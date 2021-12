Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Source : xalien / Shutterstock.com

Prédiction Compte à rebours jusqu’en 2022

Comme promis, nous sommes de retour avec l’autre sujet gagnant du sondage auprès des lecteurs de la semaine dernière :

3 prévisions pour le marché de la crypto en 2022

Mais avant de nous lancer, passons un marché.

Contrairement aux gens de JP Morgan (NYSE :JPM) et autres tenues crypto, je ne vais pas essayer de vous éblouir avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) objectifs de prix que je ne peux garantir. N’importe qui peut dire que BTC va atteindre 250 000 $, mais qui investit réellement sur la base de prédictions en l’air ?

Au lieu de cela, je vais vous donner trois prédictions exploitables pour 2022 qui sont ancrées dans la réalité. Les lecteurs réguliers de Moonshot connaîtront mes choix 2021 – à l’exception notable de Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD) – ont surperformé parce que je privilégie les pièces avec 1) une valeur réelle ou 2) un potentiel mème majeur.

2022 verra plus de la même chose. Alors au lieu de deviner si Bitcoin ira à 250 000 $… ou à 2 500 $… pourquoi ne pas choisir parmi les Dogecoins (CCC :DOGE-USD) et Cardanos (CCC :ADA-USD), le coin de l’univers cinématographique crypto qui a rendu Moonshot 2021 si rentable ?

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

La prévisibilité des marchés de la cryptographie

Le lundi, Jeton d’or AABB (CCC :AABBG-USD) a brièvement atteint la première place des tickers « top tendances » sur Stocktwits, un forum d’investissement en ligne animé.

« Restez fort 💪, notre heure est arrivée », a écrit un commerçant. « La bataille contre plusieurs dollars commence maintenant… obtenez vos pièces de $ AABBG.X pendant que vous le pouvez ! »

Les lecteurs de Moonshot auraient pu prévoir AABB (OTCMKTS :AABB) 70 % d’augmentation. Voici ce que j’ai écrit en septembre :

« La plupart des affirmations de l’AABB sont probablement exagérées. Mais pour les investisseurs de Reddit à la recherche de sensations fortes, la vérité à long terme n’a peut-être pas d’importance. Lorsque d’autres entreprises inconnues comme Hello Pal International (OTCMKTS :HLLPF) peut augmenter de 4 500 % après avoir annoncé des rêves de crypto-monnaie, pourquoi des entreprises comme AABB ne feraient-elles pas de même ? » – Moonshot Investor, 27 septembre

La note s’est avérée prémonitoire. L’AABB a continué d’ajouter à sa liste de drapeaux rouges, notamment en déposant des déclarations financières douteuses et en faisant de l’AABBG un pot de miel potentiel. Mais les investisseurs des médias sociaux ne semblent pas s’en soucier et ont quand même acheté.

C’est parce que les investisseurs meme sont un groupe cohérent.

les gains de janvier en GameStop (NYSE :GME) enverrait plus tard d’autres détaillants du centre commercial comme Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) sur une larme. Et les investisseurs qui ont raté Dogecoin finiront par trouver des milliers d’autres jetons sur le thème « Inu » à échanger.

La montée en puissance d’AABBG suit une trajectoire similaire. Les gens ont vu des penny stocks de Hello Pal à Support.com (NASDAQ :VERT) réussir dans la crypto et pensé que AABB serait le prochain.

Alors que nous approchons de 2022, la cohérence des investisseurs mèmes ouvre la voie à une divination tout aussi utile.

3 prédictions pour le marché boursier en 2022: Ethereum gagne à la tokenisation

En octobre, j’ai présenté un concept qui façonnera la prochaine décennie :

Tokenisation.

C’est une idée incroyablement simple. Les gens créent des « jetons » numériques pour représenter les actifs IRL qu’ils possèdent, puis échangent ces jetons numériques contre de l’argent.

Mais le potentiel du concept est énorme. Les NFT ont déjà envoyé les prix de l’art numérique sur la lune ; les artistes talentueux peuvent gagner des millions pour leurs meilleures pièces. Et les actifs difficiles à échanger – des crédits de carbone aux futurs énergétiques – pourraient bientôt changer de mains via la blockchain.

Maintenant, il est difficile de savoir quels jetons gagneront. Dans l’espace des crédits carbone, CO2, UPCO2 et MintCarbon sont tous en compétition pour le même prix, mais les trois pourraient finir par perdre de toute façon.

Cependant, je peux vous dire une crypto-monnaie qui sera certainement gagnante :

Ethereum (CCC :ETH-USD).

Selon Cointelegraph Research, le jeu de « choix et de pelles » de la tokenisation prend désormais en charge 97% de toutes les transactions NFT. Cela comprend les trois jetons de crédit carbone mentionnés, ainsi qu’un demi-million d’autres contrats. C’est la raison pour laquelle j’ai nommé Ethereum mon meilleur crypto pour 2021 dans la série « Si vous ne pouviez en acheter qu’un » d’InvestorPlace. Les prix de l’Ethereum ont depuis augmenté 7 fois plus vite que ceux du Bitcoin cette année.

Alors que nous nous tournons vers 2022, Ethereum continuera à réussir.

Tout d’abord, l’ETH bénéficie d’un cercle vertueux de tokenisation. Les nouveaux vendeurs de NFT et de jetons veulent trouver le plus grand bassin d’acheteurs pour maximiser la demande, et choisissent donc des sites comme Rareté et OpenSea, qui opèrent sur la blockchain Ethereum. Pendant ce temps, les acheteurs sont attirés par les mêmes communautés pour leur plus grand choix et leur capacité à revendre les marchandises. Cela rend les plates-formes basées sur Ethereum encore plus attrayantes pour les vendeurs, une boucle auto-entretenue.

Deuxièmement, Ethereum est un protocole exceptionnellement bien géré. Contrairement à Bitcoin, qui donne aux mineurs un vote démesuré, Ethereum prend en compte les besoins de toutes les parties prenantes pour décider des changements à adopter. La crypto-monnaie semble maintenant prête à se convertir en «ETH 2.0», un protocole «Proof of Stake» (PoS) écoénergétique (les mineurs de Bitcoin n’autoriseraient jamais un changement qui les supprime essentiellement).

Ensemble, cela fait d’Ethereum un jeu de tokenisation à acheter. Les investisseurs en NFT et en tokens utiliseront de plus en plus l’ETH pour « parquer » leur argent, ce qui rendra la crypto-monnaie plus précieuse au fil du temps.

Prédiction 2 : le président de la Fed, Jerome Powell, envoie des pièces de monnaie dans un « Taper Tantrum »

En octobre, j’ai écrit un avertissement sur les marchés de la cryptographie.

« Personne ne sonne au sommet du marché… L’Amérique, cependant, a quelqu’un qui ressemble à un sonneur : le président de la Fed, Jerome Powell. Et vendredi dernier, il a clairement fait part de ses intentions : « Je pense qu’il est temps de ralentir ». – Moonshot Investor, 27 octobre

Juste à temps, Bitcoin chuterait bientôt d’un tiers à 42 000 $. Les pièces Meme ont fait encore pire : si vous aviez investi 10 000 $ dans les 5 meilleures pièces tendance sur CoinMarketCap le 27 octobre, votre investissement ne vaudrait que 5 300 $ aujourd’hui.

En 2022, les cloches d’avertissement sonneront plus fort. Des imitations bon marché, à partir de SafeMoon Inu (CCC :SMI-USD) à Monnaie Bébé Doge (CCC :BABYDOGE-USD) verront leurs valeurs collectives diminuer, même si le marché au sens large se redresse.

J’écris ceci non pas en tant que vieil investisseur grincheux (bien que je puisse en avoir l’air), mais comme quelqu’un qui a vu des bouleversements similaires pendant les périodes de baisse des liquidités.

Considérez le boom-and-bust de l’ère dot-com. En 1999, il y avait 1 100 entreprises de commerce électronique aux États-Unis, selon l’Université de Pennsylvanie. En 2004, ce chiffre était tombé à 31, alors même que le total des ventes en ligne avait été multiplié par 3. Quelle que soit la vitesse de croissance d’un marché, la diminution des liquidités a le don de pousser les acteurs faibles à la faillite.

