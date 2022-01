3 principaux graphiques boursiers à acheter avant la nouvelle année

Les actions terminent une année record cette semaine. À moins de manigances de fin de journée, le S&P 500 devrait terminer 2021 avec un gain annuel de 27%. Avec une toile de fond aussi solide, ma liste de surveillance est jonchée de beaux graphiques à acheter.

Notamment, beaucoup sont prêts pour de nouveaux gains alors que nous commençons une nouvelle année. Je considère les trois principaux graphiques boursiers ci-dessous à acheter pour 2022.

Pour augmenter les chances de réussite, je lance un large filet. Plutôt que de se concentrer sur un seul secteur, la liste d’aujourd’hui comprend une entreprise automobile qui tire profit du mouvement des véhicules électriques, un poids lourd de la technologie et une valeur de croissance volatile qui devrait connaître une résurgence. Les deux premiers terminent l’année sur une bonne note, à quelques centimètres des nouveaux sommets de 52 semaines. Le troisième est un joker qui semble toucher le fond.

Gué (NYSE :F)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

Affirmer (NASDAQ :AFRM)

Nous examinerons de plus près chaque graphique de prix et déterminerons quels niveaux de prix doivent être dépassés avant d’appuyer sur la gâchette. Ensuite, je vais construire un commerce d’options intelligent pour capitaliser sur leur prochaine étape plus élevée.

3 principaux graphiques boursiers à acheter pour 2022 : Ford (F)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

2021 a été une année de transformation pour Ford. Le cours de son action est en hausse de 136%, portant les prix à des niveaux jamais vus depuis 20 ans. Les investisseurs ont applaudi l’amélioration des résultats de l’entreprise et son expansion continue dans les véhicules électriques. Ford a rétabli son dividende trimestriel après avoir interrompu le paiement pour la première fois l’année dernière lorsque la pandémie mondiale a torpillé l’économie.

Les actions Ford se redressent bien ce matin, en hausse de 1,5%. Cela les place à une distance frappante du plus haut de cette année et à l’extrémité supérieure de la récente fourchette de négociation. De plus, les moyennes mobiles de 20 jours, 50 jours et 200 jours sont toutes en hausse pour confirmer que les acheteurs dominent la tendance sur toutes les périodes.

Cela met en place un commerce de cassure net d’ici 2022. Les spreads d’achat haussiers offrent un risque limité et un moyen de jouer à faible coût. J’utiliserai les options de mars pour fournir une exposition jusqu’au premier trimestre.

L’échange: Achetez l’appel vertical 20 $/25 $ de mars pour 1,60 $.

Microsoft (MSFT)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

D’une certaine manière, 2021 a été l’année de la méga-capitalisation. Les grands indices boursiers ont présenté une volatilité si faible et sont restés proches de niveaux records tout au long de l’année parce que les avoirs les plus importants, comme Microsoft, ont refusé de baisser. Ils ont agi comme des valeurs refuges alors même que les actions de croissance, les SPAC, les petites capitalisations et d’autres domaines ont subi des baisses importantes.

Même maintenant, avec le S&P 500 et Nasdaq se terminant sur une note élevée, de nombreuses zones battues restent ainsi. Si vous voulez être à contre-courant et parier que l’action MSFT recevra sa prime l’année prochaine, allez-y. Pour l’instant, le graphique semble sain et je vois un commerce potentiel de rupture se profiler. Les deux derniers mois ont vu une forme de base latérale, avec un déclenchement possible de plus de 345 $.

Si les prix montent au-dessus, achetez des spreads d’achat.

L’échange: Achetez le bull call de mars à 345 $/365 $ pour environ 7,50 $.

3 principaux graphiques boursiers à acheter pour 2022 : Affirm (AFRM)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La troisième soumission pour les meilleurs graphiques boursiers d’aujourd’hui à acheter est un joker. Contrairement à ses prédécesseurs, Affirm se retrouve à la recherche d’un plancher à l’extrémité inférieure de son tableau des prix. C’est un titre très volatil qui a chuté de 50 % depuis le sommet du mois dernier. Auparavant, les actions avaient augmenté de 280% en six mois environ. Donc, si vous pouvez l’attraper lorsque les actions sont en faveur, des gains importants vous attendent.

Au cours des deux dernières semaines, l’élan de la tendance baissière s’est ralenti et un support se forme à la moyenne mobile de 200 jours. Si les prix peuvent grimper au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours, cela confirmerait davantage qu’un creux est atteint. À ce stade, je pense qu’un voyage rapide à 130 $ est dans les cartes. Pour être clair, attendez une hausse au-dessus de 109 $ avant d’appuyer sur la gâchette.

La volatilité vertigineuse fait des spreads la meilleure stratégie à utiliser.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier à 110 $/130 $ de février pour environ 6 $.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG F. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

