3 paysans noirs sur leur rapport à leur vocation

En grandissant, je n’avais jamais imaginé vivre dans une ferme et travailler la terre comme un avenir possible.

En tant que pauvre enfant noir dans une communauté urbaine, l’agriculture était un concept étranger. Une grande partie de ce que j’ai vu à propos de l’agriculture me semblait extrêmement blanche, avec peu de mention des agriculteurs noirs et de leurs communautés.

Mes parents et d’autres autour de moi parlaient de vouloir aller dans le Sud et de vivre sur la terre. Cela ressemblait plus à un rêve qu’à une réalité possible. La rare couverture sur les agriculteurs noirs se limitait principalement à la perte et à la discrimination. Les promesses non tenues, combinées à des programmes reposant sur l’État blanc et les décideurs locaux, ont empilé le jeu contre les Noirs nouvellement indépendants aux États-Unis. Les lois fédérales sur les propriétés foncières ont largement profité aux propriétaires fonciers blancs, offrant des possibilités de propriété fortement subventionnées.

Le nombre d’agriculteurs noirs a diminué au cours du siècle dernier et, en 2012, moins de 2 pour cent de tous les agriculteurs identifiés comme noirs. C’est parce que des millions d’acres de terres appartenant à des agriculteurs noirs ont été perdus ou carrément volés, comme par le biais de programmes agricoles financés par le gouvernement fédéral discriminant les agriculteurs noirs en refusant d’octroyer des prêts auxquels ces agriculteurs avaient autrement droit.

Le racisme systémique et la négligence institutionnelle ont laissé de nombreux agriculteurs noirs sans le soutien et l’investissement financier de leurs homologues blancs. Un rapport d’enquête de 2019 de l’Atlantique a exploré les politiques institutionnelles adoptées par le gouvernement fédéral à partir du New Deal pour soutenir les agriculteurs en difficulté, et comment les agriculteurs noirs étaient si souvent exclus de ces avantages.

Un modèle et une pratique documentés au sein de l’administration des programmes du gouvernement fédéral pour les agriculteurs, y compris l’administration des prêts et des remises de dette par l’USDA, ont continué à profiter aux agriculteurs blancs tout en excluant les agriculteurs noirs et autres de couleur tout au long de l’administration Trump. Les rapports indiquent que le plan de sauvetage fédéral accordé aux agriculteurs sous l’administration Trump a profité presque exclusivement aux agriculteurs blancs.

Mais le changement arrive. Adoptée cette année dans le cadre du vaste plan de sauvetage américain, la loi sur les secours d’urgence pour les agriculteurs de couleur et la loi sur la justice pour les agriculteurs noirs fournissent une aide financière, une annulation de prêt et plus encore aux agriculteurs noirs et aux autres agriculteurs de couleur qui ont été historiquement laissés pour compte. des efforts d’aide fédérale. L’adoption de cette loi historique fournit un soutien attendu depuis longtemps aux agriculteurs noirs. Il comprend le financement de la recherche et des subventions dans les collèges et universités historiquement noirs, ainsi qu’une disposition de la loi sur la justice pour les agriculteurs noirs qui créerait un Farm Conservation Corps pour les jeunes agriculteurs issus de communautés défavorisées.

J’ai parlé à trois agriculteurs noirs basés en Géorgie qui ont partagé leurs réflexions sur leur relation à l’agriculture non seulement comme une vocation, mais comme un mode de vie et une pratique culturelle. Whitney Jaye et Alsie Parks travaillent toutes deux avec SAAFON, un collectif agricole basé au Sud qui travaille pour renforcer et soutenir les agriculteurs noirs dans la construction de systèmes alimentaires alternatifs et pour aider les jeunes à exister et à travailler dans le domaine de la terre. Nakita Hemingway, dont la spécialité est les fleurs coupées, a également partagé son parcours vers l’agriculture et elle est très fière de sa collection de graines.

Les trois agriculteurs avec lesquels j’ai parlé ont remis en question les notions traditionnelles de productivité et de valeur, adoptant une approche plus holistique de leur métier. Mais ils ont également exploré la vaste opportunité d’innover et de vivre une existence joyeuse en tant qu’agriculteurs.

Grâce à nos conversations, j’ai eu le sentiment de la possibilité d’un avenir en relation avec la terre.

Au fur et à mesure que mes enfants approchent de l'âge adulte, ils ont manifesté un plus grand intérêt pour l'agriculture et la croissance et, dans l'ensemble, adopter un mode de vie plus conforme à un mode de vie agraire. Ils me font également regarder ma grande cour à travers un objectif différent.

