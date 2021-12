Avec un gain de 74,13% au cours des 7 derniers jours, le token NEAR est l’un des acteurs les plus en vue du marché cette semaine, sera-ce une bonne crypto-monnaie à acheter ?

Au moment de la rédaction de cet article, le protocole NEAR se négocie à 14,71 $, accumulant une légère perte de 4,32% au cours des dernières 24 heures, tandis qu’une petite correction se développe.

Sa capitalisation boursière est de 8 741 millions de dollars, ce qui en fait le 24e du classement Crypto Online.

3 raisons d’acheter le token NEAR

1. Réseau évolutif et tarifs stables

Le principal attrait du réseau NEAR est son protocole de preuve de participation pour la validation des transactions, appelé Nightshade. Le but de ce système de validation est de maximiser l’évolutivité de cette blockchain, tout en maintenant les coûts d’exécution des opérations stables.

NEAR est conçu pour que différentes applications décentralisées puissent être développées sur ce réseau. Offrir une structure évolutive, mais avec des tarifs commerciaux stables, est la clé d’une adoption croissante et d’une augmentation des projets disponibles.

2. Des partenariats importants et un écosystème en croissance

Récemment, le prix de ce token a fortement augmenté, grâce à l’annonce d’un partenariat avec Terra, afin que le token UST soit compatible avec le protocole NEAR.

TOP PLATEFORME PAR TVL CROISSANCE AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS « @NEARProtocol lance un programme de subventions écosystémiques de 800 millions de dollars. » mentionné par @CoinDesk et de nombreux grands canaux médiatiques. Aussi, avec le lancement de nouveaux projets DeFi, nous attendons le boom de TVL sur l’écosystème NEAR ! pic.twitter.com/eSmYvJSOyL – NEAR Daily (@NEAR_daily) 26 octobre 2021

Mais ce n’est pas le seul réseau avec lequel NEAR est compatible. Actuellement, il fonctionne également avec la blockchain Ethereum, Polkadot et Cosmos, le tout dans le but d’améliorer la communication entre les différents réseaux et de rendre le marché de la cryptographie plus accessible.

NEAR est l’un des réseaux à la croissance la plus rapide en 2021, grâce à son puissant protocole Nightshade, qui a attiré l’attention des développeurs.

La croissance de cette blockchain s’est accélérée ces derniers mois, alors que divers fonds de financement sont lancés. Le plus récent a été lancé en octobre, et disposait d’un total de 800 millions de dollars pour financer des projets.

Certaines applications décentralisées à croissance rapide telles que DODO, Aurora ou Pulse ont été financées par ces fonds.

3. Forte tendance haussière

Le positivisme observé autour du projet NEAR se reflète dans le prix de son jeton natif, donc si vous faites confiance à ce protocole, vous pourriez envisager d’acheter sa devise native.

Après l’annonce du partenariat avec Terra, le prix du token NEAR a très fortement bondi à la hausse. Il a franchi une résistance immédiate, située à 11,88$, s’échappant d’un côté fort et reprenant la tendance moyen/long terme.

Désormais, le cours devrait remonter dans les prochaines heures/jours pour marquer un nouveau maximum historique.

Le nouvel élan ne fait que commencer. Si ce nouveau rallye montre une force au moins un peu similaire à celle de la dynamique précédente, alors nous pourrions bientôt voir un nouveau record assez loin du prix actuel.

Pour penser aux ventes, il faut franchir le support à 7,29$, et pour le moment c’est un scénario très improbable.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

