrait mettre son nom en lice. Tannehill est le point focal de la meilleure équipe de l’AFC et a maintenant les clés de toute l’offensive des Titans avec Derrick Henry absent pour une bonne partie de la saison en raison d’une blessure.

Son premier match avec D’Onta Foreman, Jeremy McNichols et Adrian Peterson, 35 ans, s’est déroulé aussi bien qu’il aurait pu. Le Tennessee est allé à Los Angeles en tant qu’outsider de sept points et a battu les Rams par 12.

Mais alors que Tannehill a marqué une paire de touchés dimanche soir, il n’a également récolté en moyenne que 5,3 verges par tentative, a lancé une interception et a gagné 146 verges au total. Son palmarès n’inspire pas confiance en sa capacité à générer de gros jeux :

Sans une défense génératrice de ravages, ses Titans ont peut-être perdu ce match. D’autres tests sont dans leur avenir immédiat.

Au cours des trois prochaines semaines, Tannehill prendra un sandwich contre les Texans de Houston avec des confrontations contre les cinq meilleures défenses des Saints de la Nouvelle-Orléans et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Si le Tennessee peut s’échapper à 10-2 sans que son jeu de passes ne s’effondre sur lui-même comme un gratte-ciel en spaghetti, Tannehill générera une certaine traction MVP. D’après la façon dont il a joué pendant neuf matchs, cela n’arrivera probablement pas; mais bon, +3000 n’est pas un retour terrible pour un gars qui a récemment mené la ligue dans le classement des passeurs, même si Burrow est un long shot plus gratifiant.

