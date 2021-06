3 principales transactions boursières de la semaine

le S&P 500 a atteint un autre record la semaine dernière, mais mon garçon, oh mon garçon, a réalisé que la volatilité avait chuté. Les lectures de volatilité historique sur 5 et 20 jours plombent les chiffres à un seul chiffre. Voilà à quoi ressemble le marasme de l’été. Mais ce n’est pas parce que le vaste marché est endormi que nous ne pouvons pas trouver d’opportunités sous la surface. Donc, aujourd’hui, nous partageons les trois principales transactions boursières à considérer.

Certains pourraient soutenir que l’accalmie de la volatilité est une raison de la baisse. Je leur rappellerais la sagesse conventionnelle qui met en garde contre la vente à découvert d’un marché terne. C’est plus dur qu’il n’y paraît. Jusqu’à ce que la tendance se retourne et que les niveaux de support échouent, je suggère de parier sur des modèles de pause comme ce que nous avons vu dans le S&P 500 récemment se résoudra plus haut.

Les choix d’aujourd’hui offrent beaucoup de diversification. Je suis allé là où les modèles m’ont conduit, et dans ce cas, j’ai trouvé un bon mélange d’industries complètement indépendantes.

Farfetch (NYSE :FTCH)

Groupe Blackstone (NYSE :BX)

Philip Morris (NYSE :PM)

Examinons de plus près chaque graphique de prix. Ensuite, nous allons construire un commerce d’options pour en tirer profit.

Meilleures transactions sur actions : Farfetch (FTCH)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Farfetch est une plateforme technologique basée à Londres pour l’industrie de la mode. Depuis leur introduction en bourse fin 2018, l’action est un aliment de base parmi la foule de croissance/d’élan. Cependant, cela n’a vraiment attiré l’attention des commerçants que l’année dernière après la pandémie. Il est finalement passé de 6 $ à 74 $ avant de battre en retraite.

Sa tendance baissière de février à mai était désagréable mais nécessaire pour secouer l’excès. Et maintenant, nous avons une nouvelle tendance haussière qui commence à se former. Après être repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, le FTCH a formé une configuration de base élevée se déclenchant ce matin. Le stock est déjà en hausse de 5% au fur et à mesure que je tape et pourrait être prêt pour une course à 60 $.

La volatilité implicite se situe au 2e centile de sa fourchette sur un an, ce qui fait des jeux à prime longue le choix de prédilection ici.

L’échange: Achetez l’écart d’achat haussier à 55 $ / 60 $ de juillet pour 1,10 $.

Groupe Blackstone (BX)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Certaines actions bancaires ont baissé au cours des deux dernières semaines en raison de la faiblesse des rendements obligataires. Mais tous les services financiers ne sont pas créés égaux. Qu’est-ce qui a été négatif pour JP Morgan (NYSE :JPM) et Banque d’Amérique (NYSE :BAC) n’a pas du tout nui au groupe Blackstone. La force relative est pleinement exposée ce matin. Alors que le secteur financier est en baisse de 1,2%, l’action BX est en hausse de 1%.

Blackstone a suivi une tendance supérieure à la hausse des moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 200 jours. Il y avait un motif de base propre et élevé à venir cette semaine qui se déclenche avec la pop d’aujourd’hui.

Les commerçants envisagent 100 $ comme prochain arrêt. La marque du siècle a tendance à agir comme un aimant lorsque les prix dépassent 90 $. Comme FTCH, BX propose des options moins chères. Cela, associé à sa tendance haussière constante, indique qu’un écart diagonal d’appel haussier est approprié.

L’échange: Achetez le call de septembre à 92,50 $ tout en vendant le call de juillet à 100 $ pour un débit net de 5,55 $.

Si BX pousse à 100 $ près de l’expiration de juillet, vous devriez pouvoir empocher un profit de 2 $ par spread.

Principales transactions boursières : Philip Morris (PM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Au cours du mois dernier, Philip Morris a développé une fourchette de négociation serrée au sommet de sa tendance. Et, jusqu’à présent en 2021, l’achat de cassures a été une source d’argent pour les commerçants jouant avec la compagnie de tabac. En tant qu’action de consommation de base, PM est le choix à faible bêta pour les principales transactions boursières de cette semaine. Si l’hyper volatilité de FTCH est trop folle pour vous, alors PM est une excellente alternative.

Avec la poussée de ce matin, Philip Morris est maintenant en hausse de 20% depuis le début de l’année. Et je ne vois aucun signe que les bons moments s’arrêtent. Le thème de la faible volatilité implicite se poursuit avec PM. Je préfère les transactions de flux de trésorerie aux transactions directionnelles pour deux raisons. Premièrement, la probabilité plus élevée fournit plus de résultats là où nous partons toujours avec un profit. Et deuxièmement, le stock est un moteur plus lent.

L’échange: Achetez le call de septembre à 97,50 $ tout en vendant le call du 23 juillet à 103 $ pour un débit net de 3,40 $.

Si PM se situe à près de 103 $ à l’expiration, vous réaliserez un profit de 2 $ par spread.

À la date de publication, Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

