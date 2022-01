3 principales actions de Bill Gates pour les investisseurs en croissance des dividendes

Les investisseurs à la recherche d’actions de croissance des dividendes de haute qualité à acheter à long terme peuvent obtenir des informations précieuses en examinant les avoirs des investisseurs prospères. Un exemple se trouve avec une liste d’actions Bill Gates.

Cet article examinera trois de nos noms préférés parmi la Fondation Bill & Melinda Gates. Le portefeuille ne détient que 21 actions ordinaires.

Ils sont:

Microsoft (NYSE :MSFT)

Walmart (NYSE :WMT)

La gestion des déchets (NYSE :MW)

Actions Bill Gates : Microsoft (MSFT)

Le premier sur notre liste d’actions de Bill Gates est la société que Gates dirigeait, Microsoft, qui se trouve également être l’une des plus grandes entreprises au monde.

La société développe, fabrique et vend des logiciels et du matériel aux entreprises et aux consommateurs. Les produits de Microsoft comprennent des systèmes d’exploitation, des logiciels d’entreprise, des outils de développement de logiciels, des services cloud, des jeux vidéo et du matériel de jeu. La société de 2,5 billions de dollars a un chiffre d’affaires annuel de 168 milliards de dollars. Microsoft est la septième plus grande participation dans le portefeuille de la Fondation Gates.

Atteindre une capitalisation boursière de la taille de Microsoft requiert de multiples avantages concurrentiels.

La transition de Microsoft vers le service de cloud computing au milieu de la décennie précédente a positionné l’entreprise comme le premier nom d’un secteur en expansion. Certaines estimations évaluent la taille du marché mondial du cloud computing à 445 milliards de dollars pour 2021, mais la taille du marché pourrait plus que doubler d’ici 2026.

La pandémie de Covid-19 a probablement accéléré le passage au cloud alors que les entreprises, les écoles, le gouvernement et d’autres institutions et industries se sont déplacées en ligne au cours des deux dernières années. Azure de Microsoft a connu une croissance considérable alors que les clients recherchent les offres de l’entreprise. Pour le contexte, l’activité cloud de Microsoft a généré près de 21 milliards de dollars de revenus au cours de son dernier trimestre.

Le segment de l’informatique personnelle de la société reste également une activité principale, mais s’est étendu au-delà des seuls systèmes d’exploitation pour inclure les jeux, la recherche, la publicité, les actualités et les tablettes. L’activité Office 365 de Microsoft a connu des taux de croissance impressionnants une fois que la gamme de produits est passée à un système de logiciel en tant que service, y compris une amélioration de 23 % des revenus au dernier trimestre. Ce flux de revenus récurrents fournit à Microsoft une abondance de liquidités à déployer pour des acquisitions, des rachats d’actions ou des dividendes.

Microsoft a l’un des meilleurs bilans de tout le marché. L’entreprise est l’une des deux seules à avoir une cote de crédit AAA, la cote de crédit la plus élevée disponible. Les activités de Microsoft ont si bien réussi à générer des liquidités que la société avait près de 130 milliards de dollars de liquidités et d’investissements à court terme dans son bilan contre 50 milliards de dollars de dette à long terme.

Microsoft a utilisé son abondance de flux de trésorerie disponibles pour fournir 20 années consécutives de croissance des dividendes. Le rendement du dividende n’est que de 0,8%, mais le ratio de distribution attendu pour l’exercice en cours est très faible à 28%.

Avec de forts taux de croissance, notamment un TCAC de près de 27 % par action au cours des cinq derniers exercices, et une position de leader dans presque toutes ses activités, il est probable que Microsoft continuera d’afficher d’excellents résultats ainsi que augmenter son dividende à l’avenir.

Walmart (WMT)

Le prochain parmi nos actions Bill Gates est Walmart, qui est la plus grande chaîne de vente au détail au monde. La société a ouvert son premier magasin discount en 1945, mais est aujourd’hui présente dans le monde entier.

Walmart a une capitalisation boursière de plus de 400 milliards de dollars et génère des revenus annuels de 545 milliards de dollars. Walmart se classe au cinquième rang du portefeuille.

Comme Microsoft, Walmart bénéficie d’une présence massive dans son industrie. L’entreprise compte près de 3 570 supercentres, 800 marchés de quartier et 600 clubs Sam aux États-Unis seulement. Walmart a également une forte présence internationale car la société possède 6 100 autres magasins répartis dans 25 pays différents à travers le monde.

On estime que Walmart voit 230 millions de clients chaque semaine dans le monde. Cela fournit à l’entreprise une base de clients extrêmement large, ce que très peu, voire aucun, d’autres détaillants peuvent revendiquer.

La portée de l’entreprise est l’une des principales raisons pour lesquelles Walmart peut maintenir ses prix sur les articles de tous les jours bas, car les commerçants souhaitent accéder à la clientèle. Un autre facteur permettant de maintenir les prix bas est que le réseau de distribution de Walmart réduit le coût de transport des marchandises vers les magasins.

Les bas prix de Walmart sont toujours attrayants pour les consommateurs, en particulier dans des conditions de récession lorsque les budgets deviennent plus serrés. Cela aide à protéger l’entreprise contre la baisse des revenus et du bénéfice par action, même en cas de ralentissement économique. Les performances de la société pendant la Grande Récession en témoignent, car le bénéfice par action a augmenté à un chiffre chaque année au cours de la période 2007-2009.

La société a également prospéré pendant le pire de la pandémie de Covid-19, car les revenus ont augmenté chaque trimestre au cours de l’année civile 2020. La demande plus élevée au plus fort de la pandémie n’était pas non plus un événement ponctuel. Les taux d’empilement sur deux ans pour la croissance du chiffre d’affaires se situent dans la fourchette haute à un chiffre et faible à deux chiffres pour chacun des quatre derniers trimestres. Les ventes comparables ont augmenté de près de 16 % sur une base de pile de deux ans au cours du dernier trimestre. Les gains de chiffre d’affaires ont été abondants à moyen terme, car les revenus d’une année sur l’autre ont montré une amélioration chaque trimestre au cours des cinq dernières années.

L’objectif le plus récent de Walmart a été de développer son activité de commerce électronique, ce qui apportera probablement un coup de pouce significatif à l’entreprise. Le commerce électronique a vraiment décollé en 2020, les ventes via ce canal ayant augmenté de 79%, les consommateurs ayant utilisé les achats en ligne pour répondre à leurs besoins pendant la pandémie. Encore une fois, il s’agissait d’un événement ponctuel, car les ventes du commerce électronique ont augmenté de 8 % au troisième trimestre de l’exercice 2022, ce qui montre que ce canal reste une voie importante pour la croissance des revenus.

L’exécution réussie de son modèle d’affaires par Walmart au fil des ans a permis à l’entreprise d’augmenter son dividende pendant 48 années consécutives, mettant l’entreprise à seulement deux ans d’atteindre le statut de Dividend King. L’action offre un rendement en dividendes supérieur au marché de 1,6% qui semble très sûr en raison du ratio de distribution prévu de 34% pour l’année.

Avec une large présence mondiale et une activité de commerce électronique en pleine croissance, Walmart devrait rester l’un des principaux détaillants sur le marché.

Stocks Bill Gates : Gestion des déchets (WM)

Le dernier sur notre liste d’actions Bill Gates est Waste Management, l’un des principaux fournisseurs de services de gestion des déchets. L’entreprise propose une large gamme de services, notamment la collecte, le transfert, l’élimination et le recyclage.

Waste Management a généré un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars l’an dernier et est aujourd’hui évalué à 68 milliards de dollars. L’action est la deuxième position la plus importante du portefeuille de la Fondation Gates.

Waste Management est le plus grand fournisseur de services de gestion des déchets en Amérique du Nord. L’entreprise possède et exploite près de 270 décharges, 348 stations de transformation et 103 installations de récupération de matières.

Au total, la liste des clients de l’entreprise compte plus de 21 millions. Il n’y a que quelques grands noms de l’industrie, ce qui donne à Waste Management un avantage sur la concurrence en raison de sa taille. Cela donne également à l’entreprise la possibilité d’augmenter les prix sans risquer de perdre sa clientèle.

Waste Management a également pris des mesures pour accroître ses activités en acquérant de plus petites entreprises. Par exemple, la société a acheté Advanced Disposal fin octobre 2020. La transaction a élargi l’empreinte de Waste Management, car Advanced Disposal fournit des services de gestion et de recyclage des déchets à environ 3 millions de clients commerciaux, industriels et résidentiels dans 16 États de l’est du pays.

Les acquisitions, combinées à la croissance des volumes, ont entraîné une augmentation de plus de 20 % du chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre. Le bénéfice par action a également augmenté de manière significative, fournissant une preuve supplémentaire que Waste Management s’est remis de la pandémie.

L’entreprise a constaté l’impact de l’inflation des salaires dans son activité, mais Waste Management contribue à annuler ces pressions avec des augmentations de prix dans la plupart de ses contrats.

La collecte des déchets s’est avérée être une bonne affaire même en période de récession. La société a enregistré des résultats relativement stables au cours de la dernière récession. Le Covid-19 a eu un léger impact négatif sur les résultats de l’année dernière. Cependant, Waste Management devrait connaître un nouveau record de bénéfice par action pour 2021, témoignant de la qualité et de la nature résiliente des activités de l’entreprise.

Waste Management a lui-même une solide séquence de croissance des dividendes, ayant augmenté les distributions au cours des 18 dernières années. Le rendement de l’action s’établit à 1,4%. Waste Management a un ratio de distribution prévu pour 2021 de 47 %. La position de leader de l’entreprise dans son secteur, associée à des acquisitions stratégiques, devrait fournir des vents favorables continus aux activités de Waste Management, ce qui entraînera probablement une croissance future des dividendes.

Dernières pensées

L’examen des avoirs d’investisseurs bien connus peut fournir à l’investisseur moyen une liste d’entreprises de qualité parmi lesquelles choisir.

Microsoft, Walmart et Waste Management sont trois des positions les plus importantes du portefeuille de la Fondation Gates. Chaque nom est doté de multiples avantages concurrentiels qui distinguent les entreprises de leur groupe de pairs respectif.

Les trois actions ont des séquences de croissance des dividendes d’au moins 18 ans, ce qui signifie que chacune a augmenté son dividende pendant au moins une récession et une année d’impact de Covid-19.

Les rendements des trois actions sont faibles, mais chaque entreprise semble prête à rester solide, ce qui entraînera probablement une croissance continue des dividendes.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.