3 raisons d’acheter le token XDC Network

Avec une hausse de 11,92% au cours des 7 derniers jours, le token de la plateforme XDC Network est l’un des mieux performés récemment dans le top 100 du marché, c’est peut-être la première fois que vous en entendez parler, vous devriez lire ceci pour savoir pourquoi ce serait une bonne idée de l’acheter.

Au moment d’écrire ces lignes, XDC se négocie à 0,08 $. Sa capitalisation boursière est de 1 045 millions de dollars, ce qui en fait la 88e place du classement Crypto Online. L’offre en circulation est de 12 305 millions et pour le moment, il n’y a pas de limite d’approvisionnement.

Cette crypto-monnaie a été créée par Xinfin, une entreprise de technologie de blockchain hybride qui propose des services pour optimiser le commerce international et la finance pour les entreprises.

Le réseau XDC est conçu pour prendre en charge les contrats intelligents et est capable de valider instantanément les blocs.

Avec la vision de créer un réseau hautement évolutif, la blockchain XDC utilise un protocole Delegated Proof of Stake (XDPoS).

1. Haute efficacité

La blockchain XDC se caractérise par l’utilisation d’un protocole extrêmement efficace, qui profite du pouvoir de vote des parties intéressées, pour résoudre les problèmes de consensus de manière juste et démocratique.

Le protocole hybride XDPoS permet la numérisation, la tokenisation et le règlement instantané des transactions commerciales, grâce à la grande efficacité et à la réduction de la dépendance à des infrastructures complexes pour effectuer les opérations.

Pour vous donner une idée de la puissance de ce réseau, alors que Bitcoin traite entre 3 et 6 transactions par seconde, XDC peut dépasser les 2 000 transactions par seconde, ne dépensant que 0,0000074 térawattheures.

Tableau comparatif des performances des réseaux BTC, ETH et XDC. Source : XinFin.

2. Associations importantes et cotation sur diverses bourses

La croissance du réseau XinFin s’accélère de plus en plus, car il gagne des alliances et des parrainages importants. Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessous, XDC a établi des partenariats avec des organisations importantes telles que Circle, Copper ou Nanyang Technological University.

Associations XinFin. Source : XinFin.

Vous pouvez acheter le token XDC sur plusieurs des plus grands échanges du moment, tels que KuCoin, HitBTC ou Changelly PRO. Les inclusions sur les échanges décentralisés SimpleSwap, Simplex et GlobianceDEX ont également favorisé le positivisme.

Récemment, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles ce jeton pourrait être répertorié sur l’échange Coinbase. Si cela se produit, cela pourrait être une excellente nouvelle pour ceux qui investissent dans cette devise.

3. Forte tendance haussière du jeton XDC

Enfin, lorsque nous examinons le tableau des prix mensuels, nous voyons clairement que les acheteurs sont la force dominante.

Actuellement, le jeton XDC effectue une correction pertinente après une forte dynamique, et malgré le fait que bon nombre de ces types de chutes font peur, c’est vraiment le meilleur moment pour acheter pour des mains fortes.

Le prix est stationné au-dessus d’une zone de support majeure autour de 0,078 $ et a laissé un rejet de prix bas.

Bien que les haussiers n’aient toujours pas confirmé qu’ils avaient repris le contrôle, le manque de détermination des vendeurs peut être un bon signe avant-coureur que l’élan pourrait suivre.

Au cas où le support à 0,078 $ serait perdu, cela ouvrirait la voie à la vente au plus bas de 0,056 $. Pour le moment, ce n’est pas le scénario le plus probable ; Mais même si c’était le cas, la forte tendance haussière précédente pourrait défendre le prix rapidement.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

