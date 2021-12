3 principales transactions boursières de la semaine du 13 décembre : JETS JWN TSLA

Autant j’aimerais présenter trois idées haussières, autant l’effondrement du marché de lundi ne le permet pas. Ma liste de surveillance est une mer de rouge, et les suspects habituels dégringolent. Les pièces de réouverture, les petites capitalisations, les actions de croissance autrefois appréciées et maintenant détestées – en baisse, toutes en baisse. J’ai scanné les meilleurs perdants de la session et j’ai trouvé beaucoup de fourrage pour de courtes idées. C’est donc là que nous nous concentrons sur les principales transactions boursières de cette semaine.

Je me concentre sur deux modèles principaux lors de la recherche de pièces courtes : les retracements baissiers et les cassures baissiers. La première consiste en une tendance à la baisse qui s’est ralliée plusieurs jours à une résistance aérienne. Il offre une entrée à faible risque pour sauter sur la tendance baissière. Cette dernière configuration est une action qui atteint un sommet ou qui a déjà tendance à baisser et qui tombe en dessous d’une zone de support critique.

Dans les deux cas, la prévision est pour plus de douleur dans le stock. Cela dit, voici trois transactions boursières tentantes pour les ours cette semaine.

FNB Jets mondiaux (NYSEARCA :JETS)

Nordstrom (NYSE :JWN)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Comme toujours, je proposerai un aperçu rapide du graphique suivi d’une stratégie intelligente de propagation d’options.

Principales transactions boursières : FNB Global Jets (JETS)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les compagnies aériennes sont au centre du commerce de réouverture. Et cela les rend particulièrement sensibles à l’actualité du Covid-19. La récente variante d’omicron a fait des ravages sur l’ETF Global Jets, faisant chuter les actions de 23% en un seul mois. Les prix ont franchi les principales zones de support en cours de route et ont signalé un élan croissant pour la tendance à la baisse. Le rebond qui a suivi n’a pas réussi à revenir au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours, créant un important pivot inférieur.

Avec des prix perdant près de 4% lundi, la prochaine étape descendante a commencé, et je pense que nous allons revoir le support précédent de 19,35 $. J’aime acheter des options de vente pour un jeu baissier rapide, étant donné le prix bas de l’action.

L’échange: Achetez le put de 20 $ de janvier pour 1 $.

Nordstrom (JWN)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Nous sommes loin de l’euphorie et de l’optimisme qui ont entouré les stocks de détail au premier trimestre. De nombreux détaillants autrefois appréciés sont détruits après avoir déclaré des revenus décevants. Les gros titres d’Omicron n’aident certainement pas non plus. Les actions de Nordstrom ont chuté de plus de 40% au cours du mois dernier. La tentative de rebond de la semaine dernière a lamentablement échoué et les prix ont atteint un autre niveau de support ce matin.

L’action JWN a clôturé la journée en baisse de 6%, et il n’y a pas beaucoup de résistance jusqu’à environ 17 $. Bien que vous puissiez acheter des options directement, je vais avec un écart de vente pour réduire le coût et améliorer la probabilité de profit.

L’échange: Achetez le spread de vente de 20 $/17,50 $ de janvier pour 1,20 $. Vous risquez 1,20 $ pour gagner 1,30 $ si JWN est inférieur à 17,50 $ à l’expiration.

Principales transactions boursières : Tesla (TSLA)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Tesla complète les principales transactions boursières de cette semaine avec une mauvaise pause de support. 1 000 $ sont restés fermes comme plancher essentiel au cours des deux derniers mois. Mais plus maintenant ! Les acheteurs n’ont pas été en mesure d’organiser une reprise miraculeuse à la fin de la journée, ce qui en fait la première clôture en dessous de 1 000 $ depuis octobre. Nous franchissons également la moyenne mobile sur 50 jours, de sorte que la vente d’aujourd’hui a un double impact.

La forte reprise du début de l’année n’a pas laissé grand-chose de support, donc le prochain arrêt de TSLA est probablement de 900 $. La perte de 5% d’aujourd’hui montre à quel point nous pourrions y arriver aussi rapidement. Compte tenu du prix élevé de l’action TSLA, les transactions sur spread sont indispensables ici.

L’échange: Achetez le spread de vente de 950 $/900 $ de janvier pour 21 $. Vous risquez 21 $ pour avoir le potentiel de gagner 29 $ si le TSLA tombe à 900 $.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !