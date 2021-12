3 projets qui prouvent que Zuckerberg est un super-vilain

Nous avons tous entendu parler du projet de réalité virtuelle avec lequel Facebook (désolé, Meta) veut nous piéger encore plus dans son jardin. Mais au cas où vous n’auriez pas trouvé l’annonce assez dérangeante, voici 3 projets abandonnés par Facebook Meta qui démontrer clairement que Zuckerberg est un super-vilain.

Alors que tout le monde compare Jeff Bezos avec Lex Luthor et Elon Musk avec le Hank Scorpio des Simpsons (on demande déjà directement à Musk dans les interviews s’il est un super-vilain), ici, nous sommes clairs que le cheval gagnant est Mark Zuckerberg.

Chaque chose qu’il présente est plus dérangeante que la précédente et, à titre d’exemple, ces 3 projets abandonnés par Facebook qui prouvent que Zuckerberg est un méchant de bande dessinée.

1. Bâtiment 8, le laboratoire secret démantelé

En avril 2016, Zuckerberg a annoncé que Facebook investirait des millions dans la diversification de ses activités dans le matériel informatique et a engagé Regina Dugan pour diriger cet effort.

Dugan est célèbre dans les cercles technologiques pour son travail à la DARPA (l’agence nord-américaine de projets de recherche avancée pour la défense) et a obtenu devant le « Building 8 », un laboratoire top secret qui hébergerait des initiatives de robotique, d’intelligence artificielle ou de réalité virtuelle.

Au cas où ces deux détails ne semblent pas être le début d’un film de série B, rappelons-nous que Zuckerberg est un homme qui veut lire dans nos pensées, littéralement, et le travail pour cela a commencé dans le bâtiment 8.

On sait peu de choses sur ce qui s’est passé dans ses murs, auxquels vous deviez accéder avec une escorte même si vous faisiez partie de l’entreprise. Cependant, de temps en temps, des nouvelles aussi rassurantes que la déconnexion de deux intelligences artificielles fuyaient, qui commençaient à communiquer entre elles dans une langue que les scientifiques ne comprenaient pas.

Nous savons que la presse l’a déformé et que ces choses se produisent généralement avec les IA (ce qui ne nous dérange pas le moins du monde), mais le fait est que, 17 mois plus tard, il ne restait plus rien du bâtiment 8.

Dugan est parti pour des raisons peu claires et Facebook a transféré des projets qu’il n’avait pas à tuer par le feu vers d’autres divisions.

2. Le projet Libra, la crypto-monnaie de Facebook

En juin 2019, dans le feu de la fièvre Bitcoin, Facebook a présenté son projet de crypto-monnaie, Libra. Avec cela, Zuckerberg a montré encore plus clairement qu’il en voulait à notre argent.

Facebook vit des données et le plus juteux est de savoir comment vous dépensez et sur quoi. Ce projet voulait impliquer des géants de l’industrie, comme Stripe ou VISA, mais il a aussi attiré l’attention des législateurs.

Et là, tout a commencé à mal tourner. Face aux questions les plus élémentaires de légalité, de confidentialité, etc., les rapports et objectifs de Facebook semblaient peu clairs.

Quelques mois plus tard, commence l’abandon de partenaires, dont VISA et Mastercard, qui a donné le coup de grâce à la Balance. Apparemment, ils doutaient de la capacité du répondre aux attentes légales. À ce moment-là, d’autres sociétés, comme Ebay, avaient déjà dit : Non, sortons d’ici.

3. L’« Instagram pour les enfants »

Le défilé d’informateurs de Facebook et de rapports divulgués est un filet constant. Dans l’un d’eux, l’entreprise a reconnu que Instagram c’était négatif pour la santé mentale, en particulier chez les adolescentes.

Et que faites-vous si vous êtes Zuckerberg et que vous lisez ça ? Tu caresse ton menton et tu penses que ce serait une bonne idée de l’étendre et faire un « Instagram pour les enfants ».

Le projet a été mis au congélateur alors que les révélations maléfiques continuent de s’accumuler et cela ne semble pas être le bon moment. Un projet qui faisait référence à ces 10 à 12 ans comme « Une richesse inexploitée ».

Parce que c’est ainsi qu’une personne normale, et non un super-vilain, qualifie les enfants de « richesse inexploitée ».