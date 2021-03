3 pieds plus près? Fauci soutient l’assouplissement des directives d’éloignement de l’école à 3 pieds dans les salles de classe

Le Dr Anthony Fauci a soutenu une nouvelle étude qui recommande de réduire les directives de distance physique liées aux coronavirus pour l’apprentissage en personne de six pieds à trois dans la salle de classe.

Le conseiller médical de Biden a été interrogé sur une nouvelle étude du Massachusetts qui n’a trouvé « aucune différence significative dans la propagation du coronavirus » entre 6 pieds de distance physique par rapport à 3 pieds réduits lors d’une apparition dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN.

CDC POURRAIT BIENTÔT FACILITER LES DIRECTIVES DE DISTANCE DE L’ÉCOLE À 3 PIEDS

« Cette étude vous suggère-t-elle que trois pieds suffisent? » A demandé Jake Tapper, hôte de CNN.

« C’est effectivement le cas », a déclaré Fauci, expliquant que « le CDC est très conscient du fait que les données s’accumulent, ce qui donne l’impression que 3 pieds sont bien dans certaines circonstances. »

La norme de 6 pieds est devenue l’un des plus grands obstacles auxquels les écoles sont confrontées alors qu’elles envisagent de rouvrir conformément aux directives de santé et de sécurité des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Fox News a confirmé la semaine dernière que le CDC allégerait «bientôt» ses directives de distanciation physique pour l’apprentissage en personne après avoir apparemment mal interprété les données sur la distanciation sûre dans la classe.

Fauci a dit s’attendre à un changement dans les orientations de l’agence « prochainement », mais ne fournirait pas d’informations supplémentaires sur les réouvertures d’écoles jusqu’à ce que l’agence annonce la réduction de l’exigence de distance sociale de 3 pieds.