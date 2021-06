3 raisons pour lesquelles 90 Day Fiancé: Happy Ever After La saison 6 a été décevante jusqu’à présent

Certains membres de la distribution n’étaient que fiancés à 90 jours

Peut-être la partie la plus frustrante de 90 Day Fiancé: Happily Ever After? La saison 6 est qu’une partie de la distribution des retombées de TLC n’a été présentée que lors de la saison précédente de 90 Day Fiancé proprement dit. Mike Youngquist, Natalie Mordovtseva, Jovi Dufren, Yara Zaya, Brandon Gibbs, et Julia Trubkina tous sont revenus, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas grand-chose à faire en termes de nouvelles mises à jour. Youngquist et Modovtseva seraient l’exception, mais leur scénario ressemble simplement à une extension du produit phare, plutôt qu’à un véritable suivi. De toute évidence, la vie de tout le monde n’est pas remplie à ras bord de moments passionnants, mais il aurait peut-être été préférable de donner une pause à ces couples spécifiques plutôt que de les faire revenir immédiatement pour plus d’épisodes.