3 Penny Stocks qui peuvent devenir de grands acteurs de l’énergie

Comme chacun le sait, c’est une période révolutionnaire dans le secteur de l’énergie. Le pétrole et le charbon sont en voie de disparition. L’énergie solaire, l’énergie éolienne et les batteries sont rapidement introduites. Les véhicules électriques et les batteries commencent à remplacer les véhicules à combustion interne. Au fur et à mesure que la révolution progresse, certains penny stocks pourraient monter en flèche à mesure que les entreprises facilitent la transition loin des combustibles fossiles.

En d’autres termes, les petites entreprises peuvent développer des produits qui résoudront les problèmes qui entravent la transition vers un monde à zéro émission de carbone. En conséquence, les penny stocks de ces sociétés pourraient bondir de 10 fois ou plus.

Pour une transition vraiment facile loin du carbone, la capacité des systèmes de stockage électrique doit être considérablement augmentée. Le coût de stockage de l’énergie doit baisser considérablement. Et le flux d’électricité doit être rendu plus fiable.

En outre, la gamme de batteries pour véhicules électriques doit augmenter. Le coût des batteries doit continuer à baisser. Et les VE doivent pouvoir être rechargés plus rapidement et plus facilement. Alternativement, de tout nouveaux moyens économiques et sans carbone d’alimenter les véhicules doivent voir le jour.

Considérez ces penny stocks:

Énergie OZOP (OTCMKTS:OZSC)

SunHydrogen (OTCMKTS:HYSR)

Zinc8 (OTCMKTS:MGXRF)

Penny Stocks: OZOP Energy

OZOP Energy affirme que ses systèmes de recharge pour véhicules électriques «peuvent être déployés en quelques jours, pas en mois ou même en années dans de nombreuses zones urbaines». En plus d’offrir une commodité accrue, la rapidité avec laquelle l’entreprise peut installer ses chargeurs me porte à croire qu’ils sont probablement moins chers que les systèmes concurrents.

La société travaille sur le développement de ses chargeurs en un «réseau modulaire NeoGrid». Cela «déclenchera une nouvelle génération de fourniture, de stockage et de distribution d’électricité», selon la société. Un tel réseau aiderait probablement à alimenter les microréseaux de l’entreprise. Ces petits réseaux permettraient aux entreprises d’avoir une source d’électricité en cas de panne du réseau. Les microréseaux de l’entreprise permettent également aux entreprises d’utiliser l’énergie produite par leurs énergies renouvelables de la manière qu’elles souhaitent.

Par exemple, avec le microréseau d’OZOP, les entreprises peuvent vendre une partie de l’énergie produite par leurs panneaux solaires. Ils peuvent diriger la partie restante de l’électricité vers la réduction de leurs propres factures d’électricité.

Démontrant qu’OZOP est une entreprise crédible et non une «opération de nuit», l’entreprise vend de nombreux autres produits, y compris des systèmes électriques, à de grandes entreprises. Parmi ses clients figurent l’armée américaine, la NASA, Gué (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), chenille (NYSE:CHAT), et Exelon (NASDAQ:EXC).

SunHydrogen

Suivant sur cette liste de penny stocks, SunHydrogen dit qu’il «développe une technologie révolutionnaire et à faible coût pour générer de l’hydrogène renouvelable en utilisant la lumière du soleil et toute source d’eau, y compris l’eau de mer et les eaux usées». La société a ajouté qu’elle utilisait «l’électrolyse de l’eau» et «des nanoparticules à faible coût [that] imiter la photosynthèse… pour séparer l’eau de l’hydrogène. »

Selon l’entreprise, ce processus est peu coûteux. En effet, il est logique que les nanoparticules soient beaucoup moins chères que les gros électrolyseurs principalement utilisés pour produire de l’hydrogène vert. Sans surprise, Greentech a rapporté que l’utilisation d’électrolyseurs pour produire de l’hydrogène vert «est très coûteuse».

Je crois que l’hydrogène vert bon marché pourrait propulser des avions, des bateaux et de nombreux autres véhicules.

Comme je l’ai dit dans le passé, investir dans des entreprises qui ont développé de toutes nouvelles technologies est assez risqué. Mais pour atténuer le risque de l’action HYSR, les dirigeants de SunHydrogen ont des CV impressionnants. Son PDG, Tim Young, a passé 10 ans chez Time Warner, travaillant «en tant que vice-président et vice-président régional de diverses divisions, dont America Online et Time Warner Cable». Au cours de son mandat, «Young a construit certaines des organisations de vente les plus performantes de Time Warner», selon SunHydrogen.

Le directeur de l’exploitation récemment embauché par la société, Woosuk Kim, «a exécuté plus de 4 milliards de dollars de fusions, d’acquisitions et de coentreprises». Dans son dernier post, Kim a géré la stratégie de fusions et acquisitions pour le conglomérat sud-coréen Innovation SK.

Enfin, le directeur de la technologie de SunHydrogen, le Dr Joun Lee, «a étudié [the] application de nouveaux nanomatériaux 1-d pour le photovoltaïque et les systèmes photosynthétiques artificiels… à l’Université de Californie, Santa Barbara. » la société a signalé. Selon SunHydrogen, «elle a publié plus de 20 articles dans des revues à haut impact à comité de lecture.»

La capitalisation boursière de SunHydrogen est de 279 millions de dollars, ce qui n’est en aucun cas faible. Cependant, il est bien inférieur à celui de nombreuses autres entreprises technologiques très prometteuses à pré-revenus.

Penny Stocks: Solutions énergétiques Zinc8

Source: Shutterstock

Le dernier penny stock sur notre liste, Zinc8 a développé des «systèmes de pile à combustible régénératifs zinc-air» pour stocker l’électricité. Le système utilise l’électricité pour créer des «particules de zinc». Les particules sont stockées et ensuite mélangées avec de l’oxygène pour créer de l’électricité.

Zinc8 dit que «en augmentant simplement la taille du réservoir de carburant et la quantité de zinc rechargé», son système peut être utilisé pour stocker plus d’énergie. En d’autres termes, contrairement aux batteries lithium-ion, les entreprises n’ont pas à acheter davantage de systèmes Zinc8 pour stocker plus d’énergie. Ils achètent simplement un plus grand réservoir de carburant et acheminent plus d’électricité vers le système.

En validant quelque peu le système de Zinc8, la société a annoncé en avril que l’un des «principaux fournisseurs de cloud computing» allait tester son «système de stockage d’énergie». Le fournisseur de cloud, qui paiera 200 000 dollars à Zinc8, tentera de déterminer si le système de Zinc8 peut être utilisé comme source d’alimentation de secours pour les centres de données.

Et en septembre 2020, Zinc8 était l’un des quatre lauréats du «Défi d’innovation pour la neutralité carbone du département des bâtiments de la ville de New York». Selon Zinc8, «les gagnants de ce défi seront soutenus pour leur inclusion dans le code du bâtiment 2020 de New York.»

Zinc8 possède 20 brevets américains. Et, il a une petite capitalisation boursière d’environ 40 millions de dollars.

