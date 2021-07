3 raisons pour lesquelles Amazon peut créer un Kindle pliable

in

Les téléphones pliables semblent devenir de plus en plus populaires et il semble maintenant que les entreprises se demandent ce qu’elles peuvent plier d’autre, l’humble liseuse étant apparemment envisagée.

Selon Goodereader, Amazon a des discussions internes sur la possibilité d’un Kindle pliable. Ceci n’est censé être qu’au stade conceptuel jusqu’à présent, il y a donc toutes les chances que cela ne se produise pas, et si cela se produit, cela pourrait ne pas se produire pendant longtemps.

Mais devrait-il? Nous pouvons penser à au moins trois raisons pour lesquelles Amazon devrait vraiment créer un Kindle pliable, et deux raisons pour lesquelles le garder inflexible pourrait être préférable. Vous trouverez tout cela ci-dessous.

Pourquoi Amazon pourrait faire un Kindle pliable

Si Amazon envisage vraiment de créer une liseuse Kindle pliable, les trois éléments suivants sont probablement des facteurs majeurs.

1. Cela pourrait mieux reproduire l’expérience de la lecture d’un livre physique

Lire sur un Kindle n’est toujours pas si proche de lire un livre (Crédit image: Future)

Les Kindle sont parfaits pour la lecture, mais aussi impressionnants que leurs écrans puissent parfois sembler visuellement, ils n’ont pas la nature pliable du papier.

Ce n’est pas nécessairement un problème, mais cela signifie que l’expérience est finalement assez différente d’un livre, où vous le pliez ou peut-être même pliez les pages vers l’arrière. Avec un Kindle pliable, Amazon pourrait se rapprocher beaucoup plus de ce sentiment.

Vous auriez probablement encore la sensation de toucher un écran, mais vous obtiendriez une partie de la tactilité d’un livre physique, et cela pourrait aider à convertir ceux qui préfèrent la nature physique d’un livre de poche.

2. La taille peut être ajustée pour s’adapter à la fois aux livres et aux bandes dessinées

Un Kindle pliable conviendrait mieux aux bandes dessinées (Crédit image: TechRadar)

La taille compacte des Kindles d’Amazon les rend idéales pour lire des livres, mais elles ne conviennent pas aussi naturellement aux journaux, aux magazines ou aux bandes dessinées, qui ont tendance à être imprimés sur du papier plus grand.

Avec un Kindle pliable, selon le design, cela pourrait être résolu, vous permettant de passer d’un écran de la taille d’un livre à un écran plus proche de la taille d’un magazine. Cela pourrait rendre les Kindles beaucoup plus polyvalents.

3. Cela donnerait à Kindles un nouvel argument de vente

Les Kindle n’ont pas beaucoup changé (Crédit image: TechRadar)

Le Kindle n’a pas énormément changé depuis des années maintenant. Bien sûr, l’écran s’améliore souvent légèrement avec les nouvelles générations, l’interface peut devenir légèrement plus fluide et le design peut être modifié, mais en fin de compte, que votre Kindle soit l’un des derniers modèles ou plusieurs générations, et qu’il s’agisse du Kindle Oasis premium ou le Kindle d’entrée de gamme, l’expérience est assez similaire.

Cependant, avec un Kindle pliable, vous obtiendrez quelque chose de très différent et de nouveau, ce qui pourrait rendre les Kindle à nouveau passionnants et pousser ceux qui se sont accrochés à leur Kindle depuis des années à se mettre à niveau.

Pourquoi Amazon pourrait ne pas faire de Kindle pliable

Bien qu’un Kindle pliable présente de nombreux avantages potentiels, il existe également des raisons pour lesquelles Amazon pourrait rejeter l’idée.

1. Cela ferait augmenter considérablement le prix

Nous ne sommes pas sûrs que beaucoup voudraient un Kindle plus cher que l’Oasis (Crédit image: TechRadar)

Les téléphones pliables sont très chers, et un Kindle pliable le serait presque certainement aussi. Nous ne parlons probablement pas ici des prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 – après tout, une grande partie du matériel serait encore plus basique dans un Kindle, et il manquerait vraisemblablement d’appareils photo, etc.

Mais plier l’écran et avoir un écran plus grand – ainsi qu’un deuxième écran potentiellement, selon la conception – feraient inévitablement grimper le prix. Cela signifie probablement qu’il s’agirait d’un appareil de niche, car l’un des aspects attrayants de la gamme Kindle est leur prix abordable, en particulier pour les modèles de base.

Nous doutons que beaucoup de gens veuillent déposer plusieurs centaines de dollars/livres sur un appareil qui ne fait que reproduire en grande partie l’expérience de la lecture d’un livre – quelque chose que vous pouvez déjà faire sans autre dépense que d’acheter les livres eux-mêmes, ce que vous auriez encore besoin de faire ici.

2. Cela ajouterait probablement du poids

Un Kindle pliable peut être plus léger qu’un livre relié, mais probablement pas un livre de poche (Crédit image: TechRadar)

Amazon a parfois fièrement annoncé que le Kindle était plus léger qu’un livre de poche, ce qu’il ne serait presque certainement pas en mesure de faire avec un modèle pliable.

Agrandir l’écran (ce qui ferait partie de l’intérêt d’un pliable) ajouterait inévitablement du poids, et mis à part le marketing, cela pourrait être un vrai problème. Les Kindle actuels sont si légers que vous pouvez en emporter un partout avec vous et les conserver pendant de longues périodes. S’ils deviennent plus lourds, ces deux arguments de vente seraient compromis.