3 projets crypto pour envisager la montée du mouvement métavers

Ces dernières semaines, lorsque Facebook a annoncé qu’il changerait son nom en « Meta », cela a suscité un regain d’intérêt pour les projets de crypto-monnaie métaverse. Meta créera un métaverse de réalité virtuelle (VR) dans lequel les gens pourront socialiser ensemble à une échelle plus interactive qu’auparavant.

Il existe d’autres projets de métaverse et ils sont assez différents de Meta. Ici, la principale différence est l’utilisation de la blockchain. Le méta-métaverse devrait être contrôlé et maintenu par lui-même, ce qui est différent de ce qui est vu dans le méta-verse blockchain, où le contrôle du projet est réparti entre des milliers d’utilisateurs. C’est une chose puissante pour distribuer le contrôle car elle affaiblit l’entité unique en mettant le pouvoir entre les mains du plus grand nombre plutôt que de quelques-uns.

Les métavers sont devenus de plus en plus populaires auprès de millions de personnes à travers le monde, car il existe des possibilités infinies de savoir qui une personne peut être et ce qu’elle peut faire en elle. L’attrait de l’évasion est l’un des principaux facteurs qui poussent beaucoup à vouloir être une personne complètement différente de ce qu’ils sont dans le monde réel. Alors que nous entrons dans un nouveau monde métavers, de nombreuses grandes entreprises reconnaissent cette opportunité et avec Facebook montrant son intention de faire avancer ce secteur, cela ne fera qu’ajouter au financement que ce secteur reçoit alors qu’une nouvelle aube arrive sur ce qu’il peut faire. interaction en ligne.

Comparés à ceux de Meta, les projets de métaverse décentralisés donnent le pouvoir aux utilisateurs et ont un niveau de transparence beaucoup plus élevé entre eux et les développeurs eux-mêmes. Nous avons sélectionné 3 projets de métaverse basés sur la blockchain dont vous devriez envisager de tirer parti au fur et à mesure que le mouvement du métaverse monte en flèche.

#1 Le bac à sable (SABLE)

Le métaverse Sandbox (SAND) est un projet relativement nouveau. C’est un monde virtuel qui permet aux utilisateurs du monde entier de se socialiser dans un écosystème décentralisé. Il est également possible de gagner un revenu en achetant et en vendant des terrains, des produits de jeu et même des biens immobiliers. Ils utilisent leur propre devise SAND dans le jeu qui est échangée au sein de leur écosystème et peut être utilisée pour de nombreuses transactions au sein du métaverse.

Sa liste impressionnante de partenaires comprend des entreprises et des particuliers remarquables qui contribuent à accroître sa portée auprès des investisseurs. Les partenaires notables incluent celui de la société de jeux Atari, les artistes musicaux Snoop Dogg et Deadmau5, ainsi que la populaire émission de télévision The Walking Dead.

Actuellement, sa capitalisation boursière est inférieure à 2,5 milliards de dollars, ce qui signifie toujours qu’il existe un potentiel de croissance important pouvant être atteint à l’avenir au fur et à mesure que le projet se développe.

https://coinmarketcap.com/currencies/the-sandbox/

#2 Décentraland (MANA)

Decentraland (MANA) est l’un des projets de métaverse les plus populaires, ayant connu du succès pendant une longue période. Cela a suscité beaucoup d’intérêt continu pour leurs développements en raison de la conviction que de nombreux investisseurs ont eue dans l’équipe de développement. Ils utilisent également un aspect social de la réalité virtuelle, très similaire à ce que Meta (Facebook) utilisera, et se combinent avec la technologie blockchain pour créer un métaverse vraiment décentralisé et transparent. Decentraland utilise également sa propre monnaie de jeu, MANA, qui peut être utilisée à diverses fins telles que des terrains, des objets de jeu et même des noms d’utilisateurs. Ceux-ci peuvent être achetés et vendus, qui peuvent ensuite être directement liés à la monnaie fiduciaire, où les utilisateurs peuvent gagner un revenu réel en jouant au jeu.