Nos entretiens ont été édités et condensés pour plus de clarté.

“C’est vraiment qui je suis”

Nakita Hemingway, comté de Gwinnett, Géorgie

J’ai grandi dans la région métropolitaine d’Atlanta, mais je suis né à Savannah. Chaque été était passé dans les régions rurales de la Géorgie et de la Caroline du Sud rurale. Donc, être connecté à la terre en dehors de mon ascendance, cela fait vraiment partie de mon identité personnelle et de mon ADN.

Mes ancêtres étaient riziculteurs dans les Carolines côtières. Il est malheureux que nous, les Noirs, ayons voyagé si loin de notre histoire, volontairement ou non. Mais notre culture est profondément riche en agriculture. Donc, à bien des égards, pour moi, c’est un rappel de mes débuts et de qui je suis.

Mon mari, qui n’est pas afro-américain, est un agriculteur de cinquième génération du centre de l’Illinois. Et quand je l’ai rencontré, j’ai su qu’il avait grandi dans une ferme, mais il n’avait aucun intérêt pour l’agriculture. Et ce n’est qu’à la naissance de notre fille que nous avons réalisé que c’était une partie de notre héritage que nous voulons transmettre à nos enfants. À mon âge, et j’ai au début de la quarantaine, vous arrêtez de regarder la vie des gains personnels à «très bien, maintenant il est temps de passer à ce que nous pouvons transmettre à nos enfants.»

Je pense que c’est un véritable témoignage de l’histoire américaine – à bien des égards, nous avons des antécédents différents, mais nous sommes également similaires. Cultiver dans cet espace, poursuivre une vie plus simple, c’est tout pour moi. Beaucoup de femmes de mon âge sont satisfaites de leurs collections de sacs à main et de leurs collections de chaussures. Et je me vante de mes graines, du fait que j’ai plus de 500 variétés différentes dans ma collection de graines personnelle. La réalité est que c’est vraiment qui je suis.

Avant de découvrir cet espace, il y a eu ce voyage dans mon âme pour se connecter avec la terre et les lieux naturels. En tant que Noirs, nous avons appris à travailler avec ce que nous avons été traité et ce que nous avons. Mais cela ne parle pas de tous nos talents. Je suis une personne extrêmement innovante et je suis très créative. L’agriculture est très technique et analytique. Et c’est tellement drôle, parce que quand nous parlons de STEM et que nous parlons de technologies, les gens regardent l’agriculture du point de vue du passé. Mais l’agriculture est très axée sur la technologie. Et il y a une grande innovation dans cet espace.

«Nous avons pu utiliser la terre comme refuge»

Whitney Jaye, comté de DeKalb, Géorgie

J’étais en train d’avoir une conversation pour un podcast et la question qui a été posée était essentiellement: “Comment la terre vous a-t-elle engendrée?” Et la façon dont j’ai répondu à cette question était en partie de réfléchir à la façon dont la terre a vraiment été comme un refuge. Donc, quand je pense à l’agriculture urbaine, ce qui m’est venu à l’esprit était le Grand marais lugubre. C’est un marais où, à travers l’histoire américaine, les marrons [formerly enslaved people] En gros, il s’est enfui et a trouvé une maison là-bas et a dit: «Je ne serai pas en esclavage ici.»

Whitney Jaye est un agriculteur du comté de DeKalb, en Géorgie, avec l’aimable autorisation de Brandon Stephens de Brandon Gregory Photography

Lorsque je traite notre relation à la terre et que je pense à la durabilité, je pense à l’incarnation de notre capacité à survivre qui est vraiment liée à la façon dont nous avons pu utiliser la terre comme refuge. Je pense aux marrons qui courent vers les montagnes, je pense aux marrons qui courent vers le marais. La terre dans le sud a également été cet endroit où nous pourrions honnêtement avoir une idée de la gratuité. Cela va à l’encontre du récit où nous avons souvent intériorisé le fait que la terre était ce lieu et la source du traumatisme. Je pense que nous sommes dans ces endroits, y compris les villes, et que nous construisons un refuge dans des endroits où nous sommes finalement placés par un système qui a été conçu pour nous détruire.

Une grande partie de la façon dont les gens en sont venus à comprendre le positionnement du mode de vie et des modes de vie des agriculteurs noirs se fait à travers le prisme de la perte et du traumatisme. Et il est vraiment important que, même si nous pouvons nommer cela, nous pouvons également nommer l’abondance de ce qui existe actuellement dans notre constellation de fermiers noirs, les compétences de survie, les stratégies et les tactiques que nous pouvons apprendre des personnes qui détiennent des terres depuis la reconstruction et avant que.

