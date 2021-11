3 QB sur lesquels parier avant la semaine 10

Kyler est une décision de temps de jeu à l’approche de la semaine 10 alors qu’il soigne une blessure à la cheville qui l’a tenu à l’écart de la victoire de l’Arizona lors de la semaine 9 à San Francisco. La victoire a mis les Cardinals à 8-1 cette saison, leur donnant le meilleur bilan de tout le football.

Le jeu électrisant de Murray au début de la saison l’a immédiatement poussé dans les discussions MVP. Et tandis que l’équipe a continué à gagner, son jeu particulier a commencé à ralentir un peu. En fait, la dernière fois que nous avons vu Murray, c’était contre les Packers de Green Bay, une défaite dans laquelle il a terminé sans aucune passe de touché et deux interceptions. Autre contexte, il a été détenu à moins de 300 verges par la passe à chaque match depuis la semaine 3 de la saison et a été essentiellement sur un non-facteur de course au ballon.

Si Murray est capable de jouer lors de la semaine 10 contre les Panthers de la Caroline, espérons-le, il est en assez bonne santé pour être le joueur électrisant qu’il était plus tôt dans la saison. Il est attendu pour une grosse semaine et ses cotes de +450 pourraient avoir besoin d’un coup de pouce.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Miles Bridges et Obi Toppin ont échangé des dunks de moulins à vent pendant un match et c’était tellement génial