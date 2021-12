Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Source : IgorZh / Shutterstock.com

Les résultats du sujet de la lettre électronique d’aujourd’hui sont de retour d’Uplink Central :

3 Prédictions pour la Bourse en 2022

Investisseurs boursiers, réjouissez-vous ! Mais n’ayez crainte, fanatiques de crypto. Le finaliste à la deuxième place – 3 prédictions pour le marché de la cryptographie – n’avait que 10 voix de retard, nous couvrirons donc ce sujet la semaine prochaine à la place.

Après tout, qui a dit que vous ne méritiez qu’un seul cadeau de Noël cette année ?

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Pourquoi Wall Street pue les prédictions

« En 2021… les investisseurs pourraient en fait avoir plus de mal à générer le type de rendements boursiers que nous avons vus l’année dernière au milieu de COVID-19. » — Andrew Slimmon, directeur des conseillers en actions appliqués de Morgan Stanley, janvier 2021

Les pros de Wall Street sont notoirement mauvais pour faire des prédictions boursières. Imaginez la surprise de M. Slimmon lors de l’année dernière S&P 500 le rendement de 18,4 % a été battu par la hausse de 28 % de cette année.

Mais cela n’empêchera pas les meilleurs et les plus brillants de la finance (et parfois, les plus oublieux) de faire des suppositions de toute façon. Cette année, Morgan Stanley double avec une baisse attendue de -6% des marchés boursiers américains. Les Wonks de Bank of America sont également à nouveau baissiers, malgré leurs ratés de 2021.

La clé pour de meilleures prédictions

Ces suppositions échouent car elles tentent de prédire le S&P 500, un groupe de 500 sociétés américaines à grande capitalisation avec 500 perspectives différentes pour l’année. Obtenir le chiffre exact est une course folle.

J’ai cependant de bonnes nouvelles pour vous.

Le corollaire est que les événements boursiers spécifiques sont plus faciles à prévoir. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Voici quelques exemples:

Voyage d’agrément en avion finira par rebondir alors que Covid-19 manque de personnes non immunisées à infecter

Vente de véhicules électriques augmentera à mesure que les constructeurs automobiles présenteront de nouveaux modèles

Vitesses 5G augmentera à mesure que de plus en plus de tours à haute capacité seront installées

Je sais que ce ne sont pas vraiment révolutionnaires – j’aurais aussi bien pu prédire que mon anniversaire tomberait un lundi en 2022 (alerte spoiler : c’est le cas). Mais combinez des événements boursiers spécifiques avec des connaissances de domaine spécifiques, et vous obtenez des prédictions vraiment utiles qui pourraient façonner le marché boursier en 2022 tel que nous le connaissons.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

3 prédictions pour le marché boursier en 2022: les stocks de marijuana ont un moment mème

Cela a été une année difficile pour les entreprises de marijuana. le FNB AdvisorShares Pure Cannabis (NYSEARCA :YOLO) a chuté de près de 20 % cette année et de 45 % depuis sa création (les sponsors de l’ETF ont peut-être été sur quelque chose en nommant leur fonds « YOLO »).

Même les choix de Moonshot ont été coupés. Malgré un rendement positif, mon portefeuille long-short dans le cannabis semble quelque peu ho-hum par rapport à d’autres secteurs remarquables cette année.

Les choses vont changer en 2022.

« Les républicains se réchauffent au cannabis », écrivent Natalie Fertig et Mona Zhang de Politico. « Près de la moitié des électeurs républicains soutiennent la décriminalisation fédérale du cannabis, et les législateurs du GOP commencent maintenant à refléter le point de vue de leurs électeurs en soutenant de plus en plus une large légalisation au niveau de l’État et du gouvernement fédéral »

C’est particulièrement vrai au niveau de l’État. En 2021, 13 États avaient des projets de loi sur la légalisation de la marijuana, selon le site d’agrégation de marijuana Leafly. Cinq d’entre eux ont passé la légalisation pour tous les adultes, tandis que sept autres semblent prêts à le faire en 2022.

L’ambiance à Capitol Hill est également en train de changer. Les démocrates voient de plus en plus la légalisation comme un moyen d’augmenter les impôts pour payer les infrastructures, tandis que les républicains y voient la liberté d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.

« Calmez-vous

Maintenant, je ne m’attendrais pas à une légalisation fédérale de si tôt, exactement. Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a longtemps bloqué les divers projets de loi sur la légalisation, et les républicains au niveau national ne soutiendront aucune question traditionnellement considérée comme une priorité démocrate.

Mais nous savons que les investisseurs en mèmes sont un groupe optimiste. Tilray (NASDAQ :TLRY) et Cadran solaire (NASDAQ :SNDL) les deux sont devenus des bananes au début de 2021 lorsque le nouveau président du Sénat américain Chuck Schumer a parlé de la légalisation. Et de nombreux investisseurs satisfaits des mauvaises herbes conservent toujours leurs positions. Ne soyez donc pas surpris lorsque ces actions feront un retour mémorable en 2022 lorsque les espoirs de légalisation réapparaîtront.

En bout de ligne : doublez les stocks de mèmes de cannabis au moment où votre sénateur préféré mentionne ensuite la légalisation des mauvaises herbes.

Prédiction 2 : les banques traditionnelles luttent contre la crypto-finance

L’une de mes toutes premières missions en tant que jeune analyste boursier a été d’étudier le monde émergent des banques chinoises. Ces institutions à croissance rapide n’avaient d’égal que la vitesse fulgurante des économies qu’elles servaient (on oublie facilement que la croissance du PIB de 10 % était autrefois faible pour la République populaire).

Pendant ce temps, les actions bancaires américaines ont pris du retard, en particulier au lendemain de la crise financière de 2008. Sans la possibilité d’augmenter l’effet de levier, leur rendement des capitaux propres s’est affaissé alors même que le rendement des actifs est resté stable :

(Rendement des capitaux propres) = (Rendement des actifs) * (Levier financier)

2022 sera encore une année au cours de laquelle les sociétés de technologie financière surpasseront leurs prédécesseurs plus lents.

Pensez à la souscription hypothécaire, une activité lucrative que les banques gardaient autrefois jalousement. Comme les exigences de fonds propres pour l’octroi de prêts ont augmenté pour les banques (mais pas pour les non-banques), des entreprises comme Wells Fargo (NYSE :WFC) se sont retirés de l’entreprise. Des entreprises non bancaires comme Hypothèque fusée (NYSE :RKT) représentent désormais près des deux tiers des prêts hypothécaires aux États-Unis, selon les données de The Economist.

Désormais, les banques ont un nouveau défi :

Crypto-monnaies.

Prêts. Des tenues de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) à Celsius (NYSEAMÉRICAIN :CEL) cherchent à offrir des prêts entre pairs.

Gestion des paiements. Bloquer (NYSE :SQ) et Crypto.com (CCC :CRO-USD) tentent de vous permettre de contourner les banques et d’utiliser la crypto à la place.

De nombreuses banques traditionnelles se sont efforcées de rattraper leur retard. Selon la société de données sur la main-d’œuvre Revelio Labs, les grandes banques ont ajouté 1 000 nouveaux rôles liés à la crypto-monnaie depuis 2018. Les sociétés de négoce d’actions de fidélité à Charles Schwab (NYSE :SCHW) entrent également dans le jeu.

Les grands gagnants, cependant, seront probablement les plus jeunes parvenus. Libérées des règles et réglementations qui ralentissent les grandes banques, des entreprises comme POSaBIT (OTCMKTS :POSAF), Crypto.com et peut-être même Twitter (NYSE :TWTR) trouvera 2022 une autre année très enrichissante.