En 2022, les pièces de monnaie seront confrontées à une crise existentielle similaire. Mercredi, la Fed a mis fin à sa réunion de deux jours avec des intentions claires de mettre fin à son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois. Et les économistes s’attendent désormais à trois hausses de taux en 2022.

En d’autres termes, le bol de punch est à sec et les hôtes de la fête allument les lumières. Il est temps de comprendre et de laisser tomber vos avoirs en Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Floki Inu (CCC :FLOKI-USD).

Prédiction 3 : Crypto.com et Dogecoin font tous deux de grands retours

Chaque fois que quelqu’un me demande de trouver le prochain jeton Shiba Inu, je lui donne le même avertissement. Avec plus de 33 000 cryptos arborant le terme «Inu», deviner lequel ira 1000x, c’est un peu comme jouer à la loterie Powerball.

Mais j’ai une bonne nouvelle : certains jetons meme survivront à la crise des liquidités de la Fed.

Pièce Crypto.com (CCC :CRO-USD). Le jeton natif de Crypto.com a connu une course époustouflante depuis que je l’ai signalé comme remplaçant de Robinhood. Une combinaison de marketing intelligent et d’options de cryptographie étendues a maintenu l’application Crypto.com au sommet des classements « les plus téléchargés ». Alors que 2022 approche, la popularité de CRO parmi les passionnés de crypto (en particulier ceux qui utilisent sa carte de crédit) le maintiendra au premier plan des esprits.

Dogecoin. La pièce de monnaie originale ne manque toujours pas de fans. Plus tôt cette semaine, Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk a fait augmenter les prix d’un tiers après avoir annoncé que son entreprise pourrait commencer à accepter DOGE. Et mercredi, un développeur Doge a réussi à frapper un NFT sur la blockchain Dogecoin.

Ces pièces ont deux choses en commun.

Premièrement, les gens aiment ces pièces. Bien que CRO et DOGE chutent respectivement de 50 % et 75 % de leurs sommets, Coinbase montre toujours que les deux tiers des détenteurs augmentent leurs positions, achetant à la baisse plutôt que de réduire leurs pertes.

Deuxièmement, les deux pièces sont généralement appréciées parce que les gens aiment les détenir. Contrairement au Floki Inus et Lunes de sécurité (CCC :SAFEMOON-USD) qui reposent sur la cupidité des investisseurs, les investisseurs CRO et DOGE sont plus susceptibles de rester pour les petites récompenses qu’ils offrent (CRO offre des récompenses de mise de 14% et Dogecoin offre… eh bien… la possibilité de dire que vous possédez DOGE.)

En 2022, l’amour des investisseurs sera plus important que jamais. Lorsque la marée de liquidité financière finira par se calmer, les investisseurs en pièces de monnaie ne s’accrocheront qu’aux pièces les plus appréciées (et les plus utiles).

Bottom line: Achetez Ethereum (ETH), Crypto.com Coin (CRO) et Dogecoin (DOGE) pour 2022 tout en ignorant les jetons meme visant la lune.

Qu’est-ce qui est en magasin pour 2022?

Si vous ne pouvez pas le dire maintenant, je ne suis pas un fan des objectifs de prix Bitcoin absurdes, mais en voici quelques-uns :

250 000 $. Tim Draper, investisseur en capital-risque

560 000 $. Cathie Wood d’ARKK Invest

1 million de dollars. Jesse Powell, PDG de Kraken

Ces hypothèses ont tendance à tourner autour de la pensée, « si tout l’or du monde vaut 7,5 billions de dollars, Bitcoin doit en valoir une fraction (ou un multiple) ».

Mais BTC n’est pas de l’or. Une étude de Morningstar a révélé que les rendements à long terme du Bitcoin ont plus en commun avec le marché boursier qu’avec les actifs protégés contre l’inflation.

Ainsi, plutôt que de deviner où se trouvera Bitcoin dans un an, 2022 devrait peut-être impliquer un peu plus de devinettes : « quelle crypto battra Bitcoin à son propre jeu ? »

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.