3 principales actions de soins de santé de premier ordre avec des dividendes sains

Le secteur de la santé est un excellent endroit pour trouver des entreprises de haute qualité qui produisent une croissance constante sur de longues périodes. En raison de la forte demande continue de soins de santé, il existe de nombreuses actions de premier ordre dans le secteur de la santé qui versent des dividendes aux actionnaires et qui croissent au fil du temps.

Les valeurs de la santé devraient voir leur croissance progresser, en raison d’une tendance démographique majeure: le vieillissement de la population américaine. On estime que plus de la moitié de la population américaine aura plus de 80 ans d’ici la fin de la décennie en cours. Cette tendance sera également observée dans de nombreux pays développés du monde entier.

Par conséquent, les investisseurs en revenus à la recherche de dividendes sûrs devraient considérer le secteur de la santé, et ces trois valeurs de la santé en particulier.

Les sociétés de premier ordre enregistrent souvent une croissance régulière de leurs bénéfices et de leurs dividendes sur de nombreuses années. Les entreprises dont il est question dans cet article se développeront probablement pour relever le défi de servir une population vieillissante.

Ces sociétés sont toutes des payeurs de dividendes fiables de longue date, avec deux d’entre elles à un an seulement de l’obtention du statut de roi des dividendes, alors que leurs stries de dividendes s’établissent maintenant à 49 ans. Les augmentations consécutives des dividendes annuels consécutifs de 10% et plus montrent que la société s’attend à une croissance significative du bénéfice par action.

Les investisseurs à la recherche d’actions de premier ordre dans le secteur de la santé de qualité devraient commencer par ces trois éléments:

Laboratoires Abbott (NYSE:ABT)

Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

Merck & Compagnie (NYSE:MRK)

Stocks de soins de santé: Abbott Laboratories (ABT)

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Abbott Laboratories est en affaires depuis la fin du 19e siècle et est devenu l’un des plus grands noms de la santé. Cette société de marché de 216 milliards de dollars réalise un chiffre d’affaires annuel de 35 milliards de dollars.

La société a vu une contribution massive des équipements de test liés à Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les ventes ont augmenté de plus de 35% au cours du dernier trimestre. En excluant les produits liés à Covid-19, les ventes ont encore augmenté de près de 8%, ce qui montre qu’Abbott Laboratories est plus qu’une histoire de Covid-19.

Le BPA devrait être d’au moins 5 $ en 2021, soit une croissance de 37% par rapport à l’année précédente. Pour le contexte, depuis 2013, quand Abbott s’est séparé AbbVie (NYSE:ABBV), Le BPA a un taux de croissance annuel composé de 7,8%.

Abbott a su s’adapter très rapidement aux défis de Covid-19 et récolter les fruits de la demande de diagnostic. Cela donne un aperçu de la capacité de l’entreprise à innover, ce qui devrait lui permettre de saisir la part de marché des produits dont les gens auront besoin en vieillissant.

L’innovation est la façon dont l’entreprise a pu augmenter son dividende pendant 49 années consécutives. Abbott a versé un dividende ininterrompu pendant près de 400 trimestres consécutifs.

Les actionnaires ont reçu une augmentation annuelle moyenne du dividende de 12,5% depuis 2013, la plus récente augmentation se traduisant par une augmentation de 25%. Avec un dividende annualisé de 1,80 $, l’action ABT a un taux de distribution attendu de 36%. Le ratio de distribution moyen est inférieur à 40% depuis 2013.

Abbott a une longue et riche histoire et a fait ses preuves dans la mise sur le marché des produits dont les consommateurs ont besoin. L’équipement de test associé à Covid-19 est emblématique de cette innovation. Abbott a capitalisé sur le succès et a récompensé ses actionnaires avec un dividende croissant pendant près de cinq décennies.

Tout aussi important, le ratio de distribution est extrêmement sain et laisse la place à la poursuite des augmentations de dividendes dans les années à venir.

Becton, Dickinson & Co. (BDX)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Becton, Dickinson & Co. est une autre société de dispositifs médicaux fondée à la fin des années 1890. La société est évaluée à près de 76 milliards de dollars et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020.

BD a pris de grandes mesures pour renforcer ses activités principales au cours des dernières années par le biais d’acquisitions. Sa plus récente a été l’acquisition de CR Bard fin 2017. Cette acquisition a considérablement enrichi l’offre de BD dans le domaine de l’intervention, notamment en vasculaire, en oncologie et en urologie.

