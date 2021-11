3 prétendants commerciaux légitimes émergent pour Kings’ Buddy Hield

Les Sacramento Kings n’ont pas caché qu’ils voulaient quitter Buddy Hield.

Malgré plusieurs tentatives pour faire quelque chose l’année dernière, Hield est finalement resté sur la liste.

Cette saison, il marque en moyenne 16,8 points avec 42% de tirs sur le terrain et 41% au-delà de l’arc en 27,9 minutes par match. Essentiellement, Hield affiche de meilleurs chiffres malgré une diminution notable du temps de jeu.

Hield est un joueur très talentueux, comme en témoigne le fait qu’il a établi un record de tir la saison dernière que même Stephen Curry n’a pas pu. Il a juste besoin de la bonne maison.

Lors d’une récente conversation avec Michael Scotto de HoopsHype, un cadre de la ligue a révélé qu’un échange avec Hield était imminent.

« Buddy va être parti, » dit-il. « Ils l’ont déjà échangé et ont conclu un accord. »

Dans cet esprit, il existe actuellement deux prétendants commerciaux potentiels légitimes pour Hield.

Le premier est celui des Lakers de Los Angeles. LA était évidemment très en lice pour Hield au cours de l’intersaison écoulée, transmettant finalement cet échange potentiel en faveur d’un autre qui leur rendait Russell Westbrook. Bien qu’ils aient abandonné beaucoup d’actifs dans ce commerce, il convient également de se rappeler que la valeur de Hield n’est pas ce qu’elle était cet été.

Sacramento a eu amplement l’occasion d’échanger le tireur d’élite et ne l’a pas fait. De toute évidence, le marché pour lui n’est pas ce qu’ils prévoyaient qu’il serait. Une voie est là pour que les Lakers l’obtiennent pour pas cher.

Alors que le pourcentage de tirs à trois points de LA n’est pas terriblement mauvais pour le moment (9e de la ligue avec 36,2%), c’est simplement parce qu’ils n’en prennent pas trop (24e de la ligue avec 31,8 par match). Ce n’est pas viable en séries éliminatoires, lorsque le jeu ralentit et que vous devez libérer la peinture.

Si ce n’est pas les Lakers, ne dormez pas sur les Philadelphia 76ers. Il est clair que cette situation de Ben Simmons ne va pas se résoudre de sitôt. Il ne reviendra pas soudainement au bercail et ne s’adaptera pas à une équipe qu’il déteste absolument. Un échange doit avoir lieu – et bien qu’il y ait une équipe spécifique à laquelle il souhaite aller, il a exprimé sa volonté de n’importe où à ce stade.

Expédier Simmons à Sacramento pourrait être un doigt d’honneur intéressant du front office des Sixers à leur star mécontente, tout en renvoyant simultanément une menace avérée à trois points pour s’aligner aux côtés de Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris et George Hill.

Enfin, ne dormez pas sur les Indiana Pacers. TJ Warren et Jeremy Lamb sont tous deux des agents libres après cette saison, donc les regrouper avec le capital de repêchage pourrait être un moyen relativement sans risque d’acquérir une menace de pointe. Hield aux côtés de Malcolm Brogdon, Caris LeVert, Domantas Sabonis et Myles Turner constituerait un groupe puissant. De plus, l’Indiana a exprimé sa volonté de faire de grands pas sur le marché commercial cette année.

D’une manière ou d’une autre, Hield est traité le plus tôt possible. Cependant, il reste à voir où précisément il finira par se retrouver.

