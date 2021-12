3 raisons d’acheter Sushi Token

Le marché de la cryptographie continue d’augmenter et certains participants en profitent plus que d’autres. Le jeton Sushi fait partie de ceux qui en profitent pour gagner fortement au fur et à mesure que le positivisme se répand. Serait-ce une bonne idée d’acheter cette pièce?Découvrez-le ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, SUSHI se négocie à 8,83 $, accumulant une petite perte de 1,73% au cours des dernières 24 heures. Cependant, il maintient un excellent gain de 63,6% au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 1 186 millions de dollars, ce qui en fait la 86e place du classement Crypto Online.

Voyons maintenant quelques raisons d’acheter cette crypto-monnaie.

3 raisons d’acheter des jetons SUSHI

1. Revenu passif

Mettons-nous d’abord en contexte. Le jeton Sushi est natif d’une plate-forme DeFi appelée Sushi Swap, un échange de crypto-monnaie décentralisé, qui fonctionne grâce à un protocole appelé Automated Market Maker (AMM).

Cet échange fonctionne à partir de pools de pièces créés par les mêmes utilisateurs. Les gens déposent leurs actifs cryptographiques pour fournir des liquidités à la plate-forme, afin d’obtenir des récompenses payées en SUSHI.

Le système de récompense est simple, les utilisateurs déposent leurs pièces dans les pools, et lorsqu’ils sont utilisés pour effectuer des échanges, ils reçoivent alors un pourcentage pour les frais de transaction.

C’est sans aucun doute le principal attrait de ce DeFi. Il est similaire à beaucoup d’autres, mais c’est l’un des premiers créés dans ce segment, et bien qu’étant un pionnier, il a dû faire face à un grand obstacle, sa trajectoire l’a conduit à devenir le troisième plus grand échange décentralisé sur le réseau Ethereum.

2. Les baleines accélèrent leur vitesse d’achat

La récente augmentation importante du prix du jeton Sushi était le résultat d’achats importants effectués par les baleines, ce qui montre un biais à la hausse de la part de ces grands participants.

Selon une analyse de Santiment, les baleines avec plus de 100 000 SUSHI ont accumulé 9,7 % de l’offre totale depuis le 1er novembre.

Le positivisme autour de cette pièce semble être alimenté par la rumeur selon laquelle Daniele Sestagalli, une figure éminente de l’espace DeFi, fera partie de l’équipe derrière Sushi Swap.

Le fait que des mains fortes accumulent plus de pièces est un très bon signe de force, car ces participants entrent généralement sur le marché avec une vision à moyen/long terme, après avoir mené une analyse exhaustive de l’opportunité.

3. Scénario technique haussier

Dans le graphique hebdomadaire du jeton SUSHI, nous voyons comment le prix est resté bloqué dans un grand canal descendant, depuis la mi-mars, alors qu’une importante correction se développe.

Il est clair que la tendance à court terme est baissière depuis longtemps ; Cependant, si nous regardons vers la gauche, nous pouvons voir que la force dominante est clairement haussière, donc la baisse des derniers mois n’est rien de plus qu’une simple pause avant de chercher à accumuler des gains plus élevés.

Si cette lecture est correcte, alors le jeton Sushi devrait bientôt percer le haut du canal et commencer la recherche de nouveaux sommets historiques.

Nous pouvons encore voir quelques ventes supplémentaires à court terme. Le moyen de confirmer que la tendance majeure a repris est de voir la résistance à 12 $ être franchie.

Graphique hebdomadaire‌ du token Sushi vs Tether US.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

Toutes vos ‌publications‌ sont de caractère‌ informatif, pourquoi en aucun cas‌ ne devrait être appliquée‌ comme évaluation‌de‌investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport