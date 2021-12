3 raisons pour lesquelles 2022 sera inoubliable

du groupe Birch Gold :

Après l’année folle que nous venons de vivre, une bonne question à se poser est la suivante : à quoi ressemble l’économie américaine à l’approche de l’année prochaine ?

Pour y répondre, cet article examinera trois secteurs en examinant l’activité économique (y compris Wall Street), la situation de l’inflation, et bien sûr or physique.

Alors préparez-vous, car si cela se déroule comme nous le craignons, la tempête économique à l’horizon est dans moins d’une semaine.

Nous y voilà…

Les économistes n’arrivent toujours pas à appréhender un marché astronomiquement surévalué

C’est incroyable combien de temps un virus peut être blâmé pour les « malheurs économiques ». Mais c’est exactement ainsi que les économistes ont résumé 2021 :

L’activité économique américaine a repris en 2021 après une année marquée par des blocages et des commandes de maintien en place, le rebond étant alimenté par une combinaison de mesures de relance monétaire et budgétaire, ainsi que par des dépenses de consommation fermes. Cependant, dans ce contexte, le second semestre de cette année en particulier a vu une économie aux prises avec des contraintes du côté de l’offre et des pressions croissantes sur les prix. Les inquiétudes persistantes concernant le virus se sont aggravées avec une demande toujours élevée pour faire monter l’inflation.

Lorsque le gouvernement distribue gratuitement des fonds de relance et impose également un moratoire sur les paiements hypothécaires, il serait naturel de s’attendre à une augmentation de la demande des consommateurs pour des produits et services en conséquence. (Avec une petite manie du marché pour faire bonne mesure.)

Mais penser que ces pressions et cette demande allaient s’atténuer au début de l’année prochaine, comme l’ont supposé ces mêmes économistes, s’est avéré compliqué par la nervosité d’Omicron.

Du même article :

Goldman Sachs: L’émergence de la variante Omicron augmente les risques et l’incertitude pour l’économie qui prévoit que le PIB augmentera de 3,8% en année pleine en 2022, soit une baisse par rapport au clip de 4,2% enregistré précédemment. Banque d’Amérique L’économiste Michelle Meyer : Nous pensons que 2022 sera celui d’un rééquilibrage, bien que progressivement… Cela devrait atténuer une partie de l’inflation, mais pas assez rapidement. Wells Fargo: Les contraintes d’approvisionnement s’atténueront progressivement au cours des deux prochaines années.

Ils se concentrent naturellement sur les problèmes d’approvisionnement, le virus (encore ou peut-être encore) et un ralentissement imminent en 2022.

Un nouveau rapport de S&P Global qualifie les problèmes de chaîne d’approvisionnement de « la plus grande pierre d’achoppement pour l’économie américaine ». Ce même rapport résume ses perspectives économiques pour 2022 comme « une croisière à basse altitude ».

Certains des résultats notables incluent :

La croissance du PIB semble au mieux lente, car l’inflation ne redescendra pas jusqu’au taux cible de la Fed (2%, au cas où vous l’auriez oublié) avant la fin de 2023 au mieux. Le potentiel pour un total de six hausses de taux d’intérêt d’ici 2024.

Mais peut-être la chose la plus intéressante à propos de toutes ces prévisions est qu’elles semblent ignorer les signaux de Wall Street. A savoir, que le marché boursier est encore largement surévalué.

Retour à la moyenne, l’irrésistible « loi de la gravité financière » menace de faire retomber le marché sur Terre, comme il l’a fait lors de l’éclatement de la bulle Internet 1999-2001. Ce serait une baisse de quelque part entre 40-60%. Pas une « correction », pas un « marché baissier » – nous parlons de « gens qui sautent des bâtiments » mal.

Jetez un œil à ce graphique montrant les valorisations boursières maintenant presque aussi faussées qu’elles l’étaient à la veille du dernier véritable krach…

Bien sûr, deux autres signaux pointent également vers un marché surévalué comme une flèche au néon.

le Indicateur de buffet continue d’augmenter, son ratio valeur marchande/PIB se situant à 213% (Buffet pense que plus de 120% est dangereux).

le Modèle de ratio cours/bénéfice S&P 500 est également bien en dehors de sa gamme saine. Il se situe actuellement à seulement 90 % au-dessus de sa moyenne historique, dangereusement proche du territoire du crash des dot-com.

Donc, pour résumer, selon les informations à ce jour, l’économie américaine peut s’attendre à une croissance lente, à l’anxiété liée aux virus et à un marché surévalué (entre autres).

Ce n’est pas un bon début, et il ne semble pas non plus que les soucis d’inflation s’atténueront en 2022…

Une inflation collante s’empare de la nation

« Les États-Unis pourraient être confrontés à une inflation plus élevée en 2022, et potentiellement au-delà » est le titre d’une prévision de la London School of Economics.

L’idée d’inflation « transitoire » de Powell n’a donc pas vraiment abouti (comme nous l’avons signalé en juin), et maintenant nous découvrons de première main combien de temps cela peut durer.

En fait, si l’un des modèles « moins réconfortants » de la LSE pour le PCE (qui ne compte même pas ces prix alimentaires et énergétiques incommodes) se réalise, il n’y aura pas beaucoup d’améliorations tout au long de 2022 (et peut-être au-delà):

Nous examinons deux autres scénarios encore moins rassurants. Nous supposons que la taille des augmentations de prix mensuelles diminue mais ne diminue pas aussi rapidement ou aussi loin, de sorte qu’elle atteint le double de la moyenne de la période pré-pandémique en juin prochain. Dans ce cas, l’inflation annuelle du PCE serait en moyenne de 3,2 % au dernier trimestre de l’année prochaine. Enfin, si l’inflation mensuelle du PCE se maintient à la dernière augmentation mensuelle (de 0,3 %) jusqu’à l’année prochaine, l’inflation annuelle au quatrième trimestre de l’année prochaine serait de 3,9 %.

Pour mettre cela en perspective, en octobre 2021, le PCE est de 5,0%. Une amélioration de seulement 1,1% pendant toute une année n’apportera pas beaucoup de soulagement financier aux consommateurs déjà méfiants qui souffrent actuellement d’une inflation record.

Lire la suite @ BirchGold.com