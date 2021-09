3 prétendants sérieux de la NFL émergent pour Richard Sherman

in

Richard Sherman a été libéré par les 49ers de San Francisco en février de cette année et n’a encore été repris par aucune autre équipe.

Au cours des mois qui ont suivi, il s’est également retrouvé impliqué dans une variété d’enchevêtrements juridiques malheureux. La combinaison de cela, de ses 33 ans et du fait qu’il sortait de la saison la moins productive de sa carrière professionnelle, faisait de lui une acquisition peu appétissante aux yeux de la plupart des front-offices.

Le vent est peut-être en train de tourner, cependant.

Cette semaine, des nouvelles sont apparues selon lesquelles trois équipes envisageaient sérieusement d’ajouter Sherman.

Selon Tom Pelissero, initié de la NFL, les 49ers, les Seahawks de Seattle et les Buccaneers de Tampa Bay se sont tous interrogés dans une certaine mesure sur l’ajout du futur Temple de la renommée.

Entre les Niners perdant Jason Verrett et Sean Murphy-Bunting absent indéfiniment pour Tampa Bay, ces deux équipes en particulier ont besoin de quelqu’un avec les compétences uniques de Sherman.

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, a présenté quelques brèves réflexions à ce sujet cette semaine.

“Nous parlerons et verrons et si c’est la bonne solution, c’est la bonne solution et nous passerons à autre chose”, a-t-il déclaré aux médias.

Les Bucs ont été confrontés à une certaine controverse au cours de la semaine dernière, mais cela ne les a clairement pas empêchés de rechercher Sherman. Reste à voir où va cette relation.

L’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll, semblait moins enthousiaste à l’idée de faire quelque chose. Lors d’une interview avec 710 ESPN Seattle, il a décrit l’état des négociations possibles avec Sherman comme “rien pour le moment”. À l’heure actuelle, le front office est probablement beaucoup plus concentré sur son drame interne en augmentation rapide que sur d’éventuels ajouts.

Idem pour les 49ers.

De toute évidence, Sherman est du mauvais côté des 30 et vient avec beaucoup de bagages, mais il a été incroyable en 2019 avec les Niners. Oui, les blessures ont écourté sa campagne 2020, mais s’il lui reste quelque chose dans le réservoir, il sera un énorme pick-up pour un concurrent du Super Bowl.

