3 patients Omicron positifs à Delhi n’ont pas d’antécédents de voyage : Satyendar Jain

Jain a également réitéré la demande d’arrêter tous les vols internationaux, affirmant que c’est le seul moyen de contenir la propagation de la nouvelle variante de Covid en Inde.

Trois des 34 cas positifs à l’Omicron signalés à l’hôpital Lok Nayak ici n’ont pas d’antécédents de voyage, a déclaré mardi le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain.

Le ministre a déclaré que le nombre de cas Omicron dans la capitale est passé à 54.

« L’hôpital LNJP a signalé 34 cas d’Omicron à ce jour. Dix-sept d’entre eux ont été licenciés. Sur les 34 patients, trois n’ont pas d’antécédents de voyage. Nous essayons de déterminer s’ils sont entrés en contact avec des personnes infectées par Omicron qui sont revenues de pays étrangers », a déclaré Jain aux journalistes ici.

La semaine dernière, le gouvernement de Delhi avait demandé à quatre hôpitaux privés – l’hôpital Sir Ganga Ram de Rajinder Nagar, l’hôpital Max de Saket, l’hôpital Fortis de Vasant Kunj et l’hôpital Batra de Tughlakabad – de mettre en place des installations pour traiter et isoler les cas suspects d’Omicron.

« Nous avons également rencontré des voyageurs internationaux qui ont été testés négatifs pour COVID-19 avant de prendre un vol pour Delhi mais sont ressortis positifs à leur arrivée à l’aéroport », a déclaré Jain.

Il a déclaré qu’Omicron était originaire d’un pays étranger et que l’arrêt de tous les vols internationaux était le seul moyen de contenir la propagation de la nouvelle « variante préoccupante ».

Il a déclaré que les laboratoires de séquençage du génome gérés par l’État de l’hôpital Lok Nayak et de l’Institut des sciences du foie et des voies biliaires peuvent séquencer plus de 100 échantillons par jour.

Selon les instructions du ministre en chef Arvind Kejriwal, le séquençage du génome de tous les échantillons positifs pour Covid est en cours à Delhi, a déclaré Jain.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé a inauguré le service d’ambulance avancé de réanimation à Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, dans l’est de Delhi.

Cette ambulance est équipée d’installations modernes telles que des incubateurs, des moniteurs et de l’oxygénothérapie pour les nouveau-nés. Il peut également être utilisé comme salle d’opération en cas d’urgence.

Jain a remercié la Seed India Foundation pour le don de l’ambulance.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.