Il est vraiment important que nous nommions également l’abondance, car sinon, ce qui finit par arriver, c’est que nous invisibilisons non seulement notre héritage en tant que peuple agraire, mais aussi notre présent et notre avenir. Il est donc très clair que même si ces choses se sont certainement produites, nous sommes toujours là. Et que pouvons-nous apprendre d’où nous sommes? Que pouvons-nous apprendre des gens qui sont encore sur le terrain? Et en donnant la priorité à la façon dont nous pensons aux stratégies pour attirer plus de gens sur le terrain. Une partie de cela doit être édifiante et amplifier la façon dont nous avons survécu.

«Nos ancêtres et nos aînés ont beaucoup sacrifié pour pouvoir appeler la terre leur propre»

Alsie Parks, comté de DeKalb, Géorgie

Il y avait un programme de croissance urbaine [that teaches practical urban farming and agriculture techniques] dont je faisais partie spécifiquement pour les jeunes d’Atlanta. Je vois cela comme un point d’entrée pour non seulement acquérir des compétences fondamentales pour pouvoir cultiver et entretenir les plantes et la nourriture qui sont cultivées, mais aussi pour générer un lien spirituel avec la terre.

J’ai passé mes étés à la campagne à cueillir des pacanes avec mon grand-père dans la cour et dans le jardin fleuri de ma grand-mère. Mon grand-père ramènerait des lapins à la maison et les écorcherait dans la cour. Même si mes grands-parents ont choisi de déménager dans une ville plus grande, ils ont conservé ces modes de vie et ces pratiques agraires, et je suis tellement reconnaissant d’avoir été exposé à eux.

J’ai l’impression que beaucoup de gens, en particulier d’Atlanta, ont des racines et des lignées qui s’étendent dans différentes communautés rurales de Géorgie. Et donc je me suis ancré dans ces expériences vécues. J’ai eu tellement d’expériences fondamentales qui ne me font pas me sentir éloigné de la terre.

Ma mère, je pense, a vécu une expérience similaire lorsqu’elle a grandi à Augusta, mais elle a toujours été à Lincolnton, en Géorgie. Elle passait du temps avec ses tantes et ses oncles, les soutenant dans leurs fermes. Elle est également allée dans un pensionnat noir à Keeseville, en Géorgie, et ils étaient autonomes.

Il y a aussi des gens qui ont des terres ancestrales, qui comprennent, grâce au type d’héritage culturel de leur famille, le pouvoir et la richesse qui sont enracinés dans la terre. Nos ancêtres et nos aînés ont beaucoup sacrifié pour pouvoir appeler la terre leur propre. Et je pense que la propriété et l’intendance à bien des égards, en particulier pour les sudistes, sont interchangeables parce que c’est une richesse générationnelle que je peux transmettre. Je suis également capable d’en transmettre l’importance à travers mes descendants.

Souvent, certaines de nos familles ont encore leurs terres, mais elles ne disposent pas du même type d’infrastructure auquel vous penseriez quand vous pensez à une ferme de production. Donc, je trouve que beaucoup de gens cherchent des moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins et gagner leur vie sur la terre où c’est, nous essayons de sortir de ce genre de système économique qui vient d’extraire notre amour et notre travail et nos compétences, et à quoi cela ressemble-t-il réellement pour récupérer notre travail et notre capacité à subvenir à nos besoins.

Beaucoup de nos aînés qui ont adopté ces différents modèles et différentes modalités pour vivre sur la terre pour eux-mêmes et la lignée de leurs familles qui détiennent une grande partie des connaissances agraires dans les pratiques techniques et la culture aspirent à transférer cela à nous. Ils disent: “Je ne veux pas que ça meure avec moi.” Et je pense que nous sommes dans un espace unique pour vraiment embrasser ce à quoi cela ressemble d’inviter des connaissances et des compétences intergénérationnelles et des échanges culturels sur la terre pour la guérison, mais aussi comme étendre cette lignée et cet héritage. Parce qu’il y a tellement de choses en dehors de nous qui nous disent que ce n’est pas une façon de subvenir à nos besoins, alors que je sais que c’est une façon pour nous non seulement de survivre, mais aussi de prospérer.

Anoa Changa est une journaliste spécialisée dans la justice électorale et la culture basée à Atlanta, en Géorgie. Elle est une avocate à la retraite et anime le podcast The Way with Anoa.