L’achat de Bard pour 24 milliards de dollars a été principalement effectué au comptant, ce qui a limité la capacité de BD à accroître son dividende au cours des dernières années. Après plusieurs années de croissance des dividendes inférieure à 3%, les actionnaires ont reçu une augmentation de 5% à la fin de l’année dernière. Malgré une faible croissance au cours des dernières années, le dividende a un taux de croissance annuel composé de près de 9% au cours des 10 dernières années. La prochaine augmentation de BD marquera la 50e année consécutive de croissance des dividendes de la société.

Avec un dividende annualisé de 3,32 $ et un BPA prévu de 12,80 $ pour 2021, BD a un ratio de distribution projeté de 26%, inférieur au ratio de distribution moyen sur 10 ans de 31%. BD a été si efficace pour accroître son résultat net au fil des ans que son ratio de distribution de dividendes n’a pas dépassé le niveau de 35% depuis au moins 2011.

BD continue de faire évoluer ses activités et l’entreprise a récemment prouvé qu’elle n’avait pas peur de faire de gros achats pour étendre sa portée. Bien que l’ajout de Bard ait conduit à une croissance modérée des dividendes à court terme, les avantages à long terme de l’acquisition s’avéreront fructueux pour BD, d’autant plus que notre société vieillit.

Et avec ce catalyseur de croissance, combiné à un faible taux de distribution, les actionnaires de BD devraient continuer à voir un dividende en hausse.

Actions de santé: Merck & Company (MRK)

Source: Atmosphere1 / Shutterstock.com

Avec une capitalisation boursière avoisinant les 200 milliards de dollars, Merck & Company est l’une des plus grandes sociétés de soins de santé au monde. Merck a réalisé un chiffre d’affaires de 52 milliards de dollars en 2020.

Merck a plusieurs produits dans son portefeuille qui affichent de forts taux de croissance. Keytruda, qui est utilisé comme option de traitement de première intention dans plusieurs cancers différents, est l’un des principaux. Le produit a rapporté plus de 14 milliards de dollars en 2020 et pourrait atteindre un pic de ventes de l’ordre de 20 milliards de dollars. La croissance sera également tirée par de nouvelles indications.

Keytruda est bien protégé par brevet sur les marchés clés jusqu’à au moins la fin de cette décennie. Par exemple, Merck ne perdra pas la protection de son produit le plus vendu avant 2028 aux États-Unis, 2030 dans l’UE et 2032 au Japon.

Sans aucun doute, Keytruda est très important pour l’entreprise, mais Merck propose des produits supplémentaires qui sont également importants pour le succès futur. La gamme de vaccins de la société, mise en évidence par le vaccin HPV Gardasil, a affiché des taux de croissance solides. Gardasil a connu des défis liés à la pandémie en 2020, mais a constaté une forte demande sur des marchés clés tels que la Chine, qui a renoué avec la croissance au cours du dernier trimestre.

Merck maintient également une position de leader dans le domaine de la santé animale, ce qui permet une certaine diversification loin des produits pharmaceutiques et des vaccins.

L’historique des dividendes de Merck n’est pas aussi long que les autres noms de cet article, avec seulement neuf ans d’augmentation des dividendes. Le dividende a augmenté à un taux piéton de moins de 4% depuis 2010. Cependant, les deux dernières augmentations de dividende que les actionnaires ont reçues étaient toutes deux à deux chiffres.

Le nouveau dividende annualisé de 2,60 $ ne devrait consommer que 40% du BPA attendu de 6,58 $ pour l’année. Le ratio de distribution moyen de Merck depuis 2011 est de 46%.

En tant que l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, Merck a une taille et une échelle difficiles à égaler. La société devrait continuer à bénéficier de Keytruda car le médicament ne perdra pas sa protection par brevet avant la fin de cette décennie.

Le ratio de distribution des dividendes a été plutôt constant au cours des 10 dernières années. Le taux de croissance des dividendes a augmenté parallèlement à la croissance du BPA. Propulsés par un modèle d’entreprise solide, les investisseurs peuvent s’attendre à une augmentation des dividendes plus élevée.

À la date de publication, Bob Ciura était long stock MRK. Il n’avait pas (directement ou indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste indépendant en actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.