Dans le métaverse, les utilisateurs peuvent créer leur propre avatar qui permet des possibilités infinies qu’une personne peut réaliser. C’est l’un des aspects qui attire tant de gens vers des projets de métaverse, c’est-à-dire la capacité d’une personne à être qui elle veut être, libre des limitations du monde réel.

La capitalisation boursière actuelle (MANA) de Decentraland se situe autour de 5 milliards de dollars, ce qui est un peu plus du double de la capitalisation boursière de The Sandbox, donc il n’a peut-être pas autant de place pour une croissance future, mais il est cependant beaucoup plus établi dans le métavers. secteur. ce qui signifie qu’il a un niveau de support beaucoup plus stable.

https://coinmarketcap.com/currencies/decentraland/

#3 JEDSTAR DeFi (JED) et GameFi (KRED)

La troisième option pour les projets de métaverse que vous devriez envisager d’ajouter à votre portefeuille est JEDSTAR. Ce projet est un projet de crypto-monnaie beaucoup plus récent (2021) qui est un DECO à 3 jetons pour DeFi (JED), GameFi (KRED) et Governance (ZED).

Ils ont actuellement lancé leur jeton DeFi JED et leur jeton GameFi KRED sera bientôt lancé. JEDSTAR utilisera KRED pour son prochain jeu de cartes à collectionner (CCG), son jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) métaverse et sera utilisé pour l’échange de contenu de jeu sur sa place de marché NFT AGORA qui soutiendra l’écosystème. des deux jeux.

JEDSTAR prend non seulement en charge les aspects basés sur la cryptographie, mais arrive également sur les plates-formes de jeux non cryptographiques, comme avec sa dernière annonce de partenariat avec Skill Gaming pour STARDOME. Ce sera la première monnaie en tant que service (CAAS) au monde où les utilisateurs pourront convertir directement leur fiat en KRED et vice versa. Cette initiative influencera directement l’adoption massive des crypto-monnaies, puisqu’elle supprime les obstacles habituels que les utilisateurs doivent surmonter pour se convertir les unes dans les autres.

Ils ont déjà annoncé leurs partenariats initiaux avec Chainlink, Skill Gaming, FRAG Games et Remote Control Productions et d’autres devraient être annoncés à mesure que le projet évolue.

Ayant reconnu que les jeux sont l’un des moyens les plus appropriés pour aider à augmenter le pourcentage d’adoption de la cryptographie, cela contribuera à augmenter l’adoption actuelle de 4%, car environ 40% du monde joue aux jeux vidéo. C’est l’une des options les plus appropriées pour aider à augmenter l’adoption massive, car une grande majorité de ces 40% sont déjà habitués à utiliser des pièces de monnaie dans le jeu sous une forme ou une autre. La différence qui persiste actuellement avec de nombreuses sociétés de jeux AAA est qu’il ne s’agit que d’une voie à sens unique en termes de conversion de la monnaie fiduciaire en monnaie du jeu. Fiat est utilisé pour acheter du contenu dans le jeu, mais si un utilisateur avait de la monnaie dans le jeu sur son compte qu’il souhaitait reconvertir en fiat, il ne pourrait pas le faire car le modèle commercial actuel ne le lui permet pas. donc. JEDSTAR s’est rendu compte qu’il existait une lacune sur le marché des plateformes de jeu et a donc pris des mesures pour simplifier le processus de pièces de monnaie dans le jeu, ce qui aidera à réécrire qui devrait contrôler vos finances dans le jeu grâce à son association avec Skill. Un jeu qui compte environ 30 000 utilisateurs.

KRED aura une pré-vente publique sur le site Web de JEDSTAR au quatrième trimestre, permettant aux utilisateurs d’acheter le jeton à un prix réduit avant le lancement public plus tard dans l’année.

Étant donné que JEDSTAR est un projet beaucoup plus jeune, les investisseurs ont la possibilité de participer à un pourcentage de croissance beaucoup plus élevé que les projets de métaverse déjà établis The Sandbox et Dectraland. JEDSTAR ne cherche pas seulement à être un métavers, mais un projet à multiples facettes qui vise à augmenter l’adoption massive des crypto-monnaies grâce à la mise en œuvre de divers cas d’utilisation pour que KRED dans l’industrie du jeu gagne.

https://jedstar.app/