Conclusion : 2022 sera l’année des jeux fintech de haute qualité comme Crypto.com et POSaBIT.

Prédiction 3 : le cycle macro évolue vers la tendance (et les soins de santé surperforment)

En juin, je prévoyais que les sociétés spéculatives comme les métaux et les mines surperformeraient grâce à l’inflation. Les actions de crypto et de mème se porteraient également bien grâce à une confiance accrue des consommateurs – personne n’achète Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) lorsqu’ils ont du mal à mettre de la nourriture sur la table.

Avance rapide jusqu’en décembre, et ces appels à large base se sont avérés corrects. Ressources métallurgiques Alpha (NYSE :RAM) – une entreprise de charbon à coke de toutes choses – a vu ses actions presque doubler depuis cet appel.

Alors que nous approchons de 2022, je mets à jour cet appel de macro :

Nous passons du pic local à la croissance tendancielle.

« La foule amateur souffre d’une crise de confiance ces derniers temps », a noté mardi Denitsa Tsekova de Bloomberg Markets. « Leurs actions spéculatives bien-aimées [are] passer de mode… sur des paris de resserrement monétaire.

Cette crise de confiance s’est également propagée dans les pièces de monnaie, avec des jetons comme Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) ne pas suivre Bitcoin (CCC :BTC-USD) récupération.

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles. Les investisseurs qui adoptent des approches d’investissement plus prudentes augmentent généralement la valeur des biens de consommation de base (c. Clorox (NYSE :CLX) et Kleenex), les télécoms (c’est-à-dire les actions 5G)…

…et la santé.

Les lecteurs réguliers de Moonshot sauront que j’aime les paris biotechnologiques, en particulier lorsque les initiés achètent. Longeveron (NASDAQ :LGVN) est en hausse de 6 fois depuis que j’ai recommandé le stock en octobre, et plusieurs autres semblent prêts à faire de même.

Alors que Wall Street rappelle ses paris informatiques et cryptographiques, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que davantage de capitaux affluent dans les soins de santé. Et avec le compte à rebours des « meilleurs choix » du Nouvel An, vous pouvez être sûr que la biotechnologie figurera également sur la « bonne » liste de Moonshot.

Conclusion : les actions de la santé devraient surperformer en 2022. Restez à l’écoute des choix de Moonshot dans les semaines à venir.

Comment améliorer les prédictions

En 1818, l’éditeur Jacob Mann se mit au travail sur la première édition du Farmer’s Almanac. Le journal comprenait un mélange de prévisions météorologiques à long terme, d’humour et de conseils généraux, mais il n’a jamais été censé être une autorité en matière de prévisions à long terme.

Leur modèle de prévision météorologique prétendait avec humour utiliser une « formule mathématique et astronomique exclusive, qui repose sur l’activité des taches solaires, l’action des marées, la position planétaire (astrologie) et de nombreux autres facteurs ». Sa précision oscillerait autour de 50 %.

Pendant ce temps, les prévisions météorologiques modernes ont explosé. Les prévisions à cinq jours sont désormais précises à 90 %, selon les données du gouvernement (les 10 % restants sont réservés aux jours où il pleut à la plage). Ces méthodes ont remplacé les devinettes sauvages par une combinaison de principes premiers et de modélisation mathématique.

Ils comprennent également les limites de la prévision. Les trajectoires des ouragans suivent toujours un « cône d’incertitude » plutôt qu’une ligne droite, et les prévisions de pluie sont données sous forme de probabilités plutôt que de chiffres précis.

Les analystes boursiers devraient également penser de cette façon. Parce que lorsque les fous de Morgan Stanley prédisent le S&P 500 aux 100 points les plus proches, ils ressemblent davantage à des personnes utilisant une « formule astronomique qui repose sur l’activité des taches solaires, l’action des marées, l’astrologie et de nombreux autres facteurs ». Mieux vaut fournir une précision là où ils peuvent la garantir.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.