3 raisons d’éviter le stock SPCE malgré le vol d’essai réussi

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) le stock a eu une année sauvage jusqu’à présent. Mais, bien sûr, des fluctuations sauvages sont à prévoir, d’autant plus que le stock de SPCE opère dans l’industrie de l’exploration spatiale.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Cette industrie n’a jamais été aussi chaude, grâce aux milliardaires qui se sont concentrés sur elle comme un autre secteur à forte croissance. Richard Branson, Elon Musk et Jeff Bezos sont tous en compétition pour privatiser l’exploration de l’espace habité.

En particulier, Musk EspaceX et celle de Bezos Origine Bleue ont été à la gorge les uns des autres. En effet, les milliardaires ont créé leur entreprise à peu près à la même période.

Cela dit, SpaceX a une longueur d’avance sur la concurrence. Il a fait voler une fusée en orbite pour la première fois en 2008. La NASA et le Pentagone ont également attribué à la société des contrats lucratifs.

Pendant ce temps, bien que Blue Origin se soit déplacé plus lentement, il a fait voler son véhicule New Shepard dans l’espace 15 fois et se prépare à effectuer sa première mission avec des humains. De plus, Bezos a annoncé qu’il quitterait son poste de PDG de Amazon (NASDAQ :AMZN) Plus tard cette année. Beaucoup pensent que cette décision lui permettra de se concentrer sur Blue Origin.

Mais bon, cet article n’est-il pas sur Virgin Galactic ?

Eh bien, oui, mais il y a peu de nouvelles positives à rapporter sur la fin de Virgin. En décembre, la société a tenté un vol d’essai de l’avion spatial SpaceShipTwo Unity, mais cela a été interrompu après des difficultés techniques.

Récemment, cependant, l’action SPCE a bondi. C’était après que la société a annoncé que son prochain test visait le week-end prochain, après l’achèvement d’un examen de maintenance. Ce vol a été un succès, entraînant une hausse du stock la semaine dernière.

Cependant, cela signifie-t-il que les problèmes qui affligent cette entreprise sont terminés ? Pas de loin.

Stock SPCE et la réalité de l’investissement dans l’exploration spatiale

L’année dernière, nous avons vu une pléthore de nouvelles stratégies d’investissement prendre tout leur sens. Challengers du véhicule électrique (VE), le marché SPAC et un récent Reddit– la frénésie induite se sont toutes combinées pour propulser les marchés dans une incroyable course haussière. L’exploration spatiale a également bien fonctionné. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas assez d’entreprises dans ce domaine, mais c’est un domaine à forte croissance où l’on peut gagner beaucoup d’argent.

En fait, Morgan Stanley prédit que l’industrie spatiale mondiale pourrait générer plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2040, contre 350 milliards de dollars aujourd’hui. Donc, il n’y a pas de surprises pour lesquelles les secteurs public et privé se bousculent pour obtenir une part de l’action. Mais, malgré tous les progrès réalisés par les entreprises spatiales privées, la réalité est que la SPCE est vraiment la seule option dans laquelle les investisseurs doivent investir.

Vrai, Boeing (NYSE :BA) et Northrop Grumman (NYSE :CNO) ont certains segments liés à l’espace et à l’exploration spatiale. Cependant, ce ne sont pas les principales sources de revenus pour leurs entreprises. Cela dit, puisqu’ils ont de multiples métiers sur lesquels ils peuvent s’appuyer, ils ne souffrent pas non plus des inconvénients d’être un pure play. Virgin Galactic le fait.

Relation avec le groupe Virgin élargi

Il est facile d’oublier combien de chapeaux Sir Richard Branson porte. Le milliardaire a été entrepreneur pendant la majeure partie de sa vie, poursuivant ses premières entreprises à l’adolescence. Ses grandes entreprises, telles que Virgin Atlantic, Virgin Money et Virgin Media, ont toutes d’autres actionnaires importants. Mais ne vous y trompez pas ; Branson est le moteur de ces marques.

Les investisseurs font confiance à la marque Branson et c’est une grande raison pour laquelle ils ont afflué vers Virgin Galactic lorsqu’elle est devenue publique en 2019. Cependant, ce que de nombreux investisseurs n’ont peut-être pas réalisé, c’est l’étendue de sa relation avec les différentes entités de Groupe vierge.

Maintenant que Branson a vendu plusieurs fois les actions de SPCE pour financer ses autres entreprises, les actionnaires commencent à le comprendre. Dans l’ensemble, Branson a vendu pour 650 millions de dollars d’actions SPCE au cours de la dernière année pour financer d’autres entreprises en difficulté du groupe. Le secteur aérien, en particulier, a connu une période très difficile; tout comme l’espace plus large, il a lutté contre une dette croissante et une demande inexistante en raison de la pandémie.

Bien sûr, il faut donner crédit là où c’est dû. Aux États-Unis, l’industrie du transport aérien a été fortement stimulée par le gouvernement en raison d’importants plans de sauvetage de plusieurs milliards de dollars. Virgin Atlantic ne l’a pas fait.

Si les marques Virgin continuent de lutter dans l’ensemble, cependant, attendez-vous à ce que Branson continue de vendre des actions SPCE pour financer une reprise.

Les financiers ont besoin d’un lifting

En fin de compte, tout se résume à des chiffres.

Peu importe à quel point la spéculation est intégrée sur les marchés, si une entreprise ne publie pas les données financières dont elle a besoin pour réussir, il y a peu de chances qu’elle réussisse à long terme.

Au cours des cinq derniers trimestres, Virgin Galactic a fait état de quatre mauvaises surprises. Par exemple, dans les derniers résultats trimestriels, il a déclaré une perte nette de 130 millions de dollars, contre une perte nette de 377 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

C’est un bon résultat. Mais si on creuse un peu plus, il y a deux statistiques inquiétantes. Il s’agit des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) de 45 millions de dollars (contre 27 millions de dollars pour la période de l’année dernière) et des dépenses de recherche et développement (R&D) de 36 millions de dollars (contre 34 millions de dollars au premier trimestre de 2020) .

Au quatrième trimestre, la société a déclaré des dépenses de R&D de 41 millions de dollars (contre 46 millions de dollars au troisième trimestre de 2020) et des frais de vente et d’administration de 33 millions de dollars (contre 31 millions de dollars au troisième trimestre de 2020).

Vous pouvez probablement sentir la tendance qui se développe ici. Les dépenses de R&D – qui sont l’élément vital d’une société d’exploration spatiale – sont pour la plupart en ligne ou en baisse. En revanche, les coûts administratifs sont à la hausse. Ce sont les dépenses qui devraient diminuer.

Bien sûr, le stock SPCE étant encore relativement récent, nous n’avons pas plusieurs rapports trimestriels pour faire une évaluation plus ferme ici. Cependant, les chiffres que nous avons ne sont pas du tout encourageants.

Mieux vaut rester à l’écart du stock SPCE

Reste à savoir si l’exploration spatiale deviendra ou non la prochaine frontière du monde de l’investissement. Mais même si vous voulez investir dans l’espace, vous devez choisir une entreprise qui se porte bien et qui est une priorité absolue pour la direction.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, Bezos a récemment annoncé qu’il quittait son poste de PDG d’Amazon cet été. Donc, naturellement, il aura probablement plus de temps pour se concentrer sur les objectifs de Blue Origin.

Ce n’est cependant pas un luxe que Branson peut se permettre lorsqu’il s’agit de son plus grand groupe. Entre les aspects financiers de Virgin Galactic et la nature de la bête avec Virgin Group, je pense qu’il vaut mieux rester à l’écart des actions SPCE aujourd’hui